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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंभ साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: महत्वपूर्ण यात्रा से शुरुआत, नई नौकरी के ऑफर पर सोच-समझकर लें फैसला; जानें इस हफ्ते का अचूक उपाय!

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: महत्वपूर्ण यात्रा से शुरुआत, नई नौकरी के ऑफर पर सोच-समझकर लें फैसला; जानें इस हफ्ते का अचूक उपाय!

Kumbh Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में नई जॉब ऑफर्स, बिजनेस ट्रैवलिंग से लाभ, शुभचिंतकों की सलाह और दांपत्य सुख. पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए सामाजिक सक्रियता, महत्वपूर्ण यात्राओं और करियर में नए अवसरों की सौगात लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) के इस मिले-जुले दौर में किसी भी बदलाव को अपनाने से पहले दूरदर्शिता और अपनों की सलाह का सहारा लेना लाभकारी रहेगा.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

मिड वीक नए जॉब ऑफर्स: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को सप्ताह के मध्य में किसी प्रतिष्ठित संस्थान से नई नौकरी के आकर्षक प्रस्ताव (New Job Offers) मिल सकते हैं.

बदलाव से पहले नफे-नुकसान का आकलन जरूरी: करियर में कोई भी नया कदम उठाने या वर्तमान जॉब स्विच करने से पहले सैलरी, वर्क कल्चर और भविष्य की संभावनाओं जैसे सभी पहलुओं पर गहराई से विचार कर लें; जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

2. बिजनेस, यात्रा और सामाजिक दायरा (Business & Travel)

महत्वपूर्ण यात्रा से शुरुआत: सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरी यात्रा और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी के साथ होगी. आपका अधिकांश समय फेस्टिव सीजन की आयोजनों और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में व्यतीत होगा.

बिजनेस ट्रैवलिंग थोड़ी थकान भरी पर लाभप्रद: त्योहारी सीजन के दौरान व्यापार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं थोड़ी भागदौड़ और थकान से भरी रह सकती हैं, लेकिन वित्तीय दृष्टि से यह बेहद फायदेमंद और नए ऑर्डर दिलाने वाली साबित होंगी.

3. लव, फैमिली और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

शुभचिंतकों की सलाह से सुलझेगी पारिवारिक समस्या: परिवार से जुड़ी किसी छोटी-मोटी उलझन या मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. इसे सुलझाते समय अपने सच्चे शुभचिंतकों और वरिष्ठों की राय को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, उनकी सलाह से स्थिति सुधर जाएगी.

हर कदम पर पार्टनर का साथ व सुखमय दांपत्य: जीवनसाथी (Life Partner) हर मोड़ पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे, जिससे वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय, मधुर और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा.

खान-पान और सेहत पर विशेष ध्यान: लगातार यात्राओं, सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारी व्यस्तता के कारण मौसमी थकान या पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है; अतः अपनी डाइट और आराम का पूरा ध्यान रखें.

शुभ रंग: आसमानी नीला और बैंगनी

शुभ अंक: 8 और 4

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले कंबल, जूते अथवा भोजन का दान करें. इससे पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, नई नौकरी से जुड़े फैसले सही साबित होंगे और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal
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