Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 6ठे चंद्रमा से सेहत की चिंता, गजकेसरी योग के बीच कुंभ राशि वाले फेस्टिवल सीजन की तैयारियों में जुटें

Kumbh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 6ठे चंद्रमा से सेहत की चिंता, गजकेसरी योग के बीच कुंभ राशि वाले फेस्टिवल सीजन की तैयारियों में जुटें

Kumbh Rashifal 7 September 2026: 6ठे चंद्रमा से कुंभ राशि को सेहत की चिंता, गजकेसरी योग से प्रमोशन के योग व लव लाइफ में बड़ा मोड़! पढ़ें 7 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Sep 2026 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 September 2026:  7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरीयान योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा. बुध दोपहर 01:32 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी स्वास्थ्य, रोग, प्रतिस्पर्धा, ऋण, सेवा व दैनिक दिनचर्या स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज सेहत और शारीरिक ऊर्जा को लेकर मन में हल्की चिंता या सुस्ती बनी रह सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे,पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बाजार में व्यक्तिगत निगरानी बढ़ाने और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, ऐसे में मार्केट में बिजनेसमैन का स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना बेहद अनिवार्य है; आपकी मौजूदगी ही बिक्री को गति देगी. बिजनेसमैन अपने कर्मचारियों और स्टाफ के साथ बैठकर उनके काम की बारीकी से समीक्षा करें; जहां भी सुधार की गुंजाइश दिखे, वहां उन्हें सही दिशा में गाइड करें. व्यापार के क्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत अन्य व्यापारियों और नए स्टार्टअप्स के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. आज आपका झुकाव धार्मिक और परोपकारी कार्यों में रहेगा, जिसके चलते आप दान-पुण्य या धार्मिक आयोजनों में कुछ राशि भी खुले दिल से खर्च करेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने और प्रमोशन की मजबूत नींव रखने का रहेगा. यदि आप नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि पाने के इच्छुक हैं, तो समझ लें कि मेहनत सामान्य से अधिक करनी पड़ेगी; इसके साथ ही कामकाज के मोर्चे पर आपकी आधिकारिक जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ सकती हैं. ऑफिस की किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक मीटिंग में किसी गंभीर विषय पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा करना आपके पक्ष में जाएगा और यह आगे चलकर करियर के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का दिन महत्वपूर्ण निर्णयों की ओर ले जाएगा. घर की आंतरिक व्यवस्था या साज-सज्जा को लेकर दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ हल्का तनाव या नोकझोंक हो सकती है; शांति और समझदारी से बात संभालें. वहीं जो जातक लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं, उनकी लव लाइफ अब औपचारिक रूप से मैरिड लाइफ (विवाह) में कन्वर्ट होने के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी सेहत और करियर की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का है. छात्र अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आगामी करियर और परीक्षाओं के तनाव के चलते मानसिक चिंता या शारीरिक अस्वस्थता घेर सकती है. सेहत ठीक रखकर ही आप अपनी तैयारी को सही मुकाम तक पहुंचा पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण पेट में गड़बड़ी, मौसमी बुखार या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं सेहत को लेकर चिंता बढ़ा सकती हैं. करियर का तनाव सिरदर्द दे सकता है. अजा एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लेकर खुद को तरोताजा रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व काले तिल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, भोजन या अन्न का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा और लव लाइफ में सुखद परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Makar Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से कस्टमर से सुधरेंगे रिश्ते, डिजिटल मार्केटिंग से चमकेगा मकर राशि का व्यापार
Makar Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 7वें चंद्रमा व मालव्य योग से कस्टमर से सुधरेंगे रिश्ते, डिजिटल मार्केटिंग से चमकेगा मकर राशि का व्यापार
धर्म
Dhanu Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 8वें चंद्रमा से कानूनी व आर्थिक मामलों में रहें सतर्क, भद्र योग के बीच धनु राशि वाले न करें अहंकार
Dhanu Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 8वें चंद्रमा से कानूनी व आर्थिक मामलों में रहें सतर्क, भद्र योग के बीच धनु राशि वाले न करें अहंकार
धर्म
Vrishchik Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 9वें चंद्रमा से धर्म-अध्यात्म में रुचि, गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट के योग
Vrishchik Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 9वें चंद्रमा से धर्म-अध्यात्म में रुचि, गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट के योग
धर्म
Tula Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, नौकरी बदलने के बनेंगे मजबूत योग
Tula Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, नौकरी बदलने के बनेंगे मजबूत योग
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2023 की तरह इजरायल को 'लहूलुहान' करने का प्लान बना रहा ईरान- रिपोर्ट में खुलासा
2023 की तरह इजरायल को 'लहूलुहान' करने का प्लान बना रहा ईरान- रिपोर्ट में खुलासा
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: मलबों में जिंदगी, 10.30 घंटों से दिल्ली की सांसें थमी, हर हाथ प्रार्थना को उठे
सत्य निकेतन: मलबों में जिंदगी, 10.30 घंटों से सांसें थमी, हर हाथ प्रार्थना को उठे
विश्व
RSS का काम नफरत नहीं 'शुद्ध सात्विक प्रेम फैलाना...', लंदन में बोले मोहन भागवत
'RSS का काम नफरत नहीं शुद्ध सात्विक प्रेम फैलाना...', लंदन में बोले मोहन भागवत
क्रिकेट
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
साउथ सिनेमा
एक साल में दी थीं 35 फिल्में, 369 कारों और अरबों के मालिक, जानें ममूटी की दिलचस्प बातें
एक साल में दी थीं 35 फिल्में, 369 कारों के मालिक, जानें ममूटी की दिलचस्प बातें
ट्रेंडिंग
चेन्नई मेट्रो में गर्लफ्रेंड से ब्याज की तुलना, विज्ञापन पर मचा बवाल
चेन्नई मेट्रो में गर्लफ्रेंड से ब्याज की तुलना, विज्ञापन पर मचा बवाल
टेक्नोलॉजी
Android का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी
Android का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
किस देश के पास कितने Aircraft Carrier, समंदर में कौन सबसे ताकतवर?
किस देश के पास कितने Aircraft Carrier, समंदर में कौन सबसे ताकतवर?
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget