Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 September 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी तीव्र बुद्धि, स्मरण शक्ति, संतान, शोध, रचनात्मक प्रतिभा व आकस्मिक धन लाभ स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति (Memory Power) अत्यंत प्रखर रहेगी, जिससे पढ़ाई-लिखाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए धन प्रवाह बढ़ाने और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश की नींव रखने का रहेगा. सिद्धि योग और लक्ष्मी योग के शुभ निर्माण से बिजनेस में पैसों की आवक निरंतर बढ़ती हुई नजर आ रही है. आपकी कुल आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की पूरी संभावना है. आपके द्वारा नए और सुरक्षित माध्यमों में पूंजी निवेश (Investment) करने के प्रयास तेज किए जाएंगे; इस निवेश के दम पर आप खुद को आर्थिक रूप से दीर्घकाल तक स्थिर और मजबूत बनाने में सफल होंगे. हालांकि, जो जातक विदेशी व्यापार, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या फॉरेन डीलिंग (Foreign Business) से जुड़े हैं, उन्हें संबंधित देशों की बदलती विदेश नीतियों, नियमों या टैरिफ के चलते कुछ तकनीकी परेशानियों और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए अंतरराष्ट्रीय सौदों में फूंक-फूंक कर कदम रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शोधपरक जिम्मेदारियों को संभालने और करियर में नई गति पाने का रहेगा. आप ऑफिस की मुख्य गतिविधियों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे और प्रबंधन द्वारा आपको कुछ नई व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं. वर्कप्लेस पर पिछले कुछ समय से आ रही अड़चनें, उलझनें और मुश्किलें अब धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी. व्यर्थ की चिंताओं में सोचने और समय गंवाने के बजाय केवल अपने कर्म और काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें; स्थितियां स्वतः ही आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी. आपकी विश्लेषण क्षमता को देखते हुए बॉस द्वारा आपको किसी नए प्रोजेक्ट के रिसर्च (अनुसंधान) या डेटा एनालिसिस के काम में लगाया जा सकता है, जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन मिले-जुले प्रभाव वाला रहेगा. आपका पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर शांतिपूर्ण, स्थिर और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. हालांकि, लव लाइफ में साथी के साथ किसी बात को लेकर हल्के तनाव या मतभेद की कुछ संभावना बन सकती है; शांत रहकर बातचीत से स्थिति संभालें. इसके साथ ही, परिवार में किसी बेहद खास सदस्य की सेहत में अचानक गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना और डॉक्टरी परामर्श लेना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

कलाकारों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Artists, Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन पूरी तरह एक सकारात्मक और प्रेरणादायी दिन सिद्ध होगा. 5वें चंद्रमा के कारण छात्रों की याददाश्त तेज रहेगी, जिससे जटिल विषय भी आसानी से कंठस्थ हो जाएंगे. कलाकार अपनी नई कृतियों में मौलिकता लाएंगे और खिलाड़ी अपने अभ्यास में सकारात्मक प्रगति दर्ज करेंगे.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी मानसिक एकाग्रता और बौद्धिक ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगी. लव लाइफ का तनाव या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण मन में हल्की चिंता रह सकती है. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें.

शुभ रंग: ग्रे (स्लेटी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत, रोली और लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद को फल, भोजन या अन्न का दान करें; इससे 5वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, सिद्धि व लक्ष्मी योग से पैसों की आवक बढ़ेगी, रिसर्च कार्यों में सफलता मिलेगी और स्मरण शक्ति प्रखर होगी.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को कुंभ राशि के कारोबारियों को सिद्धि व लक्ष्मी योग से क्या आर्थिक लाभ होगा?

Ans. बिजनेस में पैसों की आवक बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और पूंजी निवेश के प्रयासों से भविष्य में वित्तीय स्थिरता हासिल होगी.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या नई भूमिका मिल सकती है?

Ans. वर्कप्लेस की रुकावटें दूर होंगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और बॉस द्वारा किसी महत्वपूर्ण रिसर्च या एनालिसिस के कार्य में लगाया जा सकता है.

Q3. आज कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए 5वें भाव का चंद्रमा किस प्रकार फलदायी रहेगा?

Ans. स्मरण शक्ति (Memory Power) बहुत मजबूत रहेगी, जिससे कठिन पाठ आसानी से याद होंगे और पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

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