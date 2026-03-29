Kumbh Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: कुंभ राशि कोई खास नौकरी की समस्या सुलझाएगा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Kumbh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: कुंभ राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग नवीनता और सामाजिक कार्यों का है. बिजनेस में आप ई-कॉमर्स या तकनीक के माध्यम से बड़ा उछाल लाएंगे.
- 'टैरिफ' संबंधी बाधाएं दूर होंगी और आप लाभ की स्थिति में रहेंगे. पार्टनरशिप में आपको नए और युवा पार्टनर्स का साथ मिल सकता है.
- जॉब में आपकी रचनात्मकता और आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच की सराहना होगी.
- वर्किंग वुमन के लिए वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल वर्किंग अवर्स की सुविधा मिल सकती है.
- नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
- नौकरीपेशा लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, जिससे वरिष्ठ प्रभावित होंगे।
- विदेशी कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह वीक नेटवर्किंग का है.
- स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप बहुत फायदेमंद रहेंगे.
- आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को इस वीक मीडिया कवरेज मिल सकती है. रिश्तेदारों के साथ संबंधों में नयापन आएगा.
- लव लाइफ में आप बहुत खुले विचारों के रहेंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.
- अन मैरिड पर्सन के लिए कोई पुराना क्रश वापस आ सकता है. मैरिड लाइफ में आपसी सहयोग से पुरानी परेशानियां खत्म होंगी.
- सेहत अच्छी रहेगी, बस टखनों और नसों का ख्याल रखें. आपकी उदारता इस वीक आपको सबका प्रिय बना देगी.
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