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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा उलटफेर! पहले बढ़ेंगी मुश्किलें, फिर मिलेगा कामयाबी का रास्ता

Kumbh Saptahik Rashifal 17-22 August 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा उलटफेर! पहले बढ़ेंगी मुश्किलें, फिर मिलेगा कामयाबी का रास्ता

Kumbh Saptahik Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए अगस्त का नया सप्ताह यानी 17 से 22 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 17 Aug 2026 06:50 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: कुंभ राशि के जातक सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहेंगे. भाई-बहनों का सहयोग न मिलने से मन उदास हो सकता है. घर के किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

ऐसे समय में भावनाओं में बहकर कोई कठोर निर्णय लेने के बजाय परिवार के सदस्यों से शांतिपूर्वक बातचीत करना बेहतर रहेगा. आपकी समझदारी से लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है.

करियर में शुरुआत चुनौतीपूर्ण, अंत में मिलेगी राहत

करियर और कारोबार में शुरुआती दिनों में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन सप्ताह के अंत में स्थितियां सुधरेंगी और काम अपने आप बनते जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव अधिक महसूस हो सकता है. किसी सहकर्मी के साथ मतभेद होने पर बात को बढ़ाने से बचें. कारोबारियों को नए सौदों में सावधानी रखनी होगी. जल्दबाजी में किया गया कोई फैसला बाद में परेशानी दे सकता है. सप्ताह के दूसरे हिस्से में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

यात्रा और प्रभावशाली संपर्क से मिलेगा लाभ

व्यापार के लिए की गई यात्रा लाभकारी रहेगी. इस दौरान नए लोगों से संपर्क बन सकता है, जो भविष्य में कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से सरकारी या कानूनी बाधाएं दूर होंगी और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. लोग आपके फैसले की सराहना करेंगे. लंबे समय से अटके किसी जरूरी काम को आगे बढ़ाने का रास्ता भी साफ हो सकता है.

लग्जरी खरीदारी से बिगड़ सकता है बजट

सप्ताह के अंत में गाड़ी जैसी लग्जरी वस्तु खरीदने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन खर्च अपेक्षा से अधिक हो सकता है, जिससे बजट बिगड़ सकता है और कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. इसलिए बड़ी खरीदारी करने से पहले अपनी बचत और भविष्य के खर्चों का आकलन जरूर करें. आसान किस्त या लोन के लालच में जरूरत से ज्यादा आर्थिक बोझ लेने से बचें.

प्रेम जीवन में दिखावे से बचें

प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं का सम्मान करें और रिश्तों का दिखावा करने से बचें. सोशल मीडिया या दूसरों के सामने रिश्ते को साबित करने की बजाय निजी तौर पर एक-दूसरे को समझने पर ध्यान दें. किसी बात को लेकर गलतफहमी हो तो चुप रहने के बजाय बातचीत करें. जीवनसाथी कठिन समय में आपके साथ रहेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग और भरोसा रिश्ते को मजबूती देगा. सिंगल जातकों की किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Weekly Horoscope 2026 Kumbh Saptahik Rashifal 2026
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