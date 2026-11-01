कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए एक नई ऊर्जा, ताजगी और अनगिनत सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके भीतर एक नया उत्साह देखने को मिलेगा.

फेस्टिव सीजन के इस पावन मौके पर करियर और व्यवसाय से जुड़ी पुरानी निराशाएं समाप्त होंगी और जीवन में सकारात्मक बदलावों का एक नया दौर शुरू होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब स्विच का बेहतरीन मौका: जो जातक अपनी वर्तमान नौकरी की परिस्थितियों या माहौल से असंतुष्ट चल रहे थे और लंबे समय से जॉब बदलने का मन बना रहे थे, उनके लिए यह हफ्ता वरदान साबित होगा.

मनचाही नौकरी की खुशखबरी: इस त्योहारी सीजन में आपको किसी अच्छी और प्रतिष्ठित कंपनी से बड़ा ऑफर लेटर मिल सकता है, जिससे आपके करियर को एक नई और सुरक्षित दिशा मिलेगी.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नए बिजनेस वेंचर की शुरुआत: यदि आप दीपावली के पावन मुहूर्त में कोई नया व्यापार, स्टार्टअप या नई दुकान खोलने की योजना बना रहे थे, तो यह समय शुरुआत करने के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है.

व्यापारिक लाभ और धन प्रवाह: त्योहार की भारी मांग का सीधा लाभ आपके कारोबार को मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और नए व्यावसायिक संपर्क भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाने वाले साबित होंगे.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

शॉपिंग मॉल में बंपर खरीदारी और आउटिंग: परिवार के साथ मिलकर किसी बड़े शॉपिंग मॉल जाने, त्योहारों की बंपर खरीदारी करने और घूमने-फिरने का शानदार प्लान बनेगा, जिससे घर-परिवार का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा.

दांपत्य सुख और मांगलिक आयोजन: वैवाहिक जीवन (Married Life) में आपसी समझ, प्यार और तालमेल बहुत प्यारा रहेगा. इसके साथ ही घर में किसी छोटे मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा भी बन सकती है.

उत्तम व निरोगी सेहत: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पूरा हफ्ता आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान बने रहेंगे.

शुभ रंग: आसमानी नीला और नेवी ब्लू

शुभ अंक: 8 और 4

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन शाम के समय शनिदेव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही शनिवार या धनतेरस के दिन किसी जरूरतमंद अथवा सफाईकर्मी को जूते, चप्पल, छाता या मौसमी फल का दान दें.

दीपावली की शाम माता महालक्ष्मी के सम्मुख कपूर जलाकर 'श्री सूक्त' का पाठ करें. इससे कार्यक्षेत्र की सभी अड़चनें दूर होंगी और घर में सुख-समृद्धि व बरकत का वास होगा.

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