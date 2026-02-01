हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मप्रेमानंद महाराज ने सुनाई लैला-मजनू की प्रेम कहानी: जानिए लैला ने कैसा पहचाना असली मजनू को?

प्रेमानंद महाराज ने सुनाई लैला-मजनू की प्रेम कहानी: जानिए लैला ने कैसा पहचाना असली मजनू को?

Premanand Maharaj on Laila Majnu: लैला मजनू जिन्हें आज भी सच्चे प्यार की सबसे गहरी मिसाल माना जाता है. वृंदावन संत प्रेमानंद महाराज ने लैला मजनू की प्रेम कहानी सुनाई, जो सच्चे समर्पण का प्रतीक है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 01 Feb 2026 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

Premananda Maharaj narrated story of Laila Majnu: लैला-मजनी की कहानी सदियों से प्यार की सबसे गहरी मिसाल मानी जाती रही है. मजनू की लैला के लिए दीवनगी, उसका दुनिया से कट जाना, जंगलों में इधर-उधर भटकना ये सब आम प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक समर्पण भावना थी.

मजनू को लैला में अपना खुदा दिखने लगा था. यही कारण हैं कि, सूफी संतों ने इस कहानी को सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि ईश्वर-प्रेम का प्रतीक माना है. 

VIDEO: प्रेमानंद से मिलकर द ग्रेट खली ने किया ऐसा सवाल, महाराज जी बोले- तुम्हें जेल हो जाएगी

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने लैला-मजनू की इसी कहानी पर प्रकाश डाला है. महाराज जी हमेशा कहते हैं कि, व्यक्ति जब सच्ची भक्ति में होता है, तो वह अपनी पहचान भूल जाता है, उसे केवल ईश्वर ही दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे मजनू को हर ओर लैला दिखाई देती थी. प्रेमानंद महाराज इस कहानी को केवल दिल की कहानी ही नहीं, बल्कि आत्मा को जागने का मिसाल मानते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Premanandji Varta (@premanandjivarta)

प्रेमानंद महाराज ने लैला-मजनू की प्रेम कहानी सुनाई

लैला को पता चला कि मजनू भूखा-प्यासा घूम रहा है. बावरा सा, दुनिया से कट गया. लैला राजघराने की धनी लड़की थी. उसने तुरंत आदेश दिया, “बाजार में जहां भी, जिस दुकान में मजनू खाना चाहे, उसका पूरा हिसाब मैं दूंगी.”

जैसे ही यह ऐलान हुआ, लोग जान गए. लाखों मजनू रबड़ी खाने के लिए बाजार में आ गए. असली मजनू की पहचान करना अब मुश्किल था. लेकिन लैला ने कहा, “मैं असली मजनू को जानती हूं. कल कह दो, मुझे उससे मिलना है.”

अगले दिन हजारों मजनू वहां इकट्ठे हो गए. लैला पर्दे के पीछे खड़ी थी, हाथ में एक चाकू और एक कटोरा था. उसने कहा, “मजनू के दिल का खून चाहिए.”

भीड़ में जो मजनू केवल रबड़ी खाने आए थे, वह सब डरकर पीछे हट गए. और जो असली मजनू था, उसने मुस्कुराते हुए चाकू उठाया. जब लैला ने मारने को कहा, उसने सिर्फ इतना कहा, “मजनू यही है.”

वह मजनू जो अपनी जान, अपने दिल, और अपने अस्तित्व की परवाह किए बिना सिर्फ प्यार के लिए जीता था. वही असली मजनू था. बाकी सब केवल नाम के मजनू थे. यही प्रेम की सच्चाई थी: जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, वही सच्चा प्रेमी कहलाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 01 Feb 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Hinduism Laila Majnu Vrindavan LOVE STORY Premanand Maharaj
