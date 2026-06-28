हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLeo July Horoscope 2026: सिंह जुलाई मासिक राशिफल, भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, सेहत को लेकर न बरतें लापरवाही

Leo July Horoscope 2026: सिंह जुलाई मासिक राशिफल, भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, सेहत को लेकर न बरतें लापरवाही

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि (Singh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

Leo July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना बेहद शुभ, उन्नतिदायक और भाग्य का भरपूर साथ दिलाने वाला साबित होगा. इस महीने आपके सोचे हुए काम सही समय पर पूरे होंगे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. हालांकि, इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य और निजी संबंधों में थोड़ा संतुलन बनाकर चलने की भी आवश्यकता होगी.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)
सिंह राशि के जातकों को जुलाई में करियर और कारोबार के मोर्चे पर भाग्य का पूरा साथ मिलने के प्रबल संकेत हैं. महीने की शुरुआत विदेश में काम करने वाले या विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ला सकती है. आपको किसी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे करियर को नई ऊंचाई मिलेगी. व्यापार जगत से जुड़े लोगों को भी इस दौरान नया लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें. किसी भी तरह के टकराव से बचें, क्योंकि उनके सहयोग से ही आपकी बड़ी योजनाएं सफल होंगी और मान-सम्मान मिलेगा. व्यापारियों के लिए शुरुआती धीमेपन के बाद धीरे-धीरे लाभ की स्थिति मजबूत होने लगेगी और बाजार में साख बढ़ाने के अवसर मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)
आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए काफी समृद्ध रहने वाला है. आय के नए स्रोत सामने आने से वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा. इस महीने परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा, जिसके चलते घर में सुख-सुविधाओं और विलासिता की चीजों को बढ़ाने पर धन खर्च हो सकता है. यदि आप काफी समय से कोई नया वाहन या कीमती गैजेट खरीदने का मन बना रहे थे, तो इस महीने आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है.

यदि आप जमीन, मकान या अचल संपत्ति को खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो महीने का आखिरी हिस्सा इस कार्य के लिए अनुकूल रहेगा. इस दौरान की गई प्रॉपर्टी की डील आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकती है. फिर भी, किसी भी बड़े वित्तीय निवेश से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-परख कर लें और कानूनी पहलुओं को समझने के बाद ही हस्ताक्षर करें.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से यह महीना मिले-जुले प्रभाव लेकर आ रहा है. महीने के बीच में परिवार के साथ किसी बड़े धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है. किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. हालांकि, प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. लव लाइफ में एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हुए ही आगे बढ़ें, वरना रिश्ते में खटास आ सकती है.

पारिवारिक उलझनों को एक-एक करके शांत दिमाग से सुलझाएं. इस महीने काम की व्यस्तता कितनी भी अधिक क्यों न हो, अपने जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें. जीवनसाथी के साथ बिताए गए पल आपके मानसिक तनाव को कम करेंगे और आपसी समझ व सहयोग से आपका वैवाहिक रिश्ता और अधिक मजबूत व प्रगाढ़ होकर उभरेगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर जुलाई का महीना आपको पूरी तरह सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है. इस महीने आपको अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. काम की अधिकता और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देने के बीच शारीरिक सेहत प्रभावित हो सकती है. शरीर में कोई भी छोटी-मोटी समस्या दिखने पर उसे मामूली समझकर टालने की गलती न करें.

शुरुआती दौर में ही तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उचित कदम उठाएं, ताकि कोई छोटी समस्या बाद में जाकर बड़ी बीमारी न बने. इस दौरान अपने खान-पान को संतुलित रखें, भरपूर पानी पीएं और मानसिक शांति के लिए योग व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं.

उपाय: इसके साथ ही, अपने भाग्य को और अधिक मजबूत करने और स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Singh Rashi Monthly Horoscope 2026 July Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Leo July Horoscope 2026: सिंह जुलाई मासिक राशिफल, भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, सेहत को लेकर न बरतें लापरवाही
सिंह जुलाई मासिक राशिफल, भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, सेहत को लेकर न बरतें लापरवाही
धर्म
Cancer July Horoscope 2026: कर्क जुलाई मासिक राशिफल, तरक्की और धन लाभ के प्रबल योग, बातचीत में संयम रखना न भूलें
कर्क जुलाई मासिक राशिफल, तरक्की और धन लाभ के प्रबल योग, बातचीत में संयम रखना न भूलें
धर्म
Gemini July Horoscope 2026: मिथुन जुलाई मासिक राशिफल, उन्नति और धन लाभ के योग, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें
मिथुन जुलाई मासिक राशिफल, उन्नति और धन लाभ के योग, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें
धर्म
Taurus July Horoscope 2026: वृषभ जुलाई मासिक राशिफल, करियर में तरक्की के योग, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें
वृषभ जुलाई मासिक राशिफल, करियर में तरक्की के योग, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
क्रिकेट
IND vs IRE 2nd T20 Weather: बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानिए आज बेलफास्ट में कैसा रहेगा मौसम
बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानें IND vs IRE 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
जनरल नॉलेज
Beautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
बाइक
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
एग्रीकल्चर
साधारण धान छोड़ अपनाएं काला नमक चावल की खेती, कम खाद-पानी में किसानों की तिजोरी भरेगी यह फसल
साधारण धान छोड़ अपनाएं काला नमक चावल की खेती, कम खाद-पानी में किसानों की तिजोरी भरेगी यह फसल
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget