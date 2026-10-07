Kumbh Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुभ योग का विशेष फल प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी दांपत्य जीवन, जीवनसाथी, साझेदारी, व्यापारिक नेटवर्क, आकर्षण व सार्वजनिक संबंध स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने जीवनसाथी के साथ बेहद सुखद, प्रेमपूर्ण और आनंद के पल बिताएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए सामान्य किंतु स्थिर स्थितियों, नेटवर्क विस्तार और कड़ी मेहनत से लक्ष्य प्राप्ति का रहेगा.

व्यवसाय में सफलता की बेहतरीन स्थिति: व्यापार में बाहरी परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी, लेकिन आंतरिक रूप से कारोबार में बड़ी सफलता हासिल करने की बेहतरीन और अनुकूल स्थितियां निर्मित हो रही हैं.

नेटवर्क बढ़ाएं, फेस्टिवल सीजन में होगा लाभ: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को ध्यान में रखते हुए बिजनेस में बड़ा मुनाफा कमाने के लिए आपको अपने व्यावसायिक नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने पर ध्यान देना होगा; नेटवर्क का विस्तार नए ग्राहकों (Customers) की संख्या में जोरदार इजाफा करेगा.

लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत: कारोबारियों को अपने तयशुदा वित्तीय व व्यापारिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत और दौड़-धूप करनी पड़ सकती है; लगन बनाए रखें, परिणाम सुखद रहेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहयोगियों का पूरा साथ, अधिकारियों की प्रसन्नता और नए कर्मचारियों के तेजी से सीखने का रहेगा.

साथियों का पूर्ण सहयोग व अधिकारियों की प्रसन्नता: शुभ योग के निर्माण से वर्कस्पेस पर आपको अपने सहकर्मियों और टीम का पूरा सहयोग मिलेगा; उच्च अधिकारी आपके समर्पण और काम से बेहद प्रसन्न रहेंगे, अपनी कार्यशैली इसी प्रकार बनाए रखें.

न्यू एंप्लॉयड पर्सन को सकारात्मक माहौल: हाल ही में नई नौकरी शुरू करने वाले जातकों (New Employed Persons) को आज ऑफिस में सभी का भरपूर स्नेह, प्यार और सकारात्मक माहौल मिलेगा; इस सपोर्ट की बदौलत वे नए काम और जिम्मेदारियों को बहुत तेजी से सीख लेंगे.

भविष्य को लेकर सतर्कता व आर्थिक लाभ: एंप्लॉयड पर्सन अपने करियर और भविष्य को लेकर काफी सतर्क रहेंगे; किसी भी दुविधा या संशय की स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय न लें और परिस्थितियों के पूरी तरह अनुकूल होने की प्रतीक्षा करें. आज आपको कुछ अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिल सकता है; अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चिंताओं में नष्ट करने के बजाय सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा दांपत्य सुख, रोमांस का जादू और सरप्राइज गिफ्ट का सुंदर योग बना रहा है.

जीवनसाथी के साथ आनंददायक पल: वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी; जीवनसाथी के साथ बैठकर सुखद बातचीत और आनंद के पल बिताएंगे, जिससे पुराना तनाव पूरी तरह समाप्त होगा.

लव लाइफ में रोमांस व सरप्राइज गिफ्ट: प्रेम जीवन में आज रोमांस और आपसी समझ का जादू बिखरेगा; एक-दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और आपका लव पार्टनर आपको कोई खूबसूरत सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक देखभाल और संतुलन बनाए रखने का है. स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों को अत्यधिक भागदौड़ और कड़े अभ्यास के कारण पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या परेशान कर सकती है; इसलिए प्रैक्टिस के साथ उचित आराम भी अवश्य लें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और दिनभर की व्यस्तता के चलते थकान हावी हो सकती है. पैरों की हल्की मालिश करें, गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मन को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल और बेसन के मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें.

द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरे फल, हरी मूंग दाल अथवा भोजन का दान करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से दांपत्य व प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, शुभ योग से कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, व्यापारिक नेटवर्क मजबूत होगा और पैरों के दर्द से राहत मिलेगी.

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