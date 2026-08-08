Kumbh Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत से ही समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करना आवश्यक होगा. अनावश्यक कार्यों में इनका दुरुपयोग परेशानी ला सकता है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें. जोखिम भरे कार्यों और निवेश से दूर रहें.

करियर और कारोबार

कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का कारण बन सकती है.

यदि आप नई नौकरी या विभाग परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल जल्दबाजी न करें. व्यापारियों को साझेदारी और बड़े निवेश से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें. सप्ताह के उत्तरार्ध में पुराने रुके हुए कार्य धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे और नए संपर्क भविष्य में लाभ का मार्ग खोल सकते हैं.

शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बनाए रखने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सही उपयोग करना होगा. आलस्य और टालमटोल से बचें, तभी अपेक्षित परिणाम मिलेंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें. अनावश्यक खरीदारी और जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखें. सप्ताह के मध्य में किसी अप्रत्याशित खर्च के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से नशे और असंतुलित खानपान से दूर रहें. उत्तरार्ध में मौसमी बीमारियों, एलर्जी या पाचन संबंधी परेशानी से बचने के लिए नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और योग-प्राणायाम अपनाएं.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

सप्ताह के मध्य में किसी प्रियजन से वाद-विवाद हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. भावनात्मक ब्लैकमेलिंग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए किसी को वादा करते समय सोच-समझकर निर्णय लें. कुछ बातों को 'ना' कहना आपके लिए बेहतर रहेगा. परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है, ऐसे में संयमित भाषा का प्रयोग करें. भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग कठिन समय में आपका मनोबल बढ़ाएगा.

प्रेम संबंधों में शक या भ्रम से बचें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास न करें. वैवाहिक जीवन में संतुलन और सुख बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ समय बिताने और किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

लकी रंग: आसमानी नीला

लकी नंबर: 4, 8

शुभ उपाय: शनिवार के दिन शमी के पौधे की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द का दान करें. इससे शनि की कृपा प्राप्त होगी और कार्यों में आ रही बाधाएं कम होंगी.

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