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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंभ साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: नई नौकरी का सपना पूरा, नए बिजनेस की शुरुआत और फैमिली संग बंपर शॉपिंग; पढ़ें वीकली राशिफल

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 2 से 7 नवंबर 2026: नई नौकरी का सपना पूरा, नए बिजनेस की शुरुआत और फैमिली संग बंपर शॉपिंग; पढ़ें वीकली राशिफल

Kumbh Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026: कुंभ राशि का दिवाली स्पेशल साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में जॉब स्विच, नई दुकान का शुभारंभ, फैमिली आउटिंग, दांपत्य सामंजस्य और सेहत का हाल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Nov 2026 06:05 PM (IST)
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कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए एक नई ऊर्जा, ताजगी और अनगिनत सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके भीतर एक नया उत्साह देखने को मिलेगा. 

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फेस्टिव सीजन के इस पावन मौके पर करियर और व्यवसाय से जुड़ी पुरानी निराशाएं समाप्त होंगी और जीवन में सकारात्मक बदलावों का एक नया दौर शुरू होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब स्विच का बेहतरीन मौका: जो जातक अपनी वर्तमान नौकरी की परिस्थितियों या माहौल से असंतुष्ट चल रहे थे और लंबे समय से जॉब बदलने का मन बना रहे थे, उनके लिए यह हफ्ता वरदान साबित होगा.

मनचाही नौकरी की खुशखबरी: इस त्योहारी सीजन में आपको किसी अच्छी और प्रतिष्ठित कंपनी से बड़ा ऑफर लेटर मिल सकता है, जिससे आपके करियर को एक नई और सुरक्षित दिशा मिलेगी.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नए बिजनेस वेंचर की शुरुआत: यदि आप दीपावली के पावन मुहूर्त में कोई नया व्यापार, स्टार्टअप या नई दुकान खोलने की योजना बना रहे थे, तो यह समय शुरुआत करने के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है.

व्यापारिक लाभ और धन प्रवाह: त्योहार की भारी मांग का सीधा लाभ आपके कारोबार को मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और नए व्यावसायिक संपर्क भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाने वाले साबित होंगे.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

शॉपिंग मॉल में बंपर खरीदारी और आउटिंग: परिवार के साथ मिलकर किसी बड़े शॉपिंग मॉल जाने, त्योहारों की बंपर खरीदारी करने और घूमने-फिरने का शानदार प्लान बनेगा, जिससे घर-परिवार का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा.

दांपत्य सुख और मांगलिक आयोजन: वैवाहिक जीवन (Married Life) में आपसी समझ, प्यार और तालमेल बहुत प्यारा रहेगा. इसके साथ ही घर में किसी छोटे मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा भी बन सकती है.

उत्तम व निरोगी सेहत: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पूरा हफ्ता आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान बने रहेंगे.

शुभ रंग: आसमानी नीला और नेवी ब्लू

शुभ अंक: 8 और 4

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन शाम के समय शनिदेव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही शनिवार या धनतेरस के दिन किसी जरूरतमंद अथवा सफाईकर्मी को जूते, चप्पल, छाता या मौसमी फल का दान दें. 

दीपावली की शाम माता महालक्ष्मी के सम्मुख कपूर जलाकर 'श्री सूक्त' का पाठ करें. इससे कार्यक्षेत्र की सभी अड़चनें दूर होंगी और घर में सुख-समृद्धि व बरकत का वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal
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