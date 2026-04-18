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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Horoscope 20-26 April 2026: कुंभ वालों का कठिन समय, ऑफिस में खुद को करना होगा साबित, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Weekly Horoscope 20-26 April 2026: कुंभ वालों का कठिन समय, ऑफिस में खुद को करना होगा साबित, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 20-26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 18 Apr 2026 01:36 PM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 20 to 26 April: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दिन काफी व्यस्त रहने वाले हैं. खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यभार अचानक बढ़ सकता है, जिसके कारण अतिरिक्त समय और मेहनत की जरूरत पड़ेगी. इस दौरान आपको अपने काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर ध्यान देना होगा, ताकि तनाव को कम किया जा सके.

करियर और नौकरी

कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपकी मेहनत की असली परीक्षा हो सकती है. काम का दबाव अधिक रहेगा और आपको अपनी क्षमता से ज्यादा प्रदर्शन करना पड़ सकता है. हालांकि, यदि आप धैर्य और लगन के साथ काम करेंगे, तो आप सभी चुनौतियों को पार करने में सफल रहेंगे. यह समय आपके लिए सीखने और खुद को बेहतर साबित करने का अवसर भी है.

परिवार और चिंता

इस सप्ताह परिवार से जुड़ी कुछ चिंताएं भी सामने आ सकती हैं. किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर आपको विशेष ध्यान देना पड़ सकता है. उनकी देखभाल और समय पर इलाज आपकी प्राथमिकता बन सकती है. इन परिस्थितियों में आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, ताकि आप हर स्थिति को समझदारी से संभाल सकें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ा सावधानी मांगता है. दिनचर्या में बदलाव या मौसम के प्रभाव के कारण आपको शारीरिक असुविधा महसूस हो सकती है. यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी है, तो उसके दोबारा उभरने की संभावना भी बन सकती है. ऐसी स्थिति में लापरवाही न बरतें और समय पर डॉक्टर की सलाह लें. खुद को फिट रखने के लिए संतुलित आहार और पर्याप्त आराम बेहद जरूरी होगा.

सप्ताह का दूसरा भाग

सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी. हालांकि, इसके साथ ही खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए आपको अपने बजट का खास ध्यान रखना होगा. समझदारी से किए गए खर्च ही आपको आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

मित्र और सहयोग

इस दौरान आपको अपने परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा. उनके साथ बातचीत और समय बिताने से आपका मन हल्का होगा और आप तनाव से बाहर निकल पाएंगे. यह सहयोग आपके लिए मानसिक मजबूती का काम करेगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा.

शिक्षा और प्रतियोगिता

जो छात्र परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अधिक मेहनत करनी होगी. सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस करना होगा और समय का सही उपयोग करना होगा. आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.

दांपत्य जीवन

दांपत्य जीवन में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी छोटे मुद्दे को लेकर जीवनसाथी के साथ मतभेद होने की संभावना है. ऐसे में आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा. बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

सप्ताह के दूसरे भाग में कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि, खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट पर ध्यान दें।

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