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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से शारीरिक तनाव, दोपहर बाद लाभ के मजबूत अवसर, वर्कप्लेस पर अनुचित प्रलोभनों से रहें सावधान

आज का कुंभ राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से शारीरिक तनाव, दोपहर बाद लाभ के मजबूत अवसर, वर्कप्लेस पर अनुचित प्रलोभनों से रहें सावधान

आज का कुंभ राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से शारीरिक तनाव, दोपहर बाद लाभ के अवसर, वर्कप्लेस पर प्रलोभन से रहें सतर्क! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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Kumbh Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग और साध्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी शत्रु दमन, स्वास्थ्य संवेदनशीलता, शारीरिक तनाव, कार्यकुशलता, सतर्कता व कानूनी विषय स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (सातवें भाव) में प्रवेश करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज मांसपेशियों में खिंचाव, थकावट या अत्यधिक भागदौड़ के चलते शारीरिक तनाव (Physical Stress) की स्थिति बन सकती है; इसलिए अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना आवश्यक होगा. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए, दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए प्रभावशाली संपर्कों से अटकी योजनाओं को गति देने, दोपहर बाद बड़े मुनाफे और लक्ष्य पर टिके रहने का रहेगा.

प्रभावशाली व्यक्ति से मिलेगी मदद: किसी विशिष्ट, उच्च पदस्थ और प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से बिजनेसमैन की लंबे समय से रुकी या अटकी हुई परियोजनाएं फिर से तेज गति पकड़ती हुई नजर आएंगी.

दोपहर बाद लाभ के शानदार अवसर: सिद्ध, साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के संयुक्त प्रभाव से कारोबारियों के लिए दोपहर बाद वित्तीय लाभ, नए ऑर्डर्स और मुनाफे के कई बेहतरीन अवसर निर्मित होंगे.

न्यू बिजनेसमैन लक्ष्य पर रखें फोकस: नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार की व्यर्थ की अफवाहों और इधर-उधर की बातों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए; आपने व्यापार के लिए जो भी प्रारंभिक लक्ष्य तय किए हैं, सारा ध्यान केवल उन्हीं पर केंद्रित रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सीनियर्स से प्रगाढ़ संबंध, स्टाफ के साथ सौम्य व्यवहार और गलत प्रलोभनों से सतर्क रहने का रहेगा.

सीनियर्स से मजबूत संबंध व भविष्य का लाभ: कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों व सीनियर्स के साथ आपके पेशेवर संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे; इन मजबूत संपर्कों की बदौलत आप भविष्य में कोई बड़ा करियर लाभ उठाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

दोस्ताना व्यवहार रखें, ज्यादा रोक-टोक से बचें: ऑफिस में सहकर्मियों और मातहतों के साथ दोस्ताना व सहयोगात्मक संबंध बनाए रखें; अत्यधिक सख्ती और हर बात पर रोक-टोक करने से स्टाफ असहज और परेशान हो सकता है.

समय पर काम पूरा, प्रलोभन से बचें: वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन के सभी निर्धारित कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे; हालांकि, आपको किसी गलत या अनैतिक कार्य को करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या सहकर्मी द्वारा अनुचित प्रलोभन या लालच दिए जाने की आशंका है, अतः पूरी सत्यनिष्ठा बनाए रखें.

मार्केटिंग वालों के लिए अलर्ट: मार्केटिंग व फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग बाजार में विशेष सतर्कता बरतें; कोई व्यावसायिक पार्टी या क्लाइंट आपसे कोई अनुचित या अव्यावहारिक मांग कर सकती है, ऐसे मामलों में नियमों पर ही टिके रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता, प्रियजनों की चिंता और विवादों से दूर रहने का संकेत दे रहा है.

अनावश्यक वाद-विवाद से बनाएं दूरी: परिवार या मित्रों के बीच किसी भी अवांछित बहस या वाद-विवाद में न पड़ें; इससे घर का वातावरण अशांत हो सकता है.

प्रियजन को कष्ट व मानसिक चिंता: किसी नजदीकी प्रियजन के स्वास्थ्य या स्थिति को लेकर हल्का कष्ट हो सकता है, जिससे अकारण मानसिक चिंता घेर सकती है.

किसी अपने की आएगी याद: दिन के किसी प्रहर में दूर रह रहे किसी बहुत करीबी या पुराने आत्मीय जन की स्मृतियां मन को भावुक कर सकती हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को बाहरी भटकाव से बचाने का है. मन को शांत रखने के लिए पढ़ाई के बीच छोटा विराम लें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6वें भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक तनाव, पीठ व कंधों में जकड़न या थकावट हावी हो सकती है. दिनभर की भागदौड़ के बीच अपने शरीर को उचित विश्राम दें, भारी भोजन के बजाय हल्का और सुपाच्य आहार लें, समय पर पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग व प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल, पंचामृत और पीले फल अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान बाहुक' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें.

एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन, अन्न अथवा वस्त्र का दान करें; इससे 6वें भाव के चंद्रमा से होने वाला शारीरिक तनाव शांत होगा, सर्वार्थ सिद्धि व सिद्ध योग से दोपहर बाद व्यापारिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, कार्यक्षेत्र में अनुचित प्रलोभनों से रक्षा होगी और पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Oct 2026 06:59 AM (IST)
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