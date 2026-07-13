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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Rashifal 12-18 July 2026: बिजनेस में बढ़ेगा दबदबा, नौकरी में होगी सौदेबाजी, क्या मिलेगी बड़ी सफलता?

Singh Weekly Rashifal 12-18 July 2026: बिजनेस में बढ़ेगा दबदबा, नौकरी में होगी सौदेबाजी, क्या मिलेगी बड़ी सफलता?

Leo Weekly Horoscope 12- 18 July 2026: क्या इस सप्ताह सिंह राशि वालों को नई नौकरी मिलेगी? बिजनेस, करियर, परिवार और रिश्तों में क्या रहेगा खास? जानें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:20 AM (IST)
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Singh Weekly Rashifal 12-18 July 2026: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों, यात्राओं और महत्वपूर्ण निर्णयों से भरा रह सकता है. व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं, जबकि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी. परिवार और संतान से जुड़ी खुशखबरी मन को प्रसन्न करेगी. 

प्रतियोगी परीक्षाओं और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत जारी रखनी होगी. सप्ताह के दौरान समझदारी और सकारात्मक सोच आपको कई चुनौतियों से बाहर निकाल सकती है.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति का संकेत दे रहा है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी भूमिका और प्रभाव पहले से अधिक मजबूत हो सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़े कारोबार में लंबे समय से चला आ रहा कोई विवाद सुलझने की संभावना है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी. अगर आप नया प्रोडक्ट या नई सेवा लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रह सकता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रभावी प्रचार-प्रसार करने पर बाजार में आपकी पहचान और मजबूत होगी तथा नए ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा.

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए शुरुआत में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कंपनी वेतन और कार्य समय को लेकर अपनी शर्तों पर बातचीत कर सकती है. ऐसे में जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सभी पहलुओं पर विचार करना बेहतर रहेगा. 

लेकिन सप्ताह के अंत तक किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार की मदद से नई नौकरी मिलने की संभावना बन सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं या बड़े चयन से जुड़े लोगों का नाम मेरिट सूची में आ सकता है, लेकिन विभागीय राजनीति या प्रशासनिक कारणों से कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं. कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीत से जुड़े लोगों को अपने प्रदर्शन और तैयारी में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सकारात्मक रह सकता है. व्यापार में नए अवसर और पुराने विवादों का समाधान आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा. नए प्रोडक्ट या सेवा के प्रचार पर किया गया खर्च भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है. किसी भी बड़े निवेश या व्यावसायिक निर्णय से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों से बचें और लंबी अवधि के लाभ को ध्यान में रखकर वित्तीय फैसले लें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिल सकते हैं. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर या उपलब्धि पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना सकती है. अगर आप संतान के विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किसी करीबी रिश्तेदार का सहयोग आपके लिए काफी मददगार साबित होगा. लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या के कारण अफवाहें फैलाने या रिश्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले सच्चाई की जांच अवश्य करें. प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहने की संभावना है. लगातार यात्रा और व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करना जरूरी होगा. समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. अगर पहले से कोई छोटी स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज न करें. सप्ताह के अंत तक ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा और आप स्वयं को अधिक सक्रिय एवं उत्साहित महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
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