Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ साप्ताहिक राशिफल, चुनौतियों और खर्चों के बीच धैर्य बनेगा संतुलन
Kumbh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): कुंभ राशि के लिए जनवरी का तीसरा सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रह सकता है. करियर और कारोबार में बाधाएं आएंगी, लेकिन धैर्य से समाधान मिलेगा. खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है. सेहत और रिश्तों में सावधानी जरूरी है. विनम्र व्यवहार लाभ देगा.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2026)
- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में छोटे-छोटे कार्यों को भी पूरा करने में अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है. इस दौरान आपके सामने करियर और कारोबार को लेकर तमाम तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन आप धैर्य और विवेक के साथ उसका समाधान खोजने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे.
- इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में कुछ बड़े खर्चों के कारण आपका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है. सत्ता-सरकार से जुड़े कार्य मनमुताबिक तरीके से न पूरे हो पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा.
- सप्ताह के मध्य में आपको मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने से शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता हैं. इस दौरान अपना खानपान एवं दिनचर्या सही रखें. कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह व्यक्तिगत रिश्तों में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.
- सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके पिता के साथ किसी बात को लेकर संबंध बिगड़ सकते हैं. यदि आप चाहते हैं कि आपको लोगों से पूरा सहयोग और समर्थन मिले तो आपको उनके साथ विनम्रता और आदर के साथ पेश आना होगा. प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें तथा उसका बेवजह प्रदर्शन न करें.
कुंभ राशि के लिए उपाय- भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाकर रुद्राष्टकं का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
