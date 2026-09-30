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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंवारा पंचमी श्राद्ध 30 सितंबर या 1 अक्टूबर कब ? अविवाहित पितरों का श्राद्ध कैसे करें जान लें

कुंवारा पंचमी श्राद्ध 30 सितंबर या 1 अक्टूबर कब ? अविवाहित पितरों का श्राद्ध कैसे करें जान लें

Kunwara Panchami 2026: 30 सितंबर को चतुर्थी के साथ पंचमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाएगा. पितृ पक्ष में कुंवारा पंचमी पर अविवाहित दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कैसे करते हैं जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 30 Sep 2026 07:49 AM (IST)
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Kunwara Panchami 2026: 30 सितंबर को आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि श्राद्ध है. पितृ पक्ष की पंचमी को कुंवारा पंचमी भी कहा जाता है. इस दिन जिन लोगों की मृत्यु पंचमी पर हुई हो उनके अलावा कुंवारे मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों का श्राद्ध भी किया जाता है. 

पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 30 सितंबर दोपहर 2:55 बजे से शुरू होकर 1 अक्टूबर दोपहर 12:35 बजे तक रहेगी. इस बार बुधवार को ही पंचमी तिथि श्राद्ध करना सही होगा क्योंकि गुरुवार को पंचमी दोपहर 12:36 पर समाप्त हो जाती है, ऐसे में इस दिन पंचमी पर अपराह्न काल नहीं मिल रहा. श्राद्ध के लिए अपराह्न समय बहुत जरुरी है. 

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किन पितरों का किया जाता है श्राद्ध?

धार्मिक परंपरा में पितृ पक्ष की पंचमी को अविवाहित अवस्था में दिवंगत हुए परिजनों के श्राद्ध के लिए भी विशेष माना जाता है. इसी वजह से इसे कुंवारा पंचमी नाम से जाना जाता है.

कुंवारा पंचमी पर कैसे करें श्राद्ध?

  • सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद जिस स्थान पर श्राद्ध करना है, उसे साफ करके गंगाजल से शुद्ध करें. परंपरा हो तो स्थान को गोबर से भी लीप सकते हैं.
  • घर के आंगन में रंगोली बनाकर पितरों का स्मरण करें. घर की महिलाएं स्नान के बाद श्राद्ध के लिए भोजन तैयार करें. मान्यता के अनुसार, भोजन में खीर जरूर रखी जाती है.
  • कुंवारा पंचमी पर परंपरा के अनुसार किसी अविवाहित ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है. उनके मार्गदर्शन में श्राद्ध की अन्य विधियां पूरी करें और पूरे समय पितरों का ध्यान करें.
  • पितरों के निमित्त तैयार खीर और अन्य भोजन सामग्री की थोड़ी-थोड़ी मात्रा अग्नि में अर्पित करें. इसके बाद गाय, कुत्ते, कौए और अतिथि के लिए भोजन का हिस्सा अलग निकालें.
  • श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं. अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र, बर्तन, छाता और दक्षिणा भेंट करें.
  • भोजन और दान-दक्षिणा के बाद ब्राह्मण को आदरपूर्वक विदा करें और घर के द्वार तक छोड़कर आएं.
  • पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान दिवंगत अविवाहित परिजन और पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें. श्राद्ध का मूल भाव पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना है.
  • धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों की शांति की कामना की जाती है. पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहने की प्रार्थना की जाती है.

FAQ

  1. क्या कुंवारा पंचमी सिर्फ पुरुषों के लिए होती है?
    नहीं, प्रचलित परंपरा में अविवाहित अवस्था में दिवंगत पुरुष और महिला दोनों का श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है.
  2. क्या कम उम्र में मृत्यु हुए अविवाहित परिजन का भी श्राद्ध कर सकते हैं?
    हां, धार्मिक परंपरा में विवाह से पहले दिवंगत हुए परिजनों के लिए पंचमी श्राद्ध करने की मान्यता मिलती है.
  3. अगर मृत व्यक्ति की मृत्यु तिथि पंचमी नहीं थी तो क्या उसका श्राद्ध पंचमी पर कर सकते हैं?
    कुंवारा पंचमी की प्रचलित परंपरा में अविवाहित मृतकों का श्राद्ध पंचमी को किया जाता है, लेकिन मृत्यु तिथि ज्ञात होने पर सामान्य श्राद्ध-विधान अलग हो सकता है.
  4. क्या कुंवारा पंचमी पर तर्पण करना जरूरी है?
    श्राद्ध-विधान में तर्पण महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है. इसे पितरों का स्मरण करते हुए विधिपूर्वक किया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Sep 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Pitru Paksha 2026 Kunwara Panchami 2026
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