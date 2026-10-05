Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में विजय, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से प्रभावशाली संपर्कों का लाभ

आज का कुंभ राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में विजय, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से प्रभावशाली संपर्कों का लाभ

आज का कुंभ राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में विजय, गजकेसरी योग से प्रभावशाली संपर्कों का लाभ, आलस्य त्यागें! पढ़ें करियर, जॉब व स्वास्थ्य उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Oct 2026 04:40 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी शत्रु विजय, कोर्ट-कचहरी, कानूनी मामले, रोग-ऋण मुक्ति, कार्यकुशलता व तकनीकी अपडेशन स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज स्वभाव में थोड़ी कठोरता और कार्यों को टालने या आलस्य करने की प्रवृत्ति पनप सकती है; इसलिए सचेत रहकर सक्रियता बनाए रखना जरूरी होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
आज का मकर राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से व्यापार में बड़ा लाभ, मालव्य व सर्वार्थसिद्धि योग से ट्रांसफर व प्रमोशन के योग
आज का मकर राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से व्यापार में बड़ा लाभ, मालव्य व सर्वार्थसिद्धि योग से ट्रांसफर व प्रमोशन के योग
धर्म
आज का धनु राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रिश्तेदारों से दूरी, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के दुरुपयोग से रहें सतर्क, गुस्से पर नियंत्रण जरूरी
आज का धनु राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रिश्तेदारों से दूरी, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के दुरुपयोग से रहें सतर्क, गुस्से पर नियंत्रण जरूरी
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से जनकल्याण की भावना, किड्स व यंग जनरेशन कपड़ों के बिजनेस में बंपर मुनाफा
आज का वृश्चिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से जनकल्याण की भावना, किड्स व यंग जनरेशन कपड़ों के बिजनेस में बंपर मुनाफा
धर्म
आज का तुला राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर कार्य में सफलता, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास
आज का तुला राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर कार्य में सफलता, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए कानूनी मामलों में ऐतिहासिक विजय, टेक्नोलॉजी के उपयोग और विरासत लाभ का रहेगा.

कोर्ट-कचहरी व कानूनी मामलों में बड़ी सफलता: ग्रहों की अनुकूलता के बल पर बिजनेसमैन को लंबे समय से चल रहे कोर्ट-कचहरी, विवादों और कानूनी दांव-पेचों में बहुत बड़ी सफलता व राहत मिल सकती है; फैसला आपके पक्ष में आने के योग हैं.

आधुनिक टेक्नोलॉजी व खुद को अपडेट करें: बिजनेस को गति देने के लिए आधुनिक तकनीक (Modern Technology) और डिजिटल साधनों का पूरा उपयोग करें; बाजार के नए ट्रेंड्स के अनुसार खुद को अपडेट रखना अनिवार्य है.

प्रभावशाली संपर्कों से व्यापारिक मदद: शिव, लक्ष्मी, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से किसी राजनीतिक या उच्च पदस्थ प्रभावशाली व्यक्ति से बने संपर्क आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे.

पारिवारिक विरासत में हिस्सेदारी: पारिवारिक स्तर पर पुश्तैनी संपत्ति या विरासत (Ancestral Property) में आपका वाजिब हिस्सा मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सीनियर्स से संबंध मजबूत करने, नई नीतियों पर अमल और ऑफिस में कूटनीतिक सूझबूझ से काम लेने का रहेगा.

सीनियर्स से मजबूत संबंध व भविष्य में लाभ: वर्कप्लेस पर उच्चाधिकारियों और सीनियर्स के साथ आपके पेशेवर संबंध और प्रगाढ़ होंगे; इन संपर्कों की बदौलत आप भविष्य में कोई बड़ा करियर लाभ उठाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

नई नीतियों पर अमल करें, आलस छोड़ें: ऑफिस में अपने काम को आसान बनाने के लिए बनाई गई नई रणनीतियों और नीतियों पर अमल करने का यह सबसे उपयुक्त समय है; 6वें चंद्रमा के आलस्य को त्यागकर तुरंत एक्शन में आएं.

सहयोगी से कहासुनी, दिमाग से लें काम: ऑफिस में किसी सहयोगी (Colleague) के साथ कार्य को लेकर तीखी कहासुनी या मतभेद होने की आशंका बन सकती है; एंप्लॉयड पर्सन को गुस्से के बजाय ठंडे दिमाग और समझदारी से काम लेना होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी में कोमलता लाने और विरासत से जुड़े मामलों को शांति से सुलझाने का रहेगा.

स्वभाव की कठोरता पर नियंत्रण: छठे चंद्रमा के प्रभाव से परिवार के सदस्यों से बात करते समय स्वभाव में रूखापन या कठोरता न आने दें; सौम्य संवाद से घरेलू माहौल सुखद बना रहेगा.

पारिवारिक सामंजस्य: घर के बड़ों का आदर करें और पैतृक मसलों पर सभी की सहमति से आगे बढ़ें.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव को कला के माध्यम से दूर भगाने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अच्छा संगीत सुनकर, कलात्मक गतिविधियों में समय बिताकर अपने मानसिक तनाव (Stress) को पूरी तरह दूर भगाएंगे, जिससे ताजगी लौटेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आज आपके लिए अपनी भावनात्मक (Emotional) और शारीरिक (Physical) तंदुरुस्ती पर विशेष ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. आलस्य और अनियमित दिनचर्या से बचें, हल्का सुपाच्य भोजन लें, समय पर पर्याप्त पानी पिएं और प्राणायाम करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र दान करें; इससे 6वें भाव के चंद्रमा से मिलने वाला आलस्य व कठोरता दूर होगी, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से कानूनी विवादों में विजय मिलेगी, ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 04:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज का मकर राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से व्यापार में बड़ा लाभ, मालव्य व सर्वार्थसिद्धि योग से ट्रांसफर व प्रमोशन के योग
आज का मकर राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से व्यापार में बड़ा लाभ, मालव्य व सर्वार्थसिद्धि योग से ट्रांसफर व प्रमोशन के योग
धर्म
आज का धनु राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रिश्तेदारों से दूरी, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के दुरुपयोग से रहें सतर्क, गुस्से पर नियंत्रण जरूरी
आज का धनु राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से रिश्तेदारों से दूरी, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के दुरुपयोग से रहें सतर्क, गुस्से पर नियंत्रण जरूरी
धर्म
आज का वृश्चिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से जनकल्याण की भावना, किड्स व यंग जनरेशन कपड़ों के बिजनेस में बंपर मुनाफा
आज का वृश्चिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से जनकल्याण की भावना, किड्स व यंग जनरेशन कपड़ों के बिजनेस में बंपर मुनाफा
धर्म
आज का तुला राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर कार्य में सफलता, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास
आज का तुला राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर कार्य में सफलता, गजकेसरी व सर्वार्थसिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
बॉलीवुड
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
इंडिया
निगम पार्षद ने व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा इस्तीफा, मेयर ने किया डिलीट, क्या कहा?
BJP की महिला नेता ने व्हाट्सएप पर भेजा इस्तीफा, मचा बवाल
टेक्नोलॉजी
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
हेल्थ
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
एग्रीकल्चर
MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत
MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget