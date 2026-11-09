ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 9 November 2026: 9वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा भाग्य व जिज्ञासा, बिजनेस में सौभाग्य योग से भारी मुनाफा

Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 November 2026: 9वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा भाग्य व जिज्ञासा, बिजनेस में सौभाग्य योग से भारी मुनाफा

Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 November 2026: भाग्य भाव में चंद्रमा से व्यापार में तेजी व नए अवसर. कार्यस्थल पर समय की पाबंदी जरूरी, प्रमोशन के साथ बढ़ेगा दायित्व.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Nov 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 9 नवंबर 2026, सोमवार यानी कार्तिक अमावस्या व प्रतिपदा तिथि के संयोग पर चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और दूरगामी दृष्टिकोण के भाव) में संचरण करेंगे. 

मध्य रात्रि 02:48 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव का चंद्रमा व्यक्ति में ज्ञान पिपासा, नई चीजों को जानने-समझने की गहरी उत्सुकता और परिवेश के प्रति सजगता बढ़ाता है. इसके प्रभाव से आज आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: 11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा
11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026: 12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें
12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 9 November 2026: राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स
राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स
धर्म
Chopda Pujan 2026: दिवाली पर बही-खाता पूजन का महत्व, शुभ-लाभ और स्वास्तिक का धार्मिक महत्व
Chopda Pujan 2026: दिवाली पर बही-खाता पूजन का महत्व, शुभ-लाभ और स्वास्तिक का धार्मिक महत्व

कुंडली में सौभाग्य योग का निर्माण होने से व्यापारिक योजनाओं को नई गति मिलेगी और पुराने प्रयास मुनाफे में तब्दील होंगे. वहीं कार्यक्षेत्र में आपके पद और प्रभाव के साथ जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ेगा. दफ्तर में विनम्र संवाद और समय की पाबंदी का ध्यान रखकर आप अपनी पेशेवर छवि को और मजबूत कर सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार.

तिथि: दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इसके बाद प्रतिपदा तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि में यानी आपकी राशि से 9वें भाव में रहेंगे और मध्य रात्रि 02:48 के बाद वृश्चिक राशि (10वें भाव) में प्रवेश करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नया कार्य प्रारंभ करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी.

1. बिजनेस और धन

सौभाग्य योग से योजनाओं में तेजी और मुनाफा: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से कारोबारी गतिविधियों में अचानक तेजी आएगी. आपकी पहले से बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं सफलतापूर्वक धरातल पर उतरेंगी, जिससे हाथ में ठोस आर्थिक लाभ आएगा और नकदी प्रवाह सुधरेगा.

कारोबार बदलने की जगह प्रचार पर दें जोर: यदि आप वर्तमान व्यवसाय को बदलकर किसी नए क्षेत्र में उतरने की सोच रहे हैं, तो इस विचार पर पुनर्विचार करें. नया जोखिम उठाने के बजाय मौजूदा बिजनेस की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार में सुधार करना ज्यादा लाभदायक रहेगा.

पार्टनर के साथ व्यावसायिक यात्रा की रूपरेखा: बिजनेस पार्टनर के साथ किसी अहम क्लाइंट मीटिंग या डील को अंतिम रूप देने के लिए यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. यह कारोबारी सफर भविष्य के लिए नए दरवाजे खोलेगा.

2. करियर और नौकरी

नम्रता और मधुर व्यवहार से बनेंगे बिगड़े काम: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने लहजे का विशेष ध्यान रखना होगा. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों से किसी भी विषय पर विनम्रता और शालीनता से बात करें; आपका सौम्य आचरण जटिल से जटिल काम को भी आसानी से सुलझा देगा.

इन-आउट टाइमिंग का रखें ध्यान: दफ्तर में समय की पाबंदी को लेकर बेहद सतर्क रहें. ऑफिस आने-जाने (इन-आउट) के समय की अनदेखी आपकी कार्यशैली और सालाना मूल्यांकन पर नकारात्मक असर डाल सकती है, इसलिए अनुशासन का पूरा पालन करें.

पद के साथ बढ़ेगा कार्यभार: आपकी निष्ठा और कार्यक्षमता को देखते हुए संस्थान में आपके पद और ओहदे में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, नई पदवी के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा, जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

बड़े भाई-बहन का आशीर्वाद देगा संबल: परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. बड़े भाई या बहन का स्नेह और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास में नई जान फूंकेगा; उनके सानिध्य में समय बिताएं. इसके साथ ही गौसेवा और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने से मानसिक संतोष मिलेगा.

रिश्तों में बना रहेगा सहज तालमेल: पारिवारिक और निजी रिश्तों में संतुलन रहेगा. घर के बड़ों की सलाह महत्वपूर्ण निर्णयों में राहत दिलाएगी और अपनों के साथ आत्मीय संवाद से आपसी समझ मजबूत होगी.

विद्यार्थी शॉर्टकट और चीटिंग से रहें दूर: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को किसी भी प्रकार के अनुचित साधन या नकल के प्रलोभन से पूरी तरह बचना होगा. शॉर्टकट अपनाने के बजाय अपनी कड़ी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें, तभी आप जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे.

स्वास्थ्य: दिनभर मानसिक ऊर्जा और ताजगी बनी रहेगी. दिनचर्या में योग, प्राणायाम और नियमित खानपान को प्राथमिकता दें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी).

लकी नंबर: 8.

अनलकी नंबर: 1.

कुंभ राशि के लिए सोमवार का विशेष उपाय

नवम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने और भाग्य का निरंतर सहयोग पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध व अक्षत मिलाएं.

इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांत मन से 108 बार जप करें. सुबह के समय किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं और किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या अन्न का दान करें. यह उपाय आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और करियर की सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: 11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा
11वें भाव में चंद्रमा लाएगा लाभ और नए अवसर, बिजनेस में पुराने निवेश से मुनाफा
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026: 12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें
12वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और खर्चे, निवेश से बचें
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 9 November 2026: राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स
राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स
धर्म
Chopda Pujan 2026: दिवाली पर बही-खाता पूजन का महत्व, शुभ-लाभ और स्वास्तिक का धार्मिक महत्व
Chopda Pujan 2026: दिवाली पर बही-खाता पूजन का महत्व, शुभ-लाभ और स्वास्तिक का धार्मिक महत्व
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
विश्व
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
'मोहम्मद शमी ने मेरी काफी मदद की', टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का बयान वायरल
'मोहम्मद शमी ने मेरी काफी मदद की', टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का बयान वायरल
बॉलीवुड
रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़
रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़
टेक्नोलॉजी
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
ट्रेंडिंग
अजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो
अजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो
एग्रीकल्चर
G9 Banana Farming: केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!
केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget