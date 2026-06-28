Leo July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना बेहद शुभ, उन्नतिदायक और भाग्य का भरपूर साथ दिलाने वाला साबित होगा. इस महीने आपके सोचे हुए काम सही समय पर पूरे होंगे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. हालांकि, इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य और निजी संबंधों में थोड़ा संतुलन बनाकर चलने की भी आवश्यकता होगी.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को जुलाई में करियर और कारोबार के मोर्चे पर भाग्य का पूरा साथ मिलने के प्रबल संकेत हैं. महीने की शुरुआत विदेश में काम करने वाले या विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ला सकती है. आपको किसी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे करियर को नई ऊंचाई मिलेगी. व्यापार जगत से जुड़े लोगों को भी इस दौरान नया लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें. किसी भी तरह के टकराव से बचें, क्योंकि उनके सहयोग से ही आपकी बड़ी योजनाएं सफल होंगी और मान-सम्मान मिलेगा. व्यापारियों के लिए शुरुआती धीमेपन के बाद धीरे-धीरे लाभ की स्थिति मजबूत होने लगेगी और बाजार में साख बढ़ाने के अवसर मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए काफी समृद्ध रहने वाला है. आय के नए स्रोत सामने आने से वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा. इस महीने परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा, जिसके चलते घर में सुख-सुविधाओं और विलासिता की चीजों को बढ़ाने पर धन खर्च हो सकता है. यदि आप काफी समय से कोई नया वाहन या कीमती गैजेट खरीदने का मन बना रहे थे, तो इस महीने आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है.

यदि आप जमीन, मकान या अचल संपत्ति को खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो महीने का आखिरी हिस्सा इस कार्य के लिए अनुकूल रहेगा. इस दौरान की गई प्रॉपर्टी की डील आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकती है. फिर भी, किसी भी बड़े वित्तीय निवेश से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-परख कर लें और कानूनी पहलुओं को समझने के बाद ही हस्ताक्षर करें.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से यह महीना मिले-जुले प्रभाव लेकर आ रहा है. महीने के बीच में परिवार के साथ किसी बड़े धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है. किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. हालांकि, प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. लव लाइफ में एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हुए ही आगे बढ़ें, वरना रिश्ते में खटास आ सकती है.

पारिवारिक उलझनों को एक-एक करके शांत दिमाग से सुलझाएं. इस महीने काम की व्यस्तता कितनी भी अधिक क्यों न हो, अपने जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. जीवनसाथी के साथ बिताए गए पल आपके मानसिक तनाव को कम करेंगे और आपसी समझ व सहयोग से आपका वैवाहिक रिश्ता और अधिक मजबूत व प्रगाढ़ होकर उभरेगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर जुलाई का महीना आपको पूरी तरह सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है. इस महीने आपको अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. काम की अधिकता और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देने के बीच शारीरिक सेहत प्रभावित हो सकती है. शरीर में कोई भी छोटी-मोटी समस्या दिखने पर उसे मामूली समझकर टालने की गलती न करें.

शुरुआती दौर में ही तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उचित कदम उठाएं, ताकि कोई छोटी समस्या बाद में जाकर बड़ी बीमारी न बने. इस दौरान अपने खान-पान को संतुलित रखें, भरपूर पानी पीएं और मानसिक शांति के लिए योग व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं.

उपाय: इसके साथ ही, अपने भाग्य को और अधिक मजबूत करने और स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

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