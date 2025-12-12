हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंह साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: इस हफ्ते बढ़ेगी जिम्मेदारियां, मेहनत से मिलेगी बड़ी सफलता!

सिंह साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: इस हफ्ते बढ़ेगी जिम्मेदारियां, मेहनत से मिलेगी बड़ी सफलता!

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 12 Dec 2025 12:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: यह हफ्ता मौके तो खूब देगा, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब तुम पूरी ताकत से मैदान में उतरोगे. शुरुआत में जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ेगा और भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, लेकिन यही मेहनत आगे बड़ी उपलब्धियों का रास्ता खोलेगी.

करियर और आर्थिक मामलों में उछाल संभव है, बस लापरवाह मत होना और अपनी प्लानिंग किसी के सामने अनावश्यक रूप से मत खोलना.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में माहौल शांत रहेगा और आपसी रिश्ते मजबूत बनेंगे. किसी प्रिय सदस्य से जुड़ी खुशखबरी मन हल्का करेगी. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद पूरे हफ्ते ऊर्जा देगा. बस इतना ध्यान रखें कि व्यस्तता की वजह से परिवार को इग्नोर न करें, वरना अनावश्यक दूरी पैदा हो सकती है.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में तालमेल अच्छा रहेगा. जो लोग रिलेशन में हैं उन्हें पार्टनर का भावनात्मक साथ मिलेगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी यह हफ्ता सपोर्टिव है. बातचीत साफ रखोगे तो रिश्ता और गहरा होगा. बस अपनी व्यस्तता को बहाना बनाकर पार्टनर की भावनाओं की उपेक्षा मत करना.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह संभावनाओं से भरा है. नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, और प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव आपकी राह आसान करेगा. लंबी दूरी की यात्रा लाभ दे सकती है.

बस एक गलती से बचो अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर मत करना. विरोधी बिल्कुल तैयार बैठे हैं और तुम्हारी रणनीति का गलत फायदा उठा सकते हैं.

सिंह साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह मजबूत है. नए अवसर मिल सकते हैं और करियर ग्रोथ के संकेत साफ दिखाई देंगे. जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन उनका सही तरीके से सामना कर लोगे तो आगे प्रमोशन या बेहतर पद का रास्ता खुलेगा. इस सप्ताह तुम्हारी परफॉर्मेंस साफ दिखाई देगी बस ध्यान केंद्रित रखो.

सिंह साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर बनाने की दिशा में युवाओं को मौके मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह समय फायदेमंद रहेगा. स्किल और ज्ञान बढ़ाने के मौके मिलेंगे समय बर्बाद करोगे तो पछतावा ही बचेगा, इसलिए डिसिप्लिन बनाए रखो.

सिंह साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आमदनी के नए स्रोत खुल सकते हैं और संचित धन में भी बढ़ोतरी दिखेगी. निवेश से फायदा संभव है, बस बिना सोच-विचार के पैसा न लगाना. सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक लाभ के मजबूत योग बनते हैं.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत पूरे हफ्ते सामान्य रहेगी. किसी बड़ी समस्या की आशंका नहीं है. व्यस्तता के बीच खानपान और नींद का ध्यान नहीं रखा तो हल्की थकान परेशान कर सकती है. रूटीन में थोड़ी मेहनत डालोगे तो फिटनेस बनी रहेगी.

  • शुभ अंक 1
  • शुभ रंग सुनहरा
  • उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 12:50 PM (IST)
Leo Weekly Horoscope Singh Rashifal

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

सेहत सामान्य रहेगी और किसी बड़ी समस्या की आशंका नहीं है। व्यस्तता के कारण खानपान और नींद का ध्यान न रखने पर हल्की थकान हो सकती है, इसलिए रूटीन में थोड़ी मेहनत से फिटनेस बनी रहेगी।

