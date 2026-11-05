Aaj Ka Kumbh Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से आठवें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, संकट, आकस्मिक घटनाएं, मानसिक अशांति व गुप्त चिंताएं) में कन्या राशि में संचरण करेंगे.

अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते कुछ सोचे हुए शुभ फल हाथ आते-आते रह सकते हैं. इसके साथ ही मानसिक तनाव और अनचाही अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दिन को धैर्य और अत्यधिक सावधानी के साथ बिताना ही श्रेयस्कर रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि (रमा एकादशी) सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग का प्रभाव

अशुभ योग: अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण होने से मानसिक तनाव व अप्रत्याशित बाधाओं का योग प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सांध्य काल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान जोखिम भरे वित्तीय कार्यों या नई यात्रा से पूरी तरह बचें)

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Disputes)

व्यर्थ भागदौड़, व्यावसायिक यात्रा में निराशा की आशंका: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यधिक भागदौड़ और परिश्रम से भरा रहेगा. बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्रा से मनमाफिक परिणाम न मिलने से निराशा हाथ लग सकती है, इसलिए नई व्यावसायिक यात्राओं को टालना ही बेहतर होगा.

रुके हुए धन के लिए करना होगा इंतजार: बाजार में फंसा हुआ या किसी को उधार दिया गया पुराना पैसा आज वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर है. अटके हुए धन की वसूली के लिए अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा; लेन-देन के मामलों में किसी भी प्रकार का विवाद करने से बचें.

करियर और नौकरी (Career & Target)

अधिकारों में कमी, सहकर्मियों के बीच घटेगा प्रभाव: नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां सामान्य नहीं रहेंगी. वर्कस्पेस पर आपकी जिम्मेदारियों या अधिकारों (Authorities) में अचानक कटौती हो सकती है, जिससे साथियों के बीच आपकी स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ सकती है. दिन का ज्यादातर समय समस्याओं और आपसी विवादों को सुलझाने में ही निकल सकता है.

सोचे हुए काम अटकेंगे, करियर पर रखें पूरा फोकस: योजनाओं के अनुसार काम पूरा न होने से तनाव बढ़ सकता है. नौकरीपेशा युवा इस समय प्रेम प्रसंग और लव-शव के चक्कर में पड़कर अपना बहुमूल्य समय और भविष्य खराब करने से बचें; यह समय अपने करियर को संवारने और मजबूत नींव रखने का है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Caution)

पारिवारिक तालमेल में कमी, संयम से निकालें दिन: दांपत्य जीवन और परिवार की गाड़ी आज पटरी से उतरती हुई दिख सकती है. जीवनसाथी के साथ संवादहीनता या आपसी तालमेल में कमी आ सकती है, इसलिए किसी भी तीखी प्रतिक्रिया से बचें और पूरे दिन शांति व धैर्य का परिचय दें.

अचानक परीक्षा तिथि की घोषणा, छात्र न घबराएं: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए एग्जाम डेट्स की अचानक घोषणा मानसिक दबाव पैदा कर सकती है. भयभीत होने के बजाय साक्षी भाव से शांत मन से परिस्थितियों का विश्लेषण करें और अपनी तैयारी को व्यवस्थित रूप दें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: रमा एकादशी और अष्टम चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की उपासना करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें.

शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और जल अर्पित करते हुए 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें.

शाम के समय पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा किसी असहाय व्यक्ति को भोजन, चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे अनचाही बाधाएं समाप्त होंगी, मानसिक संताप दूर होगा और परिवार में शांति बनी रहेगी.

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