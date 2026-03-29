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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: कुंभ राशि कोई खास नौकरी की समस्या सुलझाएगा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: कुंभ राशि कोई खास नौकरी की समस्या सुलझाएगा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: कुंभ राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 29 Mar 2026 09:57 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग नवीनता और सामाजिक कार्यों का है. बिजनेस में आप ई-कॉमर्स या तकनीक के माध्यम से बड़ा उछाल लाएंगे.
  • 'टैरिफ' संबंधी बाधाएं दूर होंगी और आप लाभ की स्थिति में रहेंगे. पार्टनरशिप में आपको नए और युवा पार्टनर्स का साथ मिल सकता है.
  • जॉब में आपकी रचनात्मकता और आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच की सराहना होगी.
  • वर्किंग वुमन के लिए वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल वर्किंग अवर्स की सुविधा मिल सकती है.
  • नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
  • नौकरीपेशा लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, जिससे वरिष्ठ प्रभावित होंगे।
  • विदेशी कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह वीक नेटवर्किंग का है.
  • स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप बहुत फायदेमंद रहेंगे.
  • आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को इस वीक मीडिया कवरेज मिल सकती है. रिश्तेदारों के साथ संबंधों में नयापन आएगा.
  • लव लाइफ में आप बहुत खुले विचारों के रहेंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.
  • अन मैरिड पर्सन के लिए कोई पुराना क्रश वापस आ सकता है. मैरिड लाइफ में आपसी सहयोग से पुरानी परेशानियां खत्म होंगी.
  • सेहत अच्छी रहेगी, बस टखनों और नसों का ख्याल रखें. आपकी उदारता इस वीक आपको सबका प्रिय बना देगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Weekly Horoscope 2026
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