Aaj Ka Kumbh Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, दांपत्य जीवन, दैनिक रोजगार, सामाजिक साख व अनुबंध) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने वाला और हर मोड़ पर साथ निभाने वाला जीवनसाथी मिलेगा.

हालांकि, सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण पैतृक कारोबार में किसी भी प्रकार का अनावश्यक जोखिम न लें और कार्यक्षेत्र में सक्रिय प्रतिद्वंद्वियों से पूरी सतर्कता बरतें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Expansion)

मार्केट में बढ़ेगा दबदबा, तेजी से फैलेगा कारोबार: त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए आप अपने व्यापार का विस्तार (Business Expansion) करने में सफल रहेंगे. बाजार में आपकी साख और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे नए ग्राहक आकर्षित होंगे.

आमदनी में बढ़ोतरी, पैतृक व्यापार में जोखिम से बचें: ब्रह्म और ऐन्द्र योग का निर्माण होने से नियमित कारोबार में गति आएगी और दैनिक आमदनी में सुधार देखने को मिलेगा. हालांकि, पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े जातकों को आज किसी भी तरह के सट्टेबाजी या वित्तीय जोखिम भरे फैसले लेने से साफ बचना चाहिए; सुरक्षित नीति ही लाभ दिलाएगी.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

ऑफिस में बढ़ेगी पद-प्रतिष्ठा, करियर में नई उम्मीद: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली और समर्पण की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खुलकर सराहना की जाएगी, जिससे आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. करियर निर्माण के मोर्चे पर उन्नति की नई राहें खुलेंगी जो आगे चलकर स्थायी सुख और स्थायित्व देंगी.

नौकरी में संभावित बदलाव, उधारी से रहें दूर: दफ्तर में भूमिका या जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. हालांकि, कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे, इसलिए किसी भी प्रकार के उधारी लेन-देन या गुप्त बातचीत से दूरी बनाए रखना ही आपके हित में होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Introspection)

सच्चा जीवनसाथी, आत्ममंथन के लिए एकांत जरूरी: दांपत्य जीवन में आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा; जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरी निष्ठा से आपका हाथ बंटाएगा. मानसिक स्पष्टता पाने के लिए दिन के कुछ पल एकांत में आत्मनिरीक्षण (Self-Reflection) के लिए निकालना बेहद उपयोगी सिद्ध होगा.

छात्र व खिलाड़ी मित्रों से जुड़ेंगे, मन रहेगा प्रसन्न: विद्यार्थी वर्ग और खिलाड़ी (Students & Sports Persons) आधुनिक साधनों और वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने पुराने दोस्तों से जुड़ेंगे, जिससे दिनभर की भागदौड़ के बाद मन हल्का और तनावमुक्त होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चे दूध व गंगाजल में सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा 'महामृत्युंजय मंत्र' का स्मरण करें.

किसी जरूरतमंद या बटुक को हरी मूंग, साबुत अनाज या हरे फल का दान करें. इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, व्यावसायिक साख मजबूत होगी और प्रतिद्वंद्वियों के षड्यंत्र विफल होंगे.

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