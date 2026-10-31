Aaj Ka Kumbh Rashifal 31 October 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 12:01 बजे तक आपकी राशि से पंचम भाव (ज्ञान, बुद्धि, संतान, रचनात्मकता व आकस्मिक लाभ स्थान) में मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

इसके प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक कौशल बहुत तेज रहेगा. छात्रों को विद्या के क्षेत्र में यश मिलेगा और व्यापारियों के लिए दिन अप्रत्याशित वित्तीय अवसर लेकर आएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 31 October 2026)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शाम 04:58 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र सुबह 07:12 बजे तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र

शुभ योग: सिद्ध योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 12:01 बजे तक मिथुन राशि (5वें भाव) में, उपरांत कर्क राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (इस समय महत्वपूर्ण कागजी सौदों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

फेस्टिव सीजन में मार्केट मोनोपोली: त्योहारी सीजन में बाजार में आपके उत्पादों का एकछत्र दबदबा (Monopoly) कायम हो सकता है. व्यापारियों के लिए आज का दिन बंपर सेल और लॉटरी जैसी अप्रत्याशित कमाई का रहेगा.

नेटवर्किंग और नए संबंध: व्यावसायिक बैठकों में आपकी साख बढ़ेगी. इस समय अपने क्लाइंट्स और पुरानी पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने पर ध्यान दें, जिससे दीर्घकालिक लाभ मिलेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

शालीन व्यवहार से दिल जीतेंगे: सिद्ध योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपकी शांति, शालीनता और विनम्रता सभी सहयोगियों को प्रभावित करेगी. सीनियर्स के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा.

रूटीन काम में हल्की नीरसता: दैनिक कामकाज में थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है, लेकिन मार्केटिंग व फील्ड से जुड़े कर्मियों का रुझान सामाजिक कार्यों व जनसंपर्क की ओर रहेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक डिनर और खुशहाली: घर में सुख-सुविधाओं और आनंद का वातावरण रहेगा. वीकेंड के चलते परिवार के सदस्यों के साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर की प्लानिंग बनेगी, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी.

छात्रों को ग्रुप स्टडी से लाभ: प्रतियोगी और सामान्य छात्र आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर मित्रों के साथ मिलकर मन लगाकर अध्ययन करेंगे; पंचम चंद्रमा ज्ञानार्जन में यश दिलाएगा.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे, हालांकि ज्यादा मीठा या गरिष्ठ भोजन खाने से पेट में भारीपन हो सकता है.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

शनिवार विशेष अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करें तथा शमी के वृक्ष में जल अर्पित कर उसके नीचे तिल के तेल का दीपक लगाएं. पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सतनाजा) खिलाने से धन और बुद्धि में वृद्धि होगी.

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