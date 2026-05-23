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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Horoscope 24-30 May 2026: इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को मिलेगा गुडलक का साथ, करियर में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Kumbh Weekly Horoscope 24-30 May 2026: इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को मिलेगा गुडलक का साथ, करियर में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24 से 30 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 23 May 2026 06:50 AM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही घर-परिवार का माहौल सुखद और उत्साहपूर्ण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां बातचीत के जरिए दूर हो सकती हैं. यदि किसी भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव चल रहा था, तो इस सप्ताह रिश्तों में फिर से अपनापन लौटेगा.

घर में किसी शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मन को सुकून देगा और आप अपने रिश्तों को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल साबित होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी. आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ निभाने में सफल रहेंगे. सप्ताह की शुरुआत में करियर से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. यदि आप लंबे समय से पदोन्नति, ट्रांसफर या किसी नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इस सप्ताह उससे जुड़े शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं.

ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. जो लोग सरकारी क्षेत्र, प्रशासन या प्रबंधन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभ और विस्तार लेकर आएगा. कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. यदि आप विदेश से जुड़े व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, तो यह समय विशेष लाभ देने वाला साबित होगा. सप्ताह के पूर्वार्ध में प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, जिनकी मदद से भविष्य में बड़े लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और व्यवसाय विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं.

आर्थिक दृष्टि से भी यह सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. हालांकि खर्च भी रहेंगे, लेकिन आपकी आमदनी संतुलन बनाए रखेगी. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक रहेगा.

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद सुखद रहने वाला है. प्रेम संबंधों में मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो इस सप्ताह संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान निकल सकता है. लव पार्टनर आपके भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा.
वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना भी बन रही है.

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि कामकाज की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम जरूर करें. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान अपनाने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. योग और ध्यान आपके मानसिक संतुलन को मजबूत बनाए रखेंगे.

सावधानी

इस सप्ताह अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें. अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें.

उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026
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