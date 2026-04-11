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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कुंभ राशि वालों को मिल सकता है मनचाहा प्रमोशन, सरकार से मिल सकती है मदद

Kumbh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कुंभ राशि वालों को मिल सकता है मनचाहा प्रमोशन, सरकार से मिल सकती है मदद

Kumbh Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): कुंभ राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 10:00 AM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह शुभता, प्रगति और सौभाग्य से भरा रहने वाला है. इस दौरान आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी रहेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से ट्रांसफर या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे. इस समय आपकी मनचाही जगह पर तबादला होने या पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल बनेगा और परिवार के लोग भी प्रसन्न नजर आएंगे.
  • व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल है. इस सप्ताह आपको अपने व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बना रहे थे, तो अब वह योजना साकार होती नजर आएगी. इस दिशा में आपको अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ पाएंगे.
  • सप्ताह के मध्य में आप अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई महंगी या विलासिता से जुड़ी वस्तु खरीद सकते हैं. यह समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि का संकेत दे रहा है. साथ ही, यदि आप भूमि या भवन से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे खरीदना या बेचना, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है.
  • समाज सेवा या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी और संभव है कि आपको किसी प्रकार का पुरस्कार या सम्मान भी प्राप्त हो. इससे आपकी सामाजिक पहचान मजबूत होगी और लोगों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है. यह मुलाकात आपके लिए भविष्य में कई नए रास्ते खोल सकती है. उनकी सहायता से आपको सरकारी योजनाओं या किसी विशेष परियोजना का लाभ उठाने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.
  • पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह समय सुखद और संतुलित रहेगा. घर में आपसी तालमेल बना रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. इस दौरान आप दोनों किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं, जो आपके लिए मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष का कारण बनेगी.
  • कुल मिलाकर, यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए सफलता, सम्मान और खुशियों से भरा रहने वाला है. यदि आप अपने प्रयासों को इसी तरह जारी रखते हैं, तो आने वाले समय में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashi Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभता, प्रगति और सौभाग्य से भरा रहने वाला है। जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

करियर के लिहाज से यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा है?

सप्ताह की शुरुआत विशेष रूप से लाभकारी रहेगी। लंबे समय से ट्रांसफर या प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को मनचाही जगह पर तबादला या पदोन्नति मिल सकती है।

व्यापार से जुड़े कुंभ राशि वालों के लिए क्या खास है?

यह समय व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बेहद अनुकूल है। व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है और कारोबार बढ़ाने की योजनाएं साकार हो सकती हैं।

पारिवारिक जीवन में कुंभ राशि वालों के लिए क्या सुखद रहेगा?

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा। घर में आपसी तालमेल बना रहेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

समाज सेवा से जुड़े कुंभ राशि वालों को क्या लाभ हो सकता है?

समाज सेवा या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। कार्यों की सराहना होगी और पुरस्कार भी मिल सकता है।

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