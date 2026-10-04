Kumbh Rashifal Today: अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और परिध योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी प्रेम, आकर्षण, बुद्धि, रचनात्मकता, निर्णय क्षमता, स्पोर्ट्स व संतान स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे कर्क राशि (छठे भाव) में प्रवेश करेंगे.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और व्यवहार में पर्याप्त मात्रा में प्रेमाकर्षण बना रहेगा, जिससे लोग आपसे सहज प्रभावित होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए अहम निर्णय लेने, नए बिजनेस को स्थापित करने और भविष्य के विस्तार की योजना बनाने का रहेगा.

न्यू बिजनेसमैन को मिलेगी सफलता: नए कारोबारी (New Businessmen) अपने व्यावसायिक लक्ष्यों (Goals) को लेकर पूरी तरह गंभीर और समर्पित रहेंगे; आपकी यह स्पष्ट दृष्टि और एकाग्रता बिजनेस को बाजार में मजबूती से स्थापित करने में सफल सिद्ध होगी.

अहम फैसले लेने के लिए अनुकूल समय: व्यवसाय से जुड़े दूरगामी और महत्वपूर्ण वित्तीय या रणनीतिक फैसले लेने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है.

नया काम श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि आपने कोई नया प्रोजेक्ट, नई दुकान या नया उद्यम शुरू करने की योजना बनाई है, तो उसका शुभारंभ श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अधिक फायदेमंद साबित होगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत, मीटिंग में शानदार परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट से बड़ी प्रशंसा हासिल करने का रहेगा.

वर्कप्लेस पर मेहनत ज्यादा: कार्यस्थल पर अपने तय लक्ष्यों और कार्यभार को समय पर पूरा करने के लिए आज शारीरिक और मानसिक मेहनत सामान्य से अधिक करनी पड़ेगी.

मीटिंग में परफॉर्मेंस से खुलेंगे तरक्की के द्वार: ऑफिस की किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक मीटिंग में एंप्लॉयड पर्सन की दी गई प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस आगे चलकर पदोन्नति व करियर में प्रगति के नए द्वार खोल सकती है; इसलिए अपनी प्रस्तुति पर पूरा ध्यान दें और उसे लगातार बेहतर बनाते रहें.

टीम व मैनेजमेंट से प्रशंसा: नौकरीपेशा जातक समय सीमा के भीतर अपने प्रोजेक्ट्स को उत्कृष्टता से पूरा करके अपनी टीम और उच्च प्रबंधन (Management) से भरपूर सराहना व वाहवाही पाने में सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता और पारिवारिक प्राथमिकताओं को मजबूत करेगा.

परिवार रहेगा सर्वोच्च प्राथमिकता: इस समय आपका परिवार आपकी पहली प्राथमिकता बना रहेगा; पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने से घर में भावनात्मक सुरक्षा और शांति का माहौल रहेगा.

दोस्त व रिश्तेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका: आपके घनिष्ठ मित्र और सगे-संबंधी आपकी व्यक्तिगत वृद्धि, सामाजिक साख और सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रेरक भूमिका निभाएंगे.

प्रेमाकर्षण में वृद्धि: पंचम भाव के प्रभाव से पार्टनर के प्रति आकर्षण और गहरा प्रेम बना रहेगा, जिससे लव लाइफ में ताजगी आएगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने करियर को नई ऊंचाई देने वाला साबित हो सकता है. ट्रैक और मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा दिया गया उत्कृष्ट परफॉर्मेंस चयनकर्ताओं (Selection Team) को गहराई से प्रभावित कर सकता है, जिससे आगामी टूर्नामेंट या टीम में आपके चयन की संभावनाएं बेहद मजबूत होंगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से मन में उत्साह और शारीरिक चुस्ती बनी रहेगी. हालांकि, वर्कप्लेस पर अतिरिक्त मेहनत और स्पोर्ट्स प्रैक्टिस की वजह से शाम को मांसपेशियों में हल्का खिंचाव या थकान हो सकती है. पौष्टिक आहार लें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त नींद लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: रविवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी (मातृ नवमी) के पावन अवसर पर भगवान श्री सूर्यनारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र के साथ अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में परिवार की दिवंगत माताओं व पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध महिला या निर्धन व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे 5वें भाव के चंद्रमा से व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा, परिध योग से मीटिंग व प्रोजेक्ट्स सफल होंगे, व्यापार में नई पहचान मिलेगी और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे.

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