Kumbh Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मकर राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:

वीक स्टार्टिंग नए विजन और इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ने का है. पार्टनरशिप बिजनेस में इस वीक आपको अप्रत्याशित लाभ होगा और पार्टनर के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे. पुश्तैनी बिजनेस करने वालों को इस वीक कोई नया मोड़ मिलेगा जो उनके एन्सेस्ट्रल बिजनेस को आधुनिक रूप देगा. देश-विदेश के बिजनेसमैन जो आईटी, सॉफ्टवेयर या डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, वे ग्लोबल वॉर सिचुएशन के बावजूद साइबर सिक्योरिटी और नए सॉफ्टवेयर ऑर्डर के जरिए विदेशी मार्केट से भारी मुनाफा कमाएंगे.

बिजनेस वुमन के लिए यह हफ्ता नई ऊंचाइयों को छूने का है, उनके किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सफल रहेगी और किसी पुराने बिजनेस एग्रीमेंट के विवाद में उन्हें बड़ी कानूनी जीत मिलेगी, जिससे कॉरपोरेट मीटिंग में उनकी वाहवाही होगी. अपने बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करना आपके लिए वरदान साबित होगा; इससे ओल्ड और आउटडेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो रहा घाटा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी.

नौकरी और रोजगार:

नौकरीपेशा लोगों यानी एम्प्लॉयड पर्सन के लिए यह वीक बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है, आपके सीनियर्स आपके इनोवेटिव आइडिया को सपोर्ट करेंगे और जूनियर कोवर्कर्स भी आपके दिए गए टास्क को समय पर पूरा करके देंगे. जो एंप्लॉयड पर्सन अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें इस वीक कंपनी की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज या बोनस मिल सकता है, जिससे फैमिली प्रेशर पूरी तरह दूर हो जाएगा. ऑफिशियल ट्रैवल के जरिए आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन का रास्ता साफ करेगा, साथ ही मनचाहा ट्रांसफर भी संभव है. अन एम्प्लॉयड पर्सन को इस वीक किसी बड़े स्टार्टअप से जॉब का ऑफर आ सकता है.

करियर और शिक्षा:

जून के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और लर्नर्स के लिए सितारे बेहद अनुकूल हैं, घर के छोटे-मोटे घरेलू कलह का असर आप अपने दिमाग पर नहीं होने देंगे और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई पर ध्यान लगाकर कॉम्पिटिशन में शानदार सफलता हासिल करके पास होंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:

लव लाइफ में पार्टनर के साथ म्यूच्यूअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर सालों से चल रहा कोई जटिल झगड़ा इस वीक आपसी बातचीत और कोर्ट के बाहर के समझौते से पूरी तरह सुलझ जाएगा, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी. संतान से भरपूर सुख और गौरव की प्राप्ति होगी. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम जैसे मुंडन या सगाई की रूपरेखा बनेगी और आप किसी बड़े धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बनाएंगे.

स्वास्थ्य:

हेल्थ के लिहाज से नेगेटिव साइड यह है कि आपको पैरों में दर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है, जबकि पॉजिटिव साइड यह है कि आपकी हीलिंग पावर और मेंटल पीस बहुत कमाल की रहेगी.

राजनीति और समाज सेवा:

पॉलिटिक्स और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस वीक किसी बड़े सामाजिक मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा.

Vivah Muhurat 2026: 15 जून को अधिकमास खत्म, 19 जून से फिर बजेंगी शहनाई, विवाह मुहूर्त कब-कब देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.