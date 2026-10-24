कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए सामाजिक सक्रियता, महत्वपूर्ण यात्राओं और करियर में नए अवसरों की सौगात लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) के इस मिले-जुले दौर में किसी भी बदलाव को अपनाने से पहले दूरदर्शिता और अपनों की सलाह का सहारा लेना लाभकारी रहेगा.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

मिड वीक नए जॉब ऑफर्स: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को सप्ताह के मध्य में किसी प्रतिष्ठित संस्थान से नई नौकरी के आकर्षक प्रस्ताव (New Job Offers) मिल सकते हैं.

बदलाव से पहले नफे-नुकसान का आकलन जरूरी: करियर में कोई भी नया कदम उठाने या वर्तमान जॉब स्विच करने से पहले सैलरी, वर्क कल्चर और भविष्य की संभावनाओं जैसे सभी पहलुओं पर गहराई से विचार कर लें; जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

2. बिजनेस, यात्रा और सामाजिक दायरा (Business & Travel)

महत्वपूर्ण यात्रा से शुरुआत: सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरी यात्रा और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी के साथ होगी. आपका अधिकांश समय फेस्टिव सीजन की आयोजनों और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में व्यतीत होगा.

बिजनेस ट्रैवलिंग थोड़ी थकान भरी पर लाभप्रद: त्योहारी सीजन के दौरान व्यापार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं थोड़ी भागदौड़ और थकान से भरी रह सकती हैं, लेकिन वित्तीय दृष्टि से यह बेहद फायदेमंद और नए ऑर्डर दिलाने वाली साबित होंगी.

3. लव, फैमिली और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

शुभचिंतकों की सलाह से सुलझेगी पारिवारिक समस्या: परिवार से जुड़ी किसी छोटी-मोटी उलझन या मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. इसे सुलझाते समय अपने सच्चे शुभचिंतकों और वरिष्ठों की राय को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, उनकी सलाह से स्थिति सुधर जाएगी.

हर कदम पर पार्टनर का साथ व सुखमय दांपत्य: जीवनसाथी (Life Partner) हर मोड़ पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे, जिससे वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय, मधुर और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा.

खान-पान और सेहत पर विशेष ध्यान: लगातार यात्राओं, सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारी व्यस्तता के कारण मौसमी थकान या पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है; अतः अपनी डाइट और आराम का पूरा ध्यान रखें.

शुभ रंग: आसमानी नीला और बैंगनी

शुभ अंक: 8 और 4

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले कंबल, जूते अथवा भोजन का दान करें. इससे पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, नई नौकरी से जुड़े फैसले सही साबित होंगे और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

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