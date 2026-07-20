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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: कुंभ वालों का भाग्य देगा पूरा साथ, प्रमोशन पर बन सकती है बात, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: कुंभ वालों का भाग्य देगा पूरा साथ, प्रमोशन पर बन सकती है बात, देखें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई का करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुखद, संतुलित और सफलता दिलाने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके अधिकांश कार्य योजनानुसार पूरे होने लगेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लंबे समय से जिन योजनाओं पर आप मेहनत कर रहे थे, उनमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य भी गति पकड़ेंगे और मन प्रसन्न रहेगा. इस सप्ताह आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क मजबूत होंगे, जिनका लाभ भविष्य में मिल सकता है.

करियर और कारोबार

करियर के लिहाज से यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. आपके कार्यों की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण या पदोन्नति का योग भी बन सकता है. यदि आप लंबे समय से नई नौकरी या बेहतर अवसर की तलाश कर रहे हैं तो इस दिशा में शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति और विस्तार का संकेत दे रहा है. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने या किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. विदेश से जुड़े व्यापार, आयात-निर्यात या ऑनलाइन कारोबार करने वालों को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे और पुराने ग्राहकों से भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा. निवेश के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, लेकिन बड़े आर्थिक निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह मजबूत रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी. यदि आप भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर उठाया गया कदम लंबे समय में लाभदायक साबित होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत में भी वृद्धि होगी.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में खुशियों का वातावरण बना रहेगा और भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. यदि परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा था तो उसके सुलझने की संभावना है.

प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी. लव पार्टनर के साथ आपसी समझ मजबूत होगी और रिश्ते में स्थिरता आएगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण निर्णय में मिलेगा. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ छोटी यात्रा या मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे रिश्तों में और अधिक मिठास आएगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी और इंटरव्यू, परीक्षा या प्रवेश से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम से आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान महसूस करेंगे.

 

 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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