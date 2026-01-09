Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ 11-17 जनवरी साप्ताहिक राशिफल, चुनौतियों के बीच सफलता का संकेत
Kumbh Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): कुंभ राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह यानी 11-17 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ का साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय कुंभ राशि के लिए बड़े बदलाव का समय है. करियर-कारोबार से जुड़े फैसले धैर्य और विवेक से लें. सप्ताह की शुरुआत में कार्यों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, जिससे मन खिन्न रहेगा. ऐसे में शांत रहकर कोई कदम उठाएं. व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की संभावना है. पारिवारिक मतभेदों से बचें. प्रेम संबंधों में सतर्कता जरूरी है.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2026)
- कुंभ राशि से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह बड़े बदलाव का कारण बन सकता है. इस सप्ताह आपको अपने करियर या कारोबार से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं. हालांकि ऐसा करने से पहले आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने शुभचिंतकों से जरूर सलाह लेनी चाहिए.
- सप्ताह की शुरुआत में कार्यों में आने वाली कुछेक अड़चनों के चलते आपके भीतर उग्रता बनी रह सकती है. इस दौरान आपको मुखर रखने की बजाय मौन रहते हुए अपने कार्यों को अंजाम देने की आवश्यकता रहेगी. यदि आपको एक कदम पीछे करने पर दो कदम आगे बढ़ने की संभावना बने तो ऐसा करने से बिल्कुल न चूकें.
- व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है. कारोबार में आपको थोड़ा उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. सरकारी मामलों में आप थोड़ा कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको लोगों की छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा.
- इस सप्ताह आपका परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं. स्वयं के साथ माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें.
कुंभ राशि के लिए उपाय- कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
