Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 26 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 26 नवंबर 2025

मकर चंद्रमा आज आपके काम, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को बहुत सख़्त बना देगा. छोटे-छोटे काम भी बोझ जैसे लग सकते हैं और मन में हर समय किसी Deadline (समय-सीमा) या लक्ष्य का दबाव रहेगा. रिश्तों में आपकी व्यावहारिकता बढ़ेगी, रोमांस की भावनाएं थोड़ी कम होंगी. छात्रों को समय-सारणी बनाकर चलना ही फायदा देगा. सेहत में हड्डियों, घुटनों और पाचन पर असर दिखाई देगा. धन में रोज़मर्रा के खर्च बढ़ सकते हैं.

Career: अनुशासन और समय-सीमा का दबाव.

Love: व्यवहारिक रवैया हावी.

Education: timetable बनाकर पढ़ें.

Health: हड्डियां/त्वचा/पाचन.

Finance: दैनिक खर्च बढ़े.

उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें.

Lucky Color: केसरिया

Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज मकर चंद्रमा आपके रचनात्मक काम, प्रेम और बच्चों से जुड़े मामलों को गंभीर बना देगा. मूड हल्का नहीं रहेगा. आप हर चीज़ को जिम्मेदारी से देखने के मूड में रहेंगे. काम में किसी Creative Task (रचनात्मक काम) या प्रस्तुति में सख़्त प्रतिक्रिया मिल सकती है. प्रेम संबंधों में भविष्य या commitment पर चर्चा हो सकती है. छात्रों के लिए विश्लेषण और तर्क आधारित विषय तेज़ी से समझ आएंगे. सेहत में पेट की गैस और हार्मोनल उतार–चढ़ाव.

Career: रचनात्मक दबाव.

Love: commitment की बात उठ सकती है.

Education: तर्क आधारित पढ़ाई अच्छी.

Health: गैस/हार्मोन असंतुलन.

Finance: जोखिम वाले कार्य से दूर.

उपाय: हरी मूंग दान करें.

Lucky Color: ऑलिव

Lucky Number: 6

तुला (Libra) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज घर, परिवार और निजी ज़िम्मेदारियां आपके मन को भारी बनाएंगी. घरेलू माहौल में भावनात्मक दबाव बढ़ेगा और इससे काम का फोकस टूट सकता है. रिश्तों में Family–Partner Balance (परिवार–साथी संतुलन) चुनौती देगा. छात्रों के लिए पढ़ाई में बाधा आ सकती है, शांत स्थान ढूंढना ज़रूरी होगा. सेहत में पीठ, रीढ़ और नींद पर असर. धन में घर-परिवार पर खर्च बढ़ सकता है.

Career: घरेलू दबाव काम को प्रभावित करेगा.

Love: परिवार–साथी के बीच संतुलन कठिन.

Education: शांत जगह में पढ़ाई करें.

Health: पीठ/नींद.

Finance: घर–परिवार खर्च.

उपाय: माता-पिता/बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 7

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 26 नवंबर 2025

आज सोच, बातचीत और छोटे कामों पर गंभीरता हावी रहेगी. ईमेल, रिपोर्ट, फोन कॉल और छोटे निर्णयों का बोझ बढ़ेगा. आपकी बोली आज तेज़ और सीधी होगी, जिससे सामने वाला आहत हो सकता है, इसलिए शब्द चुनकर बोलें. छात्रों के लिए Revision (पुनरावृत्ति) और नोट्स बनाने का दिन बेहतर. सेहत में गर्दन, कंधों और हाथों में तनाव.

Career: लिखित काम और बातचीत heavy.

Love: सीधी बात दिल पर लग सकती है.

Education: notes और पुनरावृत्ति अनुकूल.

Health: गर्दन/कंधे तनाव.

Finance: छोटे खर्च.

उपाय: गुड़–तिल दान करें.

Lucky Color: गहरा नीला

Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.