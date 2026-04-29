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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh May Horoscope 2026: सिंह मई मासिक राशिफल, खत्म होगा मंदी का दौर, मिलगी करियर को उड़ान

Singh May Horoscope 2026: सिंह मई मासिक राशिफल, खत्म होगा मंदी का दौर, मिलगी करियर को उड़ान

May Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मई 2026 का महीना सिंह राशि (Singh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 29 Apr 2026 10:43 AM (IST)
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Singh May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मई (May 2026) का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Singh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

सिंह राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत बेहद शुभ और लाभकारी साबित होने वाली है. इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होते नजर आएंगे. करियर और कारोबार से जुड़ी यात्राएं न केवल सुखद रहेंगी, बल्कि लाभ भी प्रदान करेंगी. परिवार में किसी प्रिय सदस्य की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा. यदि पिछले कुछ समय से व्यवसाय में मंदी चल रही थी, तो उससे बाहर निकलने के पूरे संकेत मिलेंगे. यह समय खासतौर पर टारगेट आधारित कार्य करने वालों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा.

करियर और व्यापार

महीने के शुरुआती दिनों में आपके कार्यक्षेत्र में तेजी और सकारात्मकता देखने को मिलेगी. आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और सीनियर्स भी आपके काम से संतुष्ट नजर आएंगे. व्यवसाय करने वाले लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आय के स्रोत बढ़ सकते हैं. यह समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने या पुराने कार्यों को गति देने के लिए उपयुक्त रहेगा.

दूसरा सप्ताह

माह के दूसरे सप्ताह से परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव आ सकता है. इस दौरान आपके सौभाग्य में कमी महसूस हो सकती है और कड़ी मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम न मिलने से मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है. कुछ मामलों में आप खुद को असमंजस की स्थिति में पाएंगे, जिससे निर्णय लेना कठिन हो सकता है. ऐसे समय में जल्दबाजी से बचना और किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने शुभचिंतकों या अनुभवी लोगों से सलाह लेना बेहद जरूरी होगा.

महीने का मध्य

मई महीने के मध्य में एक बार फिर से परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. इस दौरान आप अपने शुभचिंतकों और सहयोगियों की मदद से महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. यह समय अधूरे कार्यों को पूरा करने और नई योजनाओं को लागू करने के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में लाभ, रिश्तों में सावधानी

महीने के अंतिम दिनों में करियर और कारोबार के दृष्टिकोण से समय अनुकूल बना रहेगा. आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, इस दौरान रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. परिवार या करीबी लोगों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन: संतुलन बनाए रखें

प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला है. खासकर महीने के अंत में आपको अपने रिश्तों को संभालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. अपने पार्टनर पर हावी होने से बचें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. जीवनसाथी के साथ समझदारी और संवाद बनाए रखना रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य: ध्यान और संयम जरूरी

स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकान से बचने की जरूरत होगी. नियमित दिनचर्या, योग और पर्याप्त आराम आपको फिट बनाए रखने में मदद करेंगे.

उपाय

सिंह राशि के जातकों को इस महीने नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए. इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सभी बाधाएं दूर होंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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