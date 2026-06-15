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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: नई सफलता की शुरुआत का सप्ताह, बस विरोधी से रहें सतर्क, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: नई सफलता की शुरुआत का सप्ताह, बस विरोधी से रहें सतर्क, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मकर राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मकर राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:
वीक स्टार्टिंग नए विजन और इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ने का है. पार्टनरशिप बिजनेस में इस वीक आपको अप्रत्याशित लाभ होगा और पार्टनर के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे. पुश्तैनी बिजनेस करने वालों को इस वीक कोई नया मोड़ मिलेगा जो उनके एन्सेस्ट्रल बिजनेस को आधुनिक रूप देगा. देश-विदेश के बिजनेसमैन जो आईटी, सॉफ्टवेयर या डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, वे ग्लोबल वॉर सिचुएशन के बावजूद साइबर सिक्योरिटी और नए सॉफ्टवेयर ऑर्डर के जरिए विदेशी मार्केट से भारी मुनाफा कमाएंगे.

बिजनेस वुमन के लिए यह हफ्ता नई ऊंचाइयों को छूने का है, उनके किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सफल रहेगी और किसी पुराने बिजनेस एग्रीमेंट के विवाद में उन्हें बड़ी कानूनी जीत मिलेगी, जिससे कॉरपोरेट मीटिंग में उनकी वाहवाही होगी. अपने बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड करना आपके लिए वरदान साबित होगा; इससे ओल्ड और आउटडेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो रहा घाटा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी.

नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा लोगों यानी एम्प्लॉयड पर्सन के लिए यह वीक बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है, आपके सीनियर्स आपके इनोवेटिव आइडिया को सपोर्ट करेंगे और जूनियर कोवर्कर्स भी आपके दिए गए टास्क को समय पर पूरा करके देंगे. जो एंप्लॉयड पर्सन अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें इस वीक कंपनी की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज या बोनस मिल सकता है, जिससे फैमिली प्रेशर पूरी तरह दूर हो जाएगा. ऑफिशियल ट्रैवल के जरिए आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन का रास्ता साफ करेगा, साथ ही मनचाहा ट्रांसफर भी संभव है. अन एम्प्लॉयड पर्सन को इस वीक किसी बड़े स्टार्टअप से जॉब का ऑफर आ सकता है.

करियर और शिक्षा:
जून के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और लर्नर्स के लिए सितारे बेहद अनुकूल हैं, घर के छोटे-मोटे घरेलू कलह का असर आप अपने दिमाग पर नहीं होने देंगे और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई पर ध्यान लगाकर कॉम्पिटिशन में शानदार सफलता हासिल करके पास होंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
लव लाइफ में पार्टनर के साथ म्यूच्यूअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर सालों से चल रहा कोई जटिल झगड़ा इस वीक आपसी बातचीत और कोर्ट के बाहर के समझौते से पूरी तरह सुलझ जाएगा, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी. संतान से भरपूर सुख और गौरव की प्राप्ति होगी. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम जैसे मुंडन या सगाई की रूपरेखा बनेगी और आप किसी बड़े धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बनाएंगे.

स्वास्थ्य:
हेल्थ के लिहाज से नेगेटिव साइड यह है कि आपको पैरों में दर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है, जबकि पॉजिटिव साइड यह है कि आपकी हीलिंग पावर और मेंटल पीस बहुत कमाल की रहेगी.

राजनीति और समाज सेवा:
पॉलिटिक्स और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस वीक किसी बड़े सामाजिक मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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