हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का आज मूड गंभीर, फैसले कठिन और रिश्तों में सख़्ती, जानें 26 नवंबर का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का आज मूड गंभीर, फैसले कठिन और रिश्तों में सख़्ती, जानें 26 नवंबर का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 7 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 26 Nov 2025 05:38 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 26 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 26 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपके काम, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को बहुत सख़्त बना देगा. छोटे-छोटे काम भी बोझ जैसे लग सकते हैं और मन में हर समय किसी Deadline (समय-सीमा) या लक्ष्य का दबाव रहेगा. रिश्तों में आपकी व्यावहारिकता बढ़ेगी, रोमांस की भावनाएं थोड़ी कम होंगी. छात्रों को समय-सारणी बनाकर चलना ही फायदा देगा. सेहत में हड्डियों, घुटनों और पाचन पर असर दिखाई देगा. धन में रोज़मर्रा के खर्च बढ़ सकते हैं.

Career: अनुशासन और समय-सीमा का दबाव.
Love: व्यवहारिक रवैया हावी.
Education: timetable बनाकर पढ़ें.
Health: हड्डियां/त्वचा/पाचन.
Finance: दैनिक खर्च बढ़े.
उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें.
Lucky Color: केसरिया
Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज मकर चंद्रमा आपके रचनात्मक काम, प्रेम और बच्चों से जुड़े मामलों को गंभीर बना देगा. मूड हल्का नहीं रहेगा. आप हर चीज़ को जिम्मेदारी से देखने के मूड में रहेंगे. काम में किसी Creative Task (रचनात्मक काम) या प्रस्तुति में सख़्त प्रतिक्रिया मिल सकती है. प्रेम संबंधों में भविष्य या commitment पर चर्चा हो सकती है. छात्रों के लिए विश्लेषण और तर्क आधारित विषय तेज़ी से समझ आएंगे. सेहत में पेट की गैस और हार्मोनल उतार–चढ़ाव.

Career: रचनात्मक दबाव.
Love: commitment की बात उठ सकती है.
Education: तर्क आधारित पढ़ाई अच्छी.
Health: गैस/हार्मोन असंतुलन.
Finance: जोखिम वाले कार्य से दूर.
उपाय: हरी मूंग दान करें.
Lucky Color: ऑलिव
Lucky Number: 6

तुला (Libra) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज घर, परिवार और निजी ज़िम्मेदारियां आपके मन को भारी बनाएंगी. घरेलू माहौल में भावनात्मक दबाव बढ़ेगा और इससे काम का फोकस टूट सकता है. रिश्तों में Family–Partner Balance (परिवार–साथी संतुलन) चुनौती देगा. छात्रों के लिए पढ़ाई में बाधा आ सकती है, शांत स्थान ढूंढना ज़रूरी होगा. सेहत में पीठ, रीढ़ और नींद पर असर. धन में घर-परिवार पर खर्च बढ़ सकता है.

Career: घरेलू दबाव काम को प्रभावित करेगा.
Love: परिवार–साथी के बीच संतुलन कठिन.
Education: शांत जगह में पढ़ाई करें.
Health: पीठ/नींद.
Finance: घर–परिवार खर्च.
उपाय: माता-पिता/बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 7

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज सोच, बातचीत और छोटे कामों पर गंभीरता हावी रहेगी. ईमेल, रिपोर्ट, फोन कॉल और छोटे निर्णयों का बोझ बढ़ेगा. आपकी बोली आज तेज़ और सीधी होगी, जिससे सामने वाला आहत हो सकता है, इसलिए शब्द चुनकर बोलें. छात्रों के लिए Revision (पुनरावृत्ति) और नोट्स बनाने का दिन बेहतर. सेहत में गर्दन, कंधों और हाथों में तनाव.

Career: लिखित काम और बातचीत heavy.
Love: सीधी बात दिल पर लग सकती है.
Education: notes और पुनरावृत्ति अनुकूल.
Health: गर्दन/कंधे तनाव.
Finance: छोटे खर्च.
उपाय: गुड़–तिल दान करें.
Lucky Color: गहरा नीला
Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 26 Nov 2025 05:38 AM (IST)
Embed widget