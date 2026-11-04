ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 4 November 2026: 7वें चंद्रमा से जिम्मेदार जीवनसाथी, बिजनेस विस्तार व पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि

Aaj Ka Kumbh Rashifal 4 November 2026: 7वें चंद्रमा से जिम्मेदार जीवनसाथी, बिजनेस विस्तार व पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि

Aaj Ka Kumbh Rashifal 4 November 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! सप्तम चंद्रमा का प्रभाव, बाजार में बढ़ेगी साख, नौकरी में पद-प्रतिष्ठा, पैतृक व्यापार में सतर्कता व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Nov 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, दांपत्य जीवन, दैनिक रोजगार, सामाजिक साख व अनुबंध) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने वाला और हर मोड़ पर साथ निभाने वाला जीवनसाथी मिलेगा. 

हालांकि, सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण पैतृक कारोबार में किसी भी प्रकार का अनावश्यक जोखिम न लें और कार्यक्षेत्र में सक्रिय प्रतिद्वंद्वियों से पूरी सतर्कता बरतें.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 4 November 2026: 8वें चंद्रमा से अनहोनी का अंदेशा, मार्केट विवाद व सरकारी अड़चनें
8वें चंद्रमा से अनहोनी का अंदेशा, मार्केट विवाद व सरकारी अड़चनें
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 4 November 2026: 9वें चंद्रमा से बिजनेस यात्रा सफल, फंसा धन वापस व नई जॉब के योग
9वें चंद्रमा से बिजनेस यात्रा सफल, फंसा धन वापस व नई जॉब के योग
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 4 November 2026: 10वें चंद्रमा से बिजनेस में साझेदारी, ट्रैवलिंग से मुनाफा व जॉइनिंग लेटर
10वें चंद्रमा से बिजनेस में साझेदारी, ट्रैवलिंग से मुनाफा व जॉइनिंग लेटर
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 4 November 2026: 11वें चंद्रमा से बिजनेस विस्तार, बड़ी डीलिंग फाइनल व मालव्य योग लाभ
11वें चंद्रमा से बिजनेस विस्तार, बड़ी डीलिंग फाइनल व मालव्य योग लाभ

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)
दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Expansion)

मार्केट में बढ़ेगा दबदबा, तेजी से फैलेगा कारोबार: त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए आप अपने व्यापार का विस्तार (Business Expansion) करने में सफल रहेंगे. बाजार में आपकी साख और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे नए ग्राहक आकर्षित होंगे.

आमदनी में बढ़ोतरी, पैतृक व्यापार में जोखिम से बचें: ब्रह्म और ऐन्द्र योग का निर्माण होने से नियमित कारोबार में गति आएगी और दैनिक आमदनी में सुधार देखने को मिलेगा. हालांकि, पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े जातकों को आज किसी भी तरह के सट्टेबाजी या वित्तीय जोखिम भरे फैसले लेने से साफ बचना चाहिए; सुरक्षित नीति ही लाभ दिलाएगी.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

ऑफिस में बढ़ेगी पद-प्रतिष्ठा, करियर में नई उम्मीद: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली और समर्पण की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खुलकर सराहना की जाएगी, जिससे आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. करियर निर्माण के मोर्चे पर उन्नति की नई राहें खुलेंगी जो आगे चलकर स्थायी सुख और स्थायित्व देंगी.

नौकरी में संभावित बदलाव, उधारी से रहें दूर: दफ्तर में भूमिका या जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. हालांकि, कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे, इसलिए किसी भी प्रकार के उधारी लेन-देन या गुप्त बातचीत से दूरी बनाए रखना ही आपके हित में होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Introspection)

सच्चा जीवनसाथी, आत्ममंथन के लिए एकांत जरूरी: दांपत्य जीवन में आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा; जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरी निष्ठा से आपका हाथ बंटाएगा. मानसिक स्पष्टता पाने के लिए दिन के कुछ पल एकांत में आत्मनिरीक्षण (Self-Reflection) के लिए निकालना बेहद उपयोगी सिद्ध होगा.

छात्र व खिलाड़ी मित्रों से जुड़ेंगे, मन रहेगा प्रसन्न: विद्यार्थी वर्ग और खिलाड़ी (Students & Sports Persons) आधुनिक साधनों और वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने पुराने दोस्तों से जुड़ेंगे, जिससे दिनभर की भागदौड़ के बाद मन हल्का और तनावमुक्त होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 7

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चे दूध व गंगाजल में सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा 'महामृत्युंजय मंत्र' का स्मरण करें. 

किसी जरूरतमंद या बटुक को हरी मूंग, साबुत अनाज या हरे फल का दान करें. इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, व्यावसायिक साख मजबूत होगी और प्रतिद्वंद्वियों के षड्यंत्र विफल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 4 November 2026: 8वें चंद्रमा से अनहोनी का अंदेशा, मार्केट विवाद व सरकारी अड़चनें
8वें चंद्रमा से अनहोनी का अंदेशा, मार्केट विवाद व सरकारी अड़चनें
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 4 November 2026: 9वें चंद्रमा से बिजनेस यात्रा सफल, फंसा धन वापस व नई जॉब के योग
9वें चंद्रमा से बिजनेस यात्रा सफल, फंसा धन वापस व नई जॉब के योग
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 4 November 2026: 10वें चंद्रमा से बिजनेस में साझेदारी, ट्रैवलिंग से मुनाफा व जॉइनिंग लेटर
10वें चंद्रमा से बिजनेस में साझेदारी, ट्रैवलिंग से मुनाफा व जॉइनिंग लेटर
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 4 November 2026: 11वें चंद्रमा से बिजनेस विस्तार, बड़ी डीलिंग फाइनल व मालव्य योग लाभ
11वें चंद्रमा से बिजनेस विस्तार, बड़ी डीलिंग फाइनल व मालव्य योग लाभ
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NHRC ने नाबालिग बच्चियों की बिक्री और तस्करी मामले पर सख्त, 3 राज्यों को जारी किया नोटिस
NHRC ने नाबालिग बच्चियों की बिक्री और तस्करी मामले पर सख्त, 3 राज्यों को जारी किया नोटिस
मध्य प्रदेश
राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की जीत तय, दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज
राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की जीत तय, दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज
इंडिया
राहुल गांधी ने नितिन गडकरी, CM योगी को किया X पर टैग, कहा- 'आप हमेशा PM मोदी का भला चाहते हैं, कृपया उन्हें..'
राहुल गांधी ने नितिन गडकरी, CM योगी को किया X पर टैग, कहा- 'आप हमेशा PM मोदी का भला चाहते हैं, कृपया उन्हें..'
क्रिकेट
14 गेंद में 50, सबसे तेज फिफ्टी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
14 गेंद में 50, सबसे तेज फिफ्टी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
विश्व
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
इंडिया
Explained: अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
ट्रेंडिंग
ऐन वक्त पर कैंसिल हुई फ्लाइट, रनवे पर ही धरना देने लगे यात्री, वीडियो वायरल
ऐन वक्त पर कैंसिल हुई फ्लाइट, रनवे पर ही धरना देने लगे यात्री, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget