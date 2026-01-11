Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ 11-17 जनवरी राशिफल, शारीरिक समस्या की अनदेखी करने से बचें
Kumbh Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kumbh Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-
वीक स्टार्टिंग मिलाजुला साबित हो सकता है. आपकी सेहत आपके सोचे हुए को समय पर करने की राह में बाधक बन सकती है. इस दौरान आपको मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है. ऐसे में आपको इस दौरान न सिर्फ अपने खानपान और दिनचर्या का ख्याल रखना चाहिए बल्कि किसी भी शारीरिक समस्या की अनदेखी करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं.
आपको न सिर्फ सेहत की दृष्टि से बल्कि संबंधों की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. ऐसे में आपको स्वजनों के साथ विनम्रता से पेश आते हुए किसी भी समस्या को समझदारी के साथ सुलझाने का प्रयास करना चाहिए. प्रेम संबंध में भी सावधानी के साथ आगे बढ़े और रिश्तों को मजबूती देने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं को सम्मान करें.
प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार का दिखावा करने से बचें अन्यथा नाहक ही कुछेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. वाहन सावधानी के साथ चलाना चाहिए अन्यथा चोट लगने की आशंका है. आर्थिक दृष्टि से देखें तो आपको थोड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि यह बिज़नेस का एक पार्ट है और ऐसी स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी. ऑफिस में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए एम्प्लॉयड पर्सन को सीनियर एंड जूनियर से तालमेल बनाकर चलना उचित रहेगा.
