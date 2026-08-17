Kumbh Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: कुंभ राशि के जातक सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहेंगे. भाई-बहनों का सहयोग न मिलने से मन उदास हो सकता है. घर के किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

ऐसे समय में भावनाओं में बहकर कोई कठोर निर्णय लेने के बजाय परिवार के सदस्यों से शांतिपूर्वक बातचीत करना बेहतर रहेगा. आपकी समझदारी से लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है.

करियर में शुरुआत चुनौतीपूर्ण, अंत में मिलेगी राहत

करियर और कारोबार में शुरुआती दिनों में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन सप्ताह के अंत में स्थितियां सुधरेंगी और काम अपने आप बनते जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव अधिक महसूस हो सकता है. किसी सहकर्मी के साथ मतभेद होने पर बात को बढ़ाने से बचें. कारोबारियों को नए सौदों में सावधानी रखनी होगी. जल्दबाजी में किया गया कोई फैसला बाद में परेशानी दे सकता है. सप्ताह के दूसरे हिस्से में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

यात्रा और प्रभावशाली संपर्क से मिलेगा लाभ

व्यापार के लिए की गई यात्रा लाभकारी रहेगी. इस दौरान नए लोगों से संपर्क बन सकता है, जो भविष्य में कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से सरकारी या कानूनी बाधाएं दूर होंगी और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. लोग आपके फैसले की सराहना करेंगे. लंबे समय से अटके किसी जरूरी काम को आगे बढ़ाने का रास्ता भी साफ हो सकता है.

लग्जरी खरीदारी से बिगड़ सकता है बजट

सप्ताह के अंत में गाड़ी जैसी लग्जरी वस्तु खरीदने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन खर्च अपेक्षा से अधिक हो सकता है, जिससे बजट बिगड़ सकता है और कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. इसलिए बड़ी खरीदारी करने से पहले अपनी बचत और भविष्य के खर्चों का आकलन जरूर करें. आसान किस्त या लोन के लालच में जरूरत से ज्यादा आर्थिक बोझ लेने से बचें.

प्रेम जीवन में दिखावे से बचें

प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं का सम्मान करें और रिश्तों का दिखावा करने से बचें. सोशल मीडिया या दूसरों के सामने रिश्ते को साबित करने की बजाय निजी तौर पर एक-दूसरे को समझने पर ध्यान दें. किसी बात को लेकर गलतफहमी हो तो चुप रहने के बजाय बातचीत करें. जीवनसाथी कठिन समय में आपके साथ रहेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग और भरोसा रिश्ते को मजबूती देगा. सिंगल जातकों की किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

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