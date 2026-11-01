Kumbh Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणामों से भरा रहेगा, जहां माह के उत्तरार्ध में धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आती दिखेंगी.

ग्रह स्थिति: प्रथम भाव में राहु की स्थिति रहेगी और 12 नवंबर तक सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ केतु की युति बनी रहेगी. वहीं 15 नवंबर को सूर्य देव दशम भाव में संचरण करेंगे, जो कार्यक्षेत्र और परिवार में नई योजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

शनि का प्रभाव: राशि स्वामी शनि देव आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके चलते वाणी पर विशेष संयम रखने और पारिवारिक व वित्तीय मामलों में अत्यंत समझदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

विवादों से रहें दूर, संपत्ति चर्चा टालें: पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर के महीने में घरेलू समस्याओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है. प्रथम भाव के राहु और दूसरे भाव के शनि के प्रभाव से परिजनों के साथ मतभेद उभर सकते हैं; विशेषकर पैतृक या स्थायी संपत्ति के मसलों पर इस समय कोई चर्चा न करें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है.

15 नवंबर के बाद नई योजनाओं की शुरुआत: परिजनों के प्रति भावनात्मक लगाव बनाए रखें और धैर्य से काम लें. माह के मध्य से पारिवारिक रिश्ते धीरे-धीरे सुधरने लगेंगे. 15 नवंबर को जब सूर्य दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तो परिवार में किसी नए मांगलिक कार्य या शुभ योजना की रूपरेखा तैयार होगी.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

बाजार में कड़ा मुकाबला, 12 नवंबर के बाद लाभ: व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना सामान्य रहेगा और बाजार में प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. किसी बड़े सौदे या नए अनुबंध को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं. 12 नवंबर के बाद व्यापार में बेहतर लाभ के योग बनेंगे; पार्टनरशिप (साझेदारी) में काम करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा.

कार्यस्थल की राजनीति से रहें दूर, मेहनत पर रखें भरोसा: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा से मेहनत करनी होगी. राहु और केतु के प्रभाव के चलते दफ्तर में कुछ बाधाएं या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं; इसलिए कार्यस्थल की राजनीति और व्यर्थ की गॉसिप से पूरी तरह दूर रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्रों की मेहनत लाएगी रंग, नई तकनीक में सफलता: विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी अनुकूल साबित होगा, क्योंकि पंचमेश बुध नवम भाव में स्थित हैं. हालांकि, अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर परिश्रम जरूरी होगा. उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या नई टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स करने वाले छात्रों को शानदार सफलता मिलेगी.

करियर में बढ़ेगा प्रभाव, समय का रखें ध्यान: करियर के मोर्चे पर आप काफी संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे. व्यर्थ के कार्यों में अपना कीमती समय नष्ट न करें. मंगल का गोचर सातवें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव, आत्मविश्वास और साख और अधिक मजबूत बनेगी.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में गलतफहमी से बचें, 12 नवंबर से सुधार: प्रेम संबंधों पर इस महीने ग्रहों की स्थिति का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. छठे भाव के मंगल और आठवें भाव के शुक्र के प्रभाव से लव पार्टनर के साथ दूरियां या तनाव बन सकता है, जिससे दैनिक जीवन भी प्रभावित होगा. हालांकि, 12 नवंबर के बाद रिश्ते में फिर से मजबूती और मिठास लौटेगी.

दांपत्य में वाणी पर रखें संयम: शादीशुदा जातकों के वैवाहिक जीवन में शुरुआती दिनों में हल्की कहा-सुनी या नोकझोंक हो सकती है. 15 नवंबर के बाद से दांपत्य जीवन के माहौल में उल्लेखनीय सुधार आएगा और आपसी समझ बढ़ने से रिश्ता प्रगाढ़ होगा.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

खान-पान में सावधानी जरूरी, डिहाइड्रेशन से बचें: ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है. शनि के दूसरे और राहु के प्रथम भाव में होने तथा गुरु-केतु की युति के चलते 12 नवंबर तक पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस या अपच की शिकायत हो सकती है; शरीर में पानी की कमी न होने दें.

तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं, तेल-मसाले से परहेज: तली-भुनी और अत्यधिक मसालेदार चीजों से पूरी तरह परहेज करें. अपनी डाइट में नारियल पानी, ताजे फलों का जूस और पर्याप्त मात्रा में जल जैसे तरल पदार्थों को शामिल करें, जिससे पेट संबंधी विकारों से बचाव हो सके.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: नीला (Blue)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

प्रतिदिन संध्या काल में शनि देव के बीज मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का कम से कम 108 बार श्रद्धापूर्वक जप करें.

नित्य प्रातः काल स्नान के उपरांत शुद्ध मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें.

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