हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Horoscope 7-13 June 2026: कोई खास से मुलाकात लाएगी जीवन में बड़ा बदलाव, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Weekly Horoscope 7-13 June 2026: कोई खास से मुलाकात लाएगी जीवन में बड़ा बदलाव, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 7 से 13 जून का करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 06 Jun 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता, सफलता और सकारात्मक बदलावों का संकेत लेकर आया है. लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, वे अब धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी.

इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक स्पष्ट और केंद्रित रहेंगे. भाग्य का सहयोग मिलने से कई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे और मन में संतोष का भाव बना रहेगा. यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलेगी. किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ति या अनुभवी सहयोगी से संपर्क बन सकता है, जो भविष्य में आपके करियर के लिए लाभदायक साबित होगा. पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. जो लोग नौकरी परिवर्तन की योजना बना रहे हैं, उन्हें कोई आकर्षक अवसर प्राप्त हो सकता है. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विस्तार और लाभ का संकेत दे रहा है. कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे और पुराने प्रयासों का लाभ मिलने लगेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मजबूत रहेगा. रुका हुआ धन मिलने, अतिरिक्त आय के स्रोत बनने या किसी लाभदायक सौदे के सफल होने की संभावना है. हालांकि धन आने के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बचत पर भी ध्यान देना आवश्यक रहेगा.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. घर में खुशियों और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके विचारों और कार्यशैली की सराहना करेंगे. किसी सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से आपकी पहचान और सम्मान में वृद्धि हो सकती है.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. यदि पहले किसी बात को लेकर तनाव या दूरी थी तो वह दूर हो सकती है. प्रेमी-प्रेमिका के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण निर्णय में प्राप्त होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी या प्रियजनों के साथ घूमने-फिरने और यादगार समय बिताने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने से संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे. हालांकि अत्यधिक काम या भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. इसलिए कार्य और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेगी. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक और उत्साहित महसूस करेंगे.

यात्रा और विशेष अवसर

सप्ताह के दौरान किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है. यह यात्रा न केवल सुखद बल्कि लाभदायक भी साबित होगी. यात्रा के दौरान नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. किसी धार्मिक स्थल के दर्शन या आध्यात्मिक गतिविधि में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.

उपाय

प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गाय को हरी घास खिलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें. इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि कब ? जलाभिषेक का सबसे खास दिन, नोट करें डेट,मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Kumbh Weekly Horoscope 7-13 June 2026: कोई खास से मुलाकात लाएगी जीवन में बड़ा बदलाव, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल
कोई खास से मुलाकात लाएगी जीवन में बड़ा बदलाव, देखें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Makar Saptahik Rashifal 7 to 13 June 2026: मकर राशि वालों को इस सप्ताह कहां मिलेगी सफलता और कहां आएंगी बाधाएं देखें
मकर राशि वालों को इस सप्ताह कहां मिलेगी सफलता और कहां आएंगी बाधाएं देखें
धर्म
Dhanu Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी! देखें धनु का साप्ताहिक राशिफल
लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी! देखें धनु का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Vrishchik Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: वृश्चिक राशि वालों का पार्टनरशिप में एक गलत फैसला बिगाड़ सकता है पूरा खेल
वृश्चिक राशि वालों का पार्टनरशिप में एक गलत फैसला बिगाड़ सकता है पूरा खेल
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की नई चाल, PoK में विधानसभा चुनाव कराने का किया ऐलान, भारत ने UN में लगाई लताड़, कहा- ऐसे कब्जा...
पाकिस्तान की नई चाल, PoK में विधानसभा चुनाव कराने का किया ऐलान, भारत ने UN में लगाई लताड़, कहा- ऐसे कब्जा...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज ही के दिन कोर्ट ने रगड़ा था...', सपा सरकार की याद दिलाकर ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज
'आज ही के दिन कोर्ट ने रगड़ा था...', सपा सरकार की याद दिलाकर ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Cockroach Janta Party Protest: क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget