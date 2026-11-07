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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 7 November 2026: कारोबार में अचानक हो सकता है धन का नुकसान, नौकरीपेशा लोग विवाद से बचें

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 November 2026: कारोबार में अचानक हो सकता है धन का नुकसान, नौकरीपेशा लोग विवाद से बचें

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 November 2026: कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा आठवें भाव में रहेंगे. बिजनेस में धन हानि और कार्यस्थल पर विवाद की आशंका, वैवाहिक जीवन में भी रखें सावधानी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 7 नवंबर 2026, शनिवार को चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव यानी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में आठवें भाव को अचानक होने वाली घटनाओं, बाधाओं, मानसिक तनाव और अप्रत्याशित नुकसान का कारक माना जाता है. 

चंद्रमा की इस स्थिति के कारण आज आपको कई मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. कारोबार में अचानक धन हानि की आशंका है, वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर विवादों से दूर रहना होगा. पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार.

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग का साथ मिलेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे, जो कुंभ राशि से आठवें भाव यानी अष्टम भाव में स्थित होंगे.

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा.

1. बिजनेस और धन

कारोबार में नहीं लगेगा मन, सोच-समझकर लें फैसले: कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण कारोबार से जुड़े कामों में आपका मन कम लगेगा. कामकाज में उत्साह की कमी महसूस हो सकती है. ऐसे में किसी भी बड़े व्यावसायिक फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें.

अचानक धन हानि से बढ़ सकती है परेशानी: कारोबार में अचानक आर्थिक नुकसान होने की आशंका बन रही है. ऐसी स्थिति में आपको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना चाहिए. इसलिए आज लेन-देन, निवेश और आर्थिक फैसलों में विशेष सावधानी बरतें. बिना पूरी जानकारी के किसी को बड़ी रकम देने या नया सौदा करने से बचें.

2. करियर और नौकरी

ऑफिस में सहकर्मियों से हो सकती है झड़प: नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ विवाद का सामना करना पड़ सकता है. समय अनुकूल नहीं होने के कारण छोटी-सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है. इसलिए किसी की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

वर्कलोड बढ़ने से करनी होगी अतिरिक्त मेहनत: कार्यक्षेत्र में नियमित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करना पड़ सकता है. काम का दबाव बढ़ने की संभावना है. ऐसे में समय का सही प्रबंधन करें और जरूरी कामों को प्राथमिकता दें.

बाजार में किसी से विवाद न करें: नौकरीपेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि बेवजह बाजार या सार्वजनिक स्थानों पर किसी से उलझने से बचें. किसी के साथ बहस या विवाद आपकी परेशानी बढ़ा सकता है. आज शांत रहना और परिस्थितियों को समझदारी से संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

कठोर वाणी से बिगड़ सकते हैं वैवाहिक संबंध: पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. आपकी वाणी कठोर हो सकती है, जिससे जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ने की आशंका है. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें और बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

परिवार के बुजुर्गों की सेहत का रखें ध्यान: घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की तबीयत बिगड़ने की आशंका है. ऐसे में उनकी सेहत को लेकर लापरवाही न करें. जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उनकी देखभाल करें.

प्रेम जीवन में रहें सावधान: प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी या तनाव हो सकता है. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी बात को बढ़ाने से बचें.

खिलाड़ियों को दोस्तों से रहना होगा सतर्क: स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रैक या खेल से जुड़ी गतिविधियों के दौरान किसी दोस्त से धोखा मिलने की आशंका है. ऐसे में अपनी रणनीति और निजी योजनाएं हर किसी के साथ साझा न करें. अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित रखें.

स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. परिवार के बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखें. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद).

लकी नंबर: 9.

अनलकी नंबर: 3.

कुंभ राशि के लिए शनिवार का विशेष उपाय

शनिवार के दिन कुंभ राशि के जातक सुबह स्नान के बाद भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान करें. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम के समय शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें. इसके साथ ही बुजुर्गों की सेवा करें और अपनी वाणी पर संयम रखें. किसी के साथ विवाद करने से बचें और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें. इससे मन को शांति मिलेगी और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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