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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह विदेश से मिलेगी बड़ी बिजनेस डील और स्वास्थ्य में आएगा सुधार?

Singh Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह विदेश से मिलेगी बड़ी बिजनेस डील और स्वास्थ्य में आएगा सुधार?

Leo Weekly Horoscope: क्या सिंह राशि वालों की सेहत में होगा सुधार? विदेश से कौन-सा बिजनेस अवसर मिलेगा, नौकरी में किन लोगों से सतर्क रहें और लव लाइफ कैसी रहेगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 05:40 AM (IST)
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Singh Weekly Rashifal 19-25 July 2026: सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों के बीच सफलता के नए अवसर लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े मामलों में व्यस्तता के साथ हो सकती है, लेकिन समय पर सही निर्णय लेने से राहत मिलेगी. व्यापार में नए अवसर मिलने के योग हैं, जबकि नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल की राजनीति से सावधान रहना होगा. 

परिवार में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. प्रेम जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और साहस के मामले में यह सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाला है.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन लाभदायक संभावनाओं से भरा रहेगा. कॉर्पोरेट स्तर की मीटिंग में आपकी योजनाओं और विचारों को सराहना मिलेगी. विदेश से नए ऑर्डर या नए क्लाइंट मिलने की संभावना भी बन रही है, जिससे कारोबार का विस्तार हो सकता है. प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों को किसी बड़ी और अप्रत्याशित डील से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. कुछ सहकर्मी आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपके काम पर सवाल उठाए जा सकते हैं. ऐसे समय में धैर्य, ईमानदारी और अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी होगी.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. व्यापार में मिलने वाले नए अवसर आय बढ़ाने में मदद करेंगे. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने से भविष्य में आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रह सकती है. घर में चल रहे मतभेदों का असर आपके काम और मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है. हालांकि धैर्य और समझदारी से परिस्थितियां धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगी. संतान की किसी उपलब्धि या सम्मान से पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और आपको गर्व महसूस होगा. प्रेम संबंधों में यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. रिश्तों में मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास और साहस को नई ऊंचाई देगा. विरोधियों की मौजूदगी के बावजूद आप अपनी मेहनत और क्षमता से सभी चुनौतियों का सामना करने में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप पूरी दक्षता के साथ निभाएंगे. समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है. आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, नए समर्थक जुड़ेंगे और समाज में आपका प्रभाव पहले से अधिक मजबूत होगा.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह लापरवाही बिल्कुल न करें. यदि लंबे समय से किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. इलाज या जांच के लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं. समय पर उपचार और नियमित दवा लेने से स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार महसूस होगा. संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और तनाव से दूरी बनाए रखने पर आप सप्ताह के अंत तक पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 05:40 AM (IST)
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