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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: करियर, कारोबार और किस्मत की तिकड़ी, इस सप्ताह कुंभ के लिए क्या है खास

Kumbh Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: करियर, कारोबार और किस्मत की तिकड़ी, इस सप्ताह कुंभ के लिए क्या है खास

Kumbh Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मकर राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 21 Jun 2026 06:40 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मकर राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

शिक्षा, कला और खेल:
वीक स्टार्टिंग आर्टिस्ट और म्यूजिशियन के लिए समय उनकी प्रतिभा के चरम पर होने का संकेत दे रहा है. आपकी कला और रचनात्मकता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी और समाज में आपकी उपलब्धियों की चर्चा हो सकती है. किसी बड़े मंच, प्रोजेक्ट या सम्मान से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जिससे पहचान और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी.

जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी समय बेहद अनुकूल रहेगा. परीक्षा, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में सफलता मिलने से लंबे समय से चली आ रही पढ़ाई की बाधाएं दूर होंगी. स्पोर्ट्स पर्सन खेल की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और लगातार मेहनत उन्हें बड़ी उपलब्धि दिला सकती है. कुछ खिलाड़ियों को सम्मान, चयन या विशेष अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

पारिवारिक जीवन, प्रेम और धार्मिक कार्य:
लव लाइफ के लिए समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होगा और कई लोगों के लिए यह संबंध विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकता है. परिवार में किसी मांगलिक कार्य, विवाह या शुभ आयोजन का माहौल बनेगा जिससे घर में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे और पुराने मनमुटाव समाप्त हो सकते हैं. परिवार के साथ किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा या आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा. दान-पुण्य और सेवा कार्यों से मानसिक संतोष मिलेगा और घर में सुख-समृद्धि का वातावरण बनेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके निर्णयों को और मजबूत करेगा.

करियर और नौकरी:
जो लोग अन-एम्प्लॉयड हैं, उन्हें प्रतिष्ठित संस्थान या अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. पहले से कार्यरत लोगों की जॉब में चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त होंगी और काम का माहौल बेहतर होगा. बॉस और सीनियर आपके काम से प्रभावित रहेंगे जिससे प्रमोशन और इंक्रीमेंट की संभावना मजबूत होगी. को-वर्कर और जूनियर आपके नेतृत्व और कार्यशैली की सराहना करेंगे. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां या बेहतर प्रोफाइल पर काम करने का अवसर मिल सकता है जो भविष्य में करियर ग्रोथ का मजबूत आधार बनेगा. प्रोफेशनल नेटवर्क भी मजबूत होगा और आपके सुझावों को महत्व मिलेगा.

बिजनेस, धन और कानूनी मामले:
बिजनेस के लिहाज से यह समय उल्लेखनीय उपलब्धियां दिला सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस और पैतृक बिजनेस दोनों में अपेक्षा से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं. यदि आपने नई मशीनरी, ऑफिस स्पेस या बिजनेस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक लोन का आवेदन किया है तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. व्यापार विस्तार, नए क्लाइंट और बेहतर डील्स से लाभ बढ़ेगा. कानूनी मामलों में स्थिति आपके पक्ष में जाती दिखाई दे सकती है और अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. आर्थिक रूप से वेल्थ में वृद्धि के नए अवसर बनेंगे और निवेश के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से भी लाभ मिल सकता है.

युवा, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और यात्रा:
पॉलिटिशियन और समाजसेवी लोगों के लिए यह समय प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत होगी और लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे. न्यू जनरेशन के युवा अपने क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता दिखाएंगे और नए अवसरों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य के मामले में स्थिति अच्छी रहने की संभावना है जिससे आप ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी. देश-विदेश की यात्रा के योग बन सकते हैं और ये यात्राएं व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा अनुभवों के स्तर पर लाभकारी साबित हो सकती हैं. कुछ लोगों को यात्रा के दौरान नए संपर्क और भविष्य के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:40 AM (IST)
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Kumbh Rashifal Weekly Horoscope 2026
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