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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 8 November 2026: 9वें भाव में चंद्रमा चमकाएगा भाग्य, इन्वेस्टमेंट से होगा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट

Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 November 2026: 9वें भाव में चंद्रमा चमकाएगा भाग्य, इन्वेस्टमेंट से होगा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट

Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 November 2026: कुंभ राशि के 9वें भाव में चंद्रमा से भाग्य का पूरा साथ. आयुष्मान योग से बिजनेस में सुधार व निवेश से बड़ा लाभ, जीवनसाथी से मिलेगी खुशखबरी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 8 नवंबर 2026, रविवार यानी रूप चतुर्दशी के दिन चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान और लंबी यात्रा के भाव) में संचरण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को भाग्य, विद्वत्ता, परोपकार, आध्यात्मिक प्रगति और जीवन के विस्तार का कारण माना जाता है. चंद्रमा के इस गोचर से आपके ज्ञान और दानशीलता में वृद्धि होगी तथा समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

आज बन रहा शुभ 'आयुष्मान योग' और अन्य ग्रहों का तालमेल व्यापारिक निर्णयों में नई दृष्टि प्रदान करेगा. रविवार के दिन बिजनेस में भविष्य के लिए किया गया निवेश दीर्घकालिक मुनाफा (Long Term Profit) सुनिश्चित करेगा. वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)
दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार (रूप चतुर्दशी).

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रभावी होगी.

नक्षत्र: पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेंगे, जो कुंभ राशि से 9वें भाव (भाग्य भाव) में स्थित रहेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक.

शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. 

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा 

1. बिजनेस और धन
दीर्घकालिक निवेश की मजबूत योजना: रविवार के दिन आप कारोबार में भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश की नई रणनीति बना सकते हैं. आज लिया गया वित्तीय निर्णय और किया गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आपको बड़ा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दिलाएगा.

आयुष्मान योग से गलतियों में सुधार और प्रगति: आयुष्मान योग के प्रभाव से आप अपने व्यापार को चमकाने के लिए पहले से अधिक सतर्क और सक्रिय नजर आएंगे. पिछली गलतियों और कमियों का निष्पक्ष विश्लेषण करके उन्हें सुधारने का आपका प्रयास व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाएगा.

विशेषज्ञ की सलाह और मजबूत मार्केटिंग से मुनाफा: किसी अनुभवी फील्ड एक्सपर्ट के मार्गदर्शन से कारोबार में लंबे समय से अटकी पड़ी किसी जटिल समस्या का सटीक समाधान मिल जाएगा. अपनी मार्केटिंग और सेल्स टीम को री-स्ट्रक्चर करने से बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी और बड़ा धन लाभ होगा.

2. करियर और नौकरी
काम की होगी प्रशंसा, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आपके कुशल कार्य प्रदर्शन और समर्पण की वरिष्ठ अधिकारी खुलकर सराहना करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी और भविष्य में प्रमोशन या कद बढ़ने के संकेत मिलेंगे.

ऑफिस पॉलिटिक्स और अप्रिय चर्चाओं से दूरी: वर्कप्लेस पर किसी भी तरह की गुटबाजी, नकारात्मक गपशप या व्यर्थ के विवादों में शामिल होने से बचें. अपने काम को प्राथमिकता दें और फालतू की राजनीति से खुद को अलग रखना ही आपके पेशेवर जीवन को सुरक्षित रखेगा.

सहकर्मी की आपत्तिजनक बातों को करें नजरअंदाज: कार्यस्थल पर कोई ईर्ष्यालु सहकर्मी (Co-worker) आपको उकसाने के लिए कोई अनुचित या आपत्तिजनक बात कह सकता है. ऐसे व्यक्ति से उलझने के बजाय उसे नजरअंदाज करें और अपनी एकाग्रता भंग न होने दें.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार
दांपत्य जीवन में साथी से मिलेगी खुशखबरी: वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द का माहौल रहेगा. जीवनसाथी की ओर से करियर, परिवार या निजी जीवन से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर में खुशियों का संचार होगा.

परिवार के साथ बिताएं क्वालिटी टाइम: रविवार की छुट्टी का पूरा सदुपयोग करें. बाहरी या व्यर्थ के मसलों पर दिमाग खपाने के बजाय अपना कीमती समय परिजनों और बच्चों के साथ आनंदपूर्वक बिताएं. इससे पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी.

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित रहेंगे. करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए आप अपनी पूरी ऊर्जा और ताकत झोंक देंगे, जिसका फल आने वाले दिनों में स्पष्ट नजर आएगा.

स्वास्थ्य: भाग्य भाव का चंद्रमा मानसिक रूप से सकारात्मकता और मन में शांति बनाए रखेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखें और हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद).

लकी नंबर: 7.

अनलकी नंबर: 5.

कुंभ राशि के लिए रविवार व रूप चतुर्दशी का विशेष उपाय
कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और नवम भाव धर्म व दान का प्रतीक है. रविवार व रूप चतुर्दशी पर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें. इसके बाद रूप चतुर्दशी के उपलक्ष्य में शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं. 

किसी धार्मिक स्थल पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद अन्न (चावल), दूध या सफेद मिठाई का दान करें. यह उपाय आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान को मजबूती प्रदान करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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