Kumbh Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी शत्रु विजय, कोर्ट-कचहरी, कानूनी मामले, रोग-ऋण मुक्ति, कार्यकुशलता व तकनीकी अपडेशन स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज स्वभाव में थोड़ी कठोरता और कार्यों को टालने या आलस्य करने की प्रवृत्ति पनप सकती है; इसलिए सचेत रहकर सक्रियता बनाए रखना जरूरी होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए कानूनी मामलों में ऐतिहासिक विजय, टेक्नोलॉजी के उपयोग और विरासत लाभ का रहेगा.

कोर्ट-कचहरी व कानूनी मामलों में बड़ी सफलता: ग्रहों की अनुकूलता के बल पर बिजनेसमैन को लंबे समय से चल रहे कोर्ट-कचहरी, विवादों और कानूनी दांव-पेचों में बहुत बड़ी सफलता व राहत मिल सकती है; फैसला आपके पक्ष में आने के योग हैं.

आधुनिक टेक्नोलॉजी व खुद को अपडेट करें: बिजनेस को गति देने के लिए आधुनिक तकनीक (Modern Technology) और डिजिटल साधनों का पूरा उपयोग करें; बाजार के नए ट्रेंड्स के अनुसार खुद को अपडेट रखना अनिवार्य है.

प्रभावशाली संपर्कों से व्यापारिक मदद: शिव, लक्ष्मी, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से किसी राजनीतिक या उच्च पदस्थ प्रभावशाली व्यक्ति से बने संपर्क आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे.

पारिवारिक विरासत में हिस्सेदारी: पारिवारिक स्तर पर पुश्तैनी संपत्ति या विरासत (Ancestral Property) में आपका वाजिब हिस्सा मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सीनियर्स से संबंध मजबूत करने, नई नीतियों पर अमल और ऑफिस में कूटनीतिक सूझबूझ से काम लेने का रहेगा.

सीनियर्स से मजबूत संबंध व भविष्य में लाभ: वर्कप्लेस पर उच्चाधिकारियों और सीनियर्स के साथ आपके पेशेवर संबंध और प्रगाढ़ होंगे; इन संपर्कों की बदौलत आप भविष्य में कोई बड़ा करियर लाभ उठाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

नई नीतियों पर अमल करें, आलस छोड़ें: ऑफिस में अपने काम को आसान बनाने के लिए बनाई गई नई रणनीतियों और नीतियों पर अमल करने का यह सबसे उपयुक्त समय है; 6वें चंद्रमा के आलस्य को त्यागकर तुरंत एक्शन में आएं.

सहयोगी से कहासुनी, दिमाग से लें काम: ऑफिस में किसी सहयोगी (Colleague) के साथ कार्य को लेकर तीखी कहासुनी या मतभेद होने की आशंका बन सकती है; एंप्लॉयड पर्सन को गुस्से के बजाय ठंडे दिमाग और समझदारी से काम लेना होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी में कोमलता लाने और विरासत से जुड़े मामलों को शांति से सुलझाने का रहेगा.

स्वभाव की कठोरता पर नियंत्रण: छठे चंद्रमा के प्रभाव से परिवार के सदस्यों से बात करते समय स्वभाव में रूखापन या कठोरता न आने दें; सौम्य संवाद से घरेलू माहौल सुखद बना रहेगा.

पारिवारिक सामंजस्य: घर के बड़ों का आदर करें और पैतृक मसलों पर सभी की सहमति से आगे बढ़ें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव को कला के माध्यम से दूर भगाने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अच्छा संगीत सुनकर, कलात्मक गतिविधियों में समय बिताकर अपने मानसिक तनाव (Stress) को पूरी तरह दूर भगाएंगे, जिससे ताजगी लौटेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आज आपके लिए अपनी भावनात्मक (Emotional) और शारीरिक (Physical) तंदुरुस्ती पर विशेष ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. आलस्य और अनियमित दिनचर्या से बचें, हल्का सुपाच्य भोजन लें, समय पर पर्याप्त पानी पिएं और प्राणायाम करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र दान करें; इससे 6वें भाव के चंद्रमा से मिलने वाला आलस्य व कठोरता दूर होगी, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से कानूनी विवादों में विजय मिलेगी, ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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