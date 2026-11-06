Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक घटनाएं, मानसिक अशांति, गुप्त चिंताएं, ससुराल व बाधा स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के प्रभाव से नजदीकी रिश्तेदारों या कुटुंब के लोगों से किसी बात को लेकर विमुखता या दूरी बन सकती है; अपनी वाणी और व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)

6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Dealer Friction)

लेबर से तालमेल जरूरी, समस्याओं का सामना: व्यापारिक मोर्चे पर अप्रत्याशित कारणों से कुछ जटिल समस्याओं और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में अपनी लेबर और ग्राउंड स्टाफ के साथ उचित तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा; उनके सुझावों और शिकायतों को शांति से सुनें, ताकि उत्पादन या सप्लाई चेन बाधित न हो।

मार्केट डीलर्स से वैचारिक मतभेद का खतरा: बाजार में थोक डीलर्स और सप्लायर्स के साथ किसी पॉलिसी या लेन-देन को लेकर वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। यह टकराव आपके व्यापारिक भविष्य के लिए उचित नहीं रहेगा, इसलिए बातचीत के जरिए सुलह का रास्ता निकालें।

2. करियर और नौकरी (Career & Official Travel)

वर्कस्पेस पर शत-प्रतिशत देना होगा मुश्किल: कार्यस्थल (Workspace) पर मानसिक उलझनों के कारण आप अपना शत-प्रतिशत (100%) प्रदर्शन देने में खुद को असमर्थ पा सकते हैं। इस समय बाहरी दबाव लेने के बजाय अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती पर ध्यान देना आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

अचानक ऑफिशियल यात्रा, छूटेगा पारिवारिक कार्यक्रम: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अचानक किसी आधिकारिक काम या मीटिंग के लिए अनपेक्षित ऑफिशियल ट्रेवलिंग पर जाना पड़ सकता है। इस आकस्मिक यात्रा के चलते आपको परिवार का कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम या त्योहार से जुड़ी तैयारी छोड़नी पड़ सकती है।

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Relationships & Health Alert)

व्यस्तता से पार्टनर संग समय की कमी, तनाव से बचें: बाजार की भारी भागदौड़ और दफ्तर के व्यस्त रूटीन के चलते आप अपने जीवनसाथी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इससे घर के सदस्यों या जीवनसाथी (Spouse) के साथ गलतफहमी और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है; फोन या बातचीत के जरिए संवाद की डोर बनाए रखें।

सेहत में गिरावट से छात्र-खिलाड़ी परेशान: स्वास्थ्य में अचानक गड़बड़ी आने से विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने क्षेत्र में चाहकर भी कोई विशेष या प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे; आराम को प्राथमिकता दें और निराश न हों।

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के कारण पेट में गड़बड़ी, कमजोरी, थकान और मौसमी फ्लू की शिकायत हो सकती है। बाहर के तले-भुने भोजन से पूरी तरह परहेज रखें और खुद को हाइड्रेटेड रखें।

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा चमकदार)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के महापर्व पर अष्टम भाव के चंद्रमा की प्रतिकूलता और कष्टों को शांत करने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें। धनतेरस के शुभ चौघड़िया मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में चांदी का सिक्का, पीतल का बर्तन अथवा साबुत धनिया अवश्य खरीदें। सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें। किसी जरूरतमंद या रोगी को दवा, फल अथवा भोजन का दान करें। इससे आकस्मिक संकट दूर होंगे, लेबर व डीलर्स का विवाद शांत होगा और घर में सुख-शांति व बरकत बनी रहेगी।

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