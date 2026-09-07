Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 September 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरीयान योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा. बुध दोपहर 01:32 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी स्वास्थ्य, रोग, प्रतिस्पर्धा, ऋण, सेवा व दैनिक दिनचर्या स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज सेहत और शारीरिक ऊर्जा को लेकर मन में हल्की चिंता या सुस्ती बनी रह सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे,पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बाजार में व्यक्तिगत निगरानी बढ़ाने और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, ऐसे में मार्केट में बिजनेसमैन का स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना बेहद अनिवार्य है; आपकी मौजूदगी ही बिक्री को गति देगी. बिजनेसमैन अपने कर्मचारियों और स्टाफ के साथ बैठकर उनके काम की बारीकी से समीक्षा करें; जहां भी सुधार की गुंजाइश दिखे, वहां उन्हें सही दिशा में गाइड करें. व्यापार के क्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत अन्य व्यापारियों और नए स्टार्टअप्स के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. आज आपका झुकाव धार्मिक और परोपकारी कार्यों में रहेगा, जिसके चलते आप दान-पुण्य या धार्मिक आयोजनों में कुछ राशि भी खुले दिल से खर्च करेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने और प्रमोशन की मजबूत नींव रखने का रहेगा. यदि आप नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि पाने के इच्छुक हैं, तो समझ लें कि मेहनत सामान्य से अधिक करनी पड़ेगी; इसके साथ ही कामकाज के मोर्चे पर आपकी आधिकारिक जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ सकती हैं. ऑफिस की किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक मीटिंग में किसी गंभीर विषय पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा करना आपके पक्ष में जाएगा और यह आगे चलकर करियर के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का दिन महत्वपूर्ण निर्णयों की ओर ले जाएगा. घर की आंतरिक व्यवस्था या साज-सज्जा को लेकर दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ हल्का तनाव या नोकझोंक हो सकती है; शांति और समझदारी से बात संभालें. वहीं जो जातक लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं, उनकी लव लाइफ अब औपचारिक रूप से मैरिड लाइफ (विवाह) में कन्वर्ट होने के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी सेहत और करियर की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का है. छात्र अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आगामी करियर और परीक्षाओं के तनाव के चलते मानसिक चिंता या शारीरिक अस्वस्थता घेर सकती है. सेहत ठीक रखकर ही आप अपनी तैयारी को सही मुकाम तक पहुंचा पाएंगे.

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण पेट में गड़बड़ी, मौसमी बुखार या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं सेहत को लेकर चिंता बढ़ा सकती हैं. करियर का तनाव सिरदर्द दे सकता है. अजा एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त विश्राम लेकर खुद को तरोताजा रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व काले तिल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, भोजन या अन्न का दान करें; इससे 6ठे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा और लव लाइफ में सुखद परिणाम मिलेंगे.

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