Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 9 नवंबर 2026, सोमवार यानी कार्तिक अमावस्या व प्रतिपदा तिथि के संयोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और दूरगामी दृष्टिकोण के भाव) में संचरण करेंगे.

मध्य रात्रि 02:48 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव का चंद्रमा व्यक्ति में ज्ञान पिपासा, नई चीजों को जानने-समझने की गहरी उत्सुकता और परिवेश के प्रति सजगता बढ़ाता है. इसके प्रभाव से आज आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

कुंडली में सौभाग्य योग का निर्माण होने से व्यापारिक योजनाओं को नई गति मिलेगी और पुराने प्रयास मुनाफे में तब्दील होंगे. वहीं कार्यक्षेत्र में आपके पद और प्रभाव के साथ जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ेगा. दफ्तर में विनम्र संवाद और समय की पाबंदी का ध्यान रखकर आप अपनी पेशेवर छवि को और मजबूत कर सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार.

तिथि: दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इसके बाद प्रतिपदा तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि में यानी आपकी राशि से 9वें भाव में रहेंगे और मध्य रात्रि 02:48 के बाद वृश्चिक राशि (10वें भाव) में प्रवेश करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नया कार्य प्रारंभ करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी.

1. बिजनेस और धन

सौभाग्य योग से योजनाओं में तेजी और मुनाफा: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से कारोबारी गतिविधियों में अचानक तेजी आएगी. आपकी पहले से बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं सफलतापूर्वक धरातल पर उतरेंगी, जिससे हाथ में ठोस आर्थिक लाभ आएगा और नकदी प्रवाह सुधरेगा.

कारोबार बदलने की जगह प्रचार पर दें जोर: यदि आप वर्तमान व्यवसाय को बदलकर किसी नए क्षेत्र में उतरने की सोच रहे हैं, तो इस विचार पर पुनर्विचार करें. नया जोखिम उठाने के बजाय मौजूदा बिजनेस की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार में सुधार करना ज्यादा लाभदायक रहेगा.

पार्टनर के साथ व्यावसायिक यात्रा की रूपरेखा: बिजनेस पार्टनर के साथ किसी अहम क्लाइंट मीटिंग या डील को अंतिम रूप देने के लिए यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. यह कारोबारी सफर भविष्य के लिए नए दरवाजे खोलेगा.

2. करियर और नौकरी

नम्रता और मधुर व्यवहार से बनेंगे बिगड़े काम: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने लहजे का विशेष ध्यान रखना होगा. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों से किसी भी विषय पर विनम्रता और शालीनता से बात करें; आपका सौम्य आचरण जटिल से जटिल काम को भी आसानी से सुलझा देगा.

इन-आउट टाइमिंग का रखें ध्यान: दफ्तर में समय की पाबंदी को लेकर बेहद सतर्क रहें. ऑफिस आने-जाने (इन-आउट) के समय की अनदेखी आपकी कार्यशैली और सालाना मूल्यांकन पर नकारात्मक असर डाल सकती है, इसलिए अनुशासन का पूरा पालन करें.

पद के साथ बढ़ेगा कार्यभार: आपकी निष्ठा और कार्यक्षमता को देखते हुए संस्थान में आपके पद और ओहदे में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, नई पदवी के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा, जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

बड़े भाई-बहन का आशीर्वाद देगा संबल: परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. बड़े भाई या बहन का स्नेह और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास में नई जान फूंकेगा; उनके सानिध्य में समय बिताएं. इसके साथ ही गौसेवा और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने से मानसिक संतोष मिलेगा.

रिश्तों में बना रहेगा सहज तालमेल: पारिवारिक और निजी रिश्तों में संतुलन रहेगा. घर के बड़ों की सलाह महत्वपूर्ण निर्णयों में राहत दिलाएगी और अपनों के साथ आत्मीय संवाद से आपसी समझ मजबूत होगी.

विद्यार्थी शॉर्टकट और चीटिंग से रहें दूर: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को किसी भी प्रकार के अनुचित साधन या नकल के प्रलोभन से पूरी तरह बचना होगा. शॉर्टकट अपनाने के बजाय अपनी कड़ी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें, तभी आप जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे.

स्वास्थ्य: दिनभर मानसिक ऊर्जा और ताजगी बनी रहेगी. दिनचर्या में योग, प्राणायाम और नियमित खानपान को प्राथमिकता दें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी).

लकी नंबर: 8.

अनलकी नंबर: 1.

कुंभ राशि के लिए सोमवार का विशेष उपाय

नवम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने और भाग्य का निरंतर सहयोग पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध व अक्षत मिलाएं.

इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांत मन से 108 बार जप करें. सुबह के समय किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं और किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या अन्न का दान करें. यह उपाय आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और करियर की सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा.

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