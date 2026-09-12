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लालबागचा राजा 2026 का पहला लुक आया सामने, Video में देखें क्या है इस बार थीम

Lalbaugcha Raja 2026 First Look: मुंबई के लालबागचा राजा 2026 का पहला लुक सामने आ चुका है, इस बार मूर्ति और पंडाल को महादेव की थीम पर बनाया गया है. देखें इसका वीडियो.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Sep 2026 11:34 AM (IST)
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Lalbaugcha Raja 2026 First Look: मुंबई में गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, यहां के राजा यानी लालबागचा राजा के 2026 के पहले लुक और वीडियो सामने आया है. बप्पा की पहली झलक देखकर भक्तों के बीच उत्साह और आनंद का माहौल है. इस बार बप्पा का दरबार और पंडाल की सजावट खास तौर पर भगवान शिव शंकर की थीम पर आधारित है.

गणेश चतुर्थी 2026 की शुरुआत 14 सितंबर से होगी और लालबागचा राजा का गणेशोत्सव 25 सितंबर, अनंत चतुर्दशी तक चलेगा. मंडल के अनुसार यह उसका 93वां गणेशोत्सव है.

क्या है लालबागचा राजा 2026 की थीम ?

हर साल बप्पा की मूर्ति के अलावा थीम भी आकर्षण का केंद्र रहती है, 2026 में लालाबागचा राजा की थी शिव शंकर है. लालबागचा राजा की पहली झलक सामने आते ही भक्तों की नजर सबसे पहले बप्पा के पारंपरिक और राजसी स्वरूप पर गई. इस बार खास आकर्षण सिर्फ गणपति की प्रतिमा नहीं बल्कि उनके पूरे दरबार की सजावट है. प्रवेश द्वार से लेकर अंदर के मुख्य मंडप तक विशाल त्रिशूल और महादेव से जुड़ी वस्तु लगाई गई हैं. भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों और मंदिर शैली की सजावट का प्रभाव साफ नजर आता है. 

इस बार भक्तों को केवल गणपति दर्शन ही नहीं, बल्कि गणेश और शिव तत्व को एक साथ दर्शाने वाली भव्य धार्मिक प्रस्तुति देखने को मिलेगी.

1934 में शुरू हुई थी लालबागचा राजा की कहानी

आज लालबागचा राजा मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति पंडालों में शामिल हैं लेकिन इसकी शुरुआत किसी भव्य आयोजन से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की एक जरूरत और आस्था से हुई थी. लालबाग क्षेत्र में रहने वाले मछुआरों और छोटे व्यापारियों के लिए 1932 में पेरू चॉल का बाजार बंद हो गया था.

इससे स्थानीय लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हुआ. स्थायी बाजार की मांग पूरी होने की उम्मीद में स्थानीय मछुआरों और व्यापारियों ने भगवान गणेश के सामने संकल्प किया. बाद में बाजार के लिए जगह मिलने और उनकी मांग पूरी होने के बाद 1934 को यहां गणेश प्रतिमा स्थापित की गई.

इसी परंपरा ने आगे चलकर लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का रूप लिया. यही वजह है कि लालबागचा राजा को आज भी 'नवसाचा गणपति' यानी मनोकामना पूरी करने वाले गणपति के रूप में श्रद्धा से याद किया जाता है.

FAQs

1. 2026 में लालबागचा राजा की थीम क्या है?
इस बार बप्पा का दरबार शिव शंकर थीम में सजा है.

2. लालबागचा राजा की पहली झलक कब आई?
11 सितंबर 2026 को बप्पा का फर्स्ट लुक और वीडियो सामने आया.

3. लालबागचा राजा को नवसाचा गणपति क्यों कहते हैं?
भक्त यहां मनोकामना पूरी होने की आस में नवस यानी संकल्प करते हैं.

4. लालबागचा राजा की शुरुआत कब हुई थी?
लालबागचा राजा की परंपरा 1934 में स्थानीय लोगों की आस्था और संकल्प से शुरू हुई थी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Sep 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
MUMBAI Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh Utsav 2026 Lalbaugcha Raja 2026
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