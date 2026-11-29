Kumbh Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए व्यापारिक उन्नति, शिक्षा में सफलता और प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा लेकर आएगा, लेकिन पारिवारिक मोर्चे पर धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा.

ग्रह स्थिति: वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार, इस माह आपके दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मंगल के साथ युति बना रहे हैं, जबकि नवम भाव में शुक्र और अनुकूल स्थिति में बुध का संचरण कारोबार व शिक्षा को मजबूती देगा. इसके अलावा, 05 दिसंबर 2026 को राहु के नकारात्मक प्रभाव के समाप्त होने से मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी.

शनि का प्रभाव: आपके राशि स्वामी शनि देव पहले (लग्न) और दूसरे भाव को प्रभावित करते हुए 11 दिसंबर 2026 को मार्गी हो रहे हैं. शनि की इस सीधी चाल से जहां एक ओर स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार दिखेगा, वहीं शनि-मंगल के प्रभाव के कारण पारिवारिक संवाद व घरेलू उपकरणों के रखरखाव में सतर्कता रखनी होगी.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

छोटी बातों पर तनाव से बचें, जल्दबाजी में न लें निर्णय: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. दूसरे भाव के स्वामी गुरु सप्तम भाव में मंगल के साथ विराजमान हैं और राशि स्वामी शनि का प्रभाव लग्न पर है. शनि और मंगल के इस संयुक्त प्रभाव के कारण परिवार के सदस्यों के साथ छोटी-छोटी बातों पर वैचारिक मतभेद या तनाव उभर सकता है. इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी पारिवारिक निर्णय लेने से बचें.

इलेक्ट्रिक उपकरणों का रखें ध्यान, गुरु देंगे राहत: शनि और मंगल के प्रभाव से घर के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने की आशंका है, जिससे अचानक खर्च बढ़ सकता है. लेकिन, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की शुभ मौजूदगी कई मामलों में आपको बड़ी राहत दिलाएगी और समझदारी से पारिवारिक संतुलन बना रहेगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन और आयरन व्यापारियों को बड़ा लाभ: व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना बेहद उन्नतिदायक साबित होगा. व्यापार के कारक बुध की मजबूत स्थिति के कारण कारोबार में निवेश की योजना बनाना लाभकारी रहेगा. विशेषकर जो लोग इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, आयरन, कंस्ट्रक्शन (निर्माण) या सब्जी के व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें शानदार मुनाफा होगा; अन्य क्षेत्रों के व्यापारियों के लिए समय मिला-जुला रहेगा.

माह के मध्य से नौकरी में बढ़ेगी पद-प्रतिष्ठा: नौकरीपेशा लोगों को महीने की शुरुआत में किसी बड़े लाभ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए जैसा काम चल रहा है, उसे ही पूरी निष्ठा से मेंटेन रखें और अपने कार्यकलाप पर ध्यान दें. माह के मध्य से ग्रहों की चाल बदलने पर नौकरी की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा, उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी बड़ी सफलता: विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना बेहद उत्साहजनक रहेगा और आपकी मेहनत का पूरा फल आपके पक्ष में मिलेगा. पंचम भाव के स्वामी बुध बहुत शुभ स्थिति में हैं और सप्तम भाव में विराजमान गुरु की कृपा विद्यार्थियों पर बनी रहेगी. जो छात्र उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त होगी.

मेहनत से करियर में बनेगी अलग पहचान: करियर के मोर्चे पर शुरुआत में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आपकी निरंतर मेहनत और लगन आपको कार्यक्षेत्र में एक खास पहचान दिलाएगी. महीने के उत्तरार्ध में करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे और आप अपने लक्ष्यों को लेकर उत्साहित रहेंगे.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में बढ़ेगी ऊर्जा, सगाई या विवाह के बनेंगे योग: प्रेम संबंधों को लेकर इस महीने आपके भीतर नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. मंगल और गुरु की युति लव लाइफ में जोश भरेगी और आपको अपने पार्टनर से आर्थिक मदद भी मिल सकती है. नवम भाव में शुक्र की शुभ स्थिति से नए प्रेम संबंध बनेंगे और जो लोग विवाह या सगाई की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति के आने से मन प्रसन्न रहेगा.

व्यस्तता के बावजूद दांपत्य जीवन रहेगा सुखमय: शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ने के कारण आप अपने जीवनसाथी को अपेक्षाकृत कम समय दे पाएंगे, लेकिन आपसी समझ और विश्वास के कारण रिश्ते पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

राहु-शनि के बदलाव से सेहत में दिखेगा सुधार: स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने किसी बड़ी चिंता की आवश्यकता नहीं है. ग्रहों के शुभ संयोग और दूसरे भाव पर शनि के अनुकूल प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अक्सर अच्छा बना रहेगा. 05 दिसंबर 2026 को राहु का नेगेटिव प्रभाव समाप्त होने और 11 दिसंबर को शनि देव के मार्गी होने के बाद आपकी सेहत में साफ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.

बाहरी भोजन से करें परहेज, सुबह टहलना रहेगा लाभकारी: अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें. बाहर के तले-भुने भोजन से पूरी तरह परहेज करें और दिनचर्या में सुबह की सैर (मॉर्निंग वॉक) को जरूर शामिल करें.

लकी नंबर: 4

लकी कलर: भूरा (Brown)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

प्रत्येक गुरुवार को विधि-विधान से भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करें, इससे पारिवारिक और व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी.

प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः" मंत्र का जाप करें, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

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