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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Rashifal 5 September 2026: 5वें चंद्रमा से संतान को व्यावहारिक सीख, वज्र व लक्ष्मी योग से मीडिया-मार्केटिंग में बड़ी सफलता

Kumbh Rashifal 5 September 2026: 5वें चंद्रमा से संतान को व्यावहारिक सीख, वज्र व लक्ष्मी योग से मीडिया-मार्केटिंग में बड़ी सफलता

Kumbh Rashifal 5 September 2026: 5वें चंद्रमा व लक्ष्मी योग से कुंभ राशि को मीडिया-मार्केटिंग में सफलता, परिवार का आर्थिक साथ! पढ़ें 5 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Sep 2026 08:00 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 5 September 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन अवसर भी मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, व्यावहारिक अनुभव, रचनात्मक कौशल व आकस्मिक लाभ स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी संतान किताबी ज्ञान से परे व्यावहारिक अनुभवों से सीखकर सच्ची और स्थायी सफलता की ओर अग्रसर होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए मीडिया, मार्केटिंग और पैतृक कारोबार में उल्लेखनीय लाभ कमाने का रहेगा. वज्र योग और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से मीडिया, जनसंपर्क, विज्ञापन और मार्केटिंग से संबंधित व्यवसाय करने वाले जातकों को बेहद उचित और बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी. नए कारोबारियों (Startups) को यह समझ लेना चाहिए कि केवल कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयासों से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा. पैतृक व्यवसाय (Parental Business) से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा; कारोबार के विस्तार के लिए परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा आपको मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट (आर्थिक सहयोग) प्रदान किया जा सकता है. बाजार में आपकी सक्रियता और आक्रामक रणनीतियां आपके व्यापारिक विरोधियों को गहरा तनाव दे सकती हैं, जिससे आपका दबदबा बढ़ेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में ठहराव लाने और वरिष्ठों का सहयोग पाने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के करियर में लंबे समय बाद एक स्थिरता (Stability) आएगी और दफ्तर के उच्च अधिकारियों से आपको मन-मुताबिक मदद व सहयोग भी मिलेगा. हालांकि, वीकेंड पर फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन पर काम का भारी बोझ रहने के कारण वे अत्यधिक शारीरिक व मानसिक थकान महसूस करेंगे. साथ ही वर्कप्लेस पर आपके विरोधी (Enemies) काफी सक्रिय नजर आ सकते हैं; विशेष सावधानी रखें कि उनके उकसावे या उनकी बातों में आकर आप अपने सीनियर्स से किसी भी प्रकार की बहस या उलझन में न पड़ें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन पूरी तरह अपनों को समर्पित करने का है. यह समय भागदौड़ छोड़कर परिवार के साथ बैठने और उन्हें भरपूर समय देने का है. जो सगे-संबंधी आपसे दूर शहरों या विदेश में रह रहे हैं, आज उनके साथ मोबाइल या वीडियो कॉल पर आत्मीय संवाद होगा, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और संबंध गहरे होंगे. दांपत्य जीवन में सुखद शांति बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन आत्म-मंथन और अपनी वास्तविक रुचि को पहचानने का है. आप यह पता लगाने की गंभीर कोशिश करेंगे कि आपके जीवन की वास्तविक रुचि और पैशन किस क्षेत्र में है, ताकि आप उसी दिशा में अपना कीमती समय व्यतीत कर अपने हुनर को एक नया मुकाम दे सकें. शिक्षक दिवस पर गुरुओं की सीख आपको सही राह दिखाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण और मार्केटिंग कर्मियों की अत्यधिक व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान, अनिद्रा या कमजोरी महसूस हो सकती है. काम के साथ-साथ शरीर को पर्याप्त विश्राम देना भी अनिवार्य है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खान-पान में पौष्टिक चीजों को शामिल करें, नियमित प्राणायाम करें और शाम के समय ध्यान (Meditation) अवश्य करें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. अपने शिक्षकों, गुरुजनों और पूज्य माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे 5वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वज्र व लक्ष्मी योग से मीडिया-मार्केटिंग में अप्रत्याशित लाभ होगा और कार्यक्षेत्र के गुप्त शत्रुओं से रक्षा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Sep 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
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