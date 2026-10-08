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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 8 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित कार्यशैली, स्टार्टअप्स को फंडिंग का बड़ा चेक, ऑफिस में सरप्राइज गिफ्ट

आज का कुंभ राशिफल 8 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित कार्यशैली, स्टार्टअप्स को फंडिंग का बड़ा चेक, ऑफिस में सरप्राइज गिफ्ट

आज का कुंभ राशिफल 8 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित कार्यशैली, स्टार्टअप्स को मिलेगी बड़ी फंडिंग, ऑफिस में सरप्राइज गिफ्ट! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Oct 2026 07:18 AM (IST)
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Kumbh Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुक्ल योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली, साझेदारी, वेंचर फंडिंग, दांपत्य, सार्वजनिक संबंध व व्यावसायिक विस्तार स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने सभी कार्यों को बेहद सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध और अनुशासित ढंग से पूरा करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए नए स्टार्टअप्स को बड़ी फंडिंग, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी और चिंताओं के खात्मे का रहेगा.

स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटलिस्ट से बड़ा चेक: दिन की शुरुआत (Day Starting) में ही नए स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को किसी प्रतिष्ठित वेंचर कैपिटलिस्ट (VC) फर्म से भारी-भरकम फंडिंग का बड़ा चेक या वित्तीय निवेश का अनुबंध मिल सकता है, जिससे व्यापार को नई उड़ान मिलेगी.

शानदार व्यावसायिक गतिविधियां व चिंता मुक्ति: ग्रह-गोचर आपके पूर्ण पक्ष में होने से सभी व्यापारिक गतिविधियां शानदार और निर्बाध रूप से चलेंगी; इससे पिछले कई दिनों से चल रही वित्तीय व ऑपरेशनल चिंताओं में भारी कमी आएगी.

युवा उद्यमी रहें कूल और रिलैक्स: नए व युवा उद्यमियों को यह विशेष सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दबाव में आने के बजाय हमेशा रिलैक्स और शांत (Cool) बने रहें; शांत चित्त से फैसले लेने पर आपके सभी बिगड़े हुए काम खुद-ब-खुद बनते चले जाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दैनिक कार्यों में प्रगति, अचानक सरप्राइज गिफ्ट और मार्केटिंग में मल्टीटास्किंग के दम पर बड़ी सफलता का रहेगा.

दैनिक कार्यों में तेज प्रगति: शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर आपके दैनिक और नियमित आधिकारिक कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलेगी; लंबित कार्य समय पर निपटेंगे.

ऑफिस में मिलेगा अचानक सरप्राइज गिफ्ट: एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने कार्यक्षेत्र या प्रबंधन की तरफ से अचानक ही कोई सुखद सरप्राइज गिफ्ट (Surprise Gift), इंसेंटिव या आधिकारिक सम्मान प्राप्त हो सकता है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा.

मार्केटिंग वालों में जोश व मल्टीटास्किंग: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग स्वयं के भीतर गजब का जोश और आत्मविश्वास महसूस करेंगे; आपकी उच्च ऊर्जा और सटीक समय प्रबंधन एक साथ कई बड़े कार्यों व डील्स को सफलता से संपन्न करवा देगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा खर्चों पर नियंत्रण की निश्चिंतता और संतान के व्यवहार से संभलने का संकेत दे रहा है.

पुत्र के व्यवहार से आहत होने की आशंका: पारिवारिक जीवन में पुत्र के किसी अनुचित व्यवहार, जिद या बात से आपका मन थोड़ा आहत या दुखी हो सकता है; ऐसे समय में डांटने के बजाय प्यार और समझाइश से काम लें.

खर्चों पर नियंत्रण से निश्चिंतता: घर-परिवार के अनावश्यक खर्चों पर आपके द्वारा लगाए गए कड़े नियंत्रण के कारण आप आर्थिक रूप से पूरी तरह निश्चिंत और सुरक्षित महसूस करेंगे.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी कठिन मेहनत से सफलता के नए मुकाम हासिल करने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में जो जी-तोड़ परिश्रम और अथक अभ्यास कर रहे हैं, उसके दम पर उन्हें शानदार और संतोषजनक सफलता प्राप्त होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और शुक्ल योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, दिनभर में एक साथ कई काम निपटाने की भागदौड़ से शाम को मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए कुछ देर ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प, केला और बेसन के लड्डू अर्पित करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से कार्यशैली सुव्यवस्थित होगी, शुक्ल योग से स्टार्टअप्स को बड़ी फंडिंग प्राप्त होगी, ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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