Aaj Ka Kumbh Rashifal 30 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (विवाह, साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापारिक अनुबंध और सार्वजनिक छवि स्थान) में सिंह राशि में संचरण करेंगे.

सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आज आपकी कार्यशैली को बेहद सुव्यवस्थित और संतुलित बनाएगी. हर काम को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने की आपकी क्षमता आपको व्यापारिक साझेदारी और कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाने वाली साबित होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 November 2026)

गणना-स्रोत: भारतीय दृक पंचांग एवं स्थानीय अक्षांश-देशांतर आधारित मानक कालगणना के अनुसार.

दिनांक: 30 नवंबर 2026, सोमवार

तिथि: आज पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि व्याप्त रहेगी.

नक्षत्र: प्रातः 09:42 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसके पश्चात मघा नक्षत्र का संचरण प्रारंभ होगा.

शुभ योग: ग्रहों की शुभ स्थिति से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग और ऐन्द्र योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्र गोचर व विशेष ध्यान: सुबह 09:42 बजे के बाद चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में गोचर करेंगे. इसी समय के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा, इसलिए साझेदारी और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय है.

अशुभ समय (राहुकाल व भद्रा): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इसके अतिरिक्त सूर्योदय से दोपहर 12:55 बजे तक मृत्युलोक की भद्रा का साया रहेगा (इस समयावधि में किसी भी नए निवेश, अनुबंध या जोखिम भरे कार्य की शुरुआत करने से बचें).

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, कानूनी विजय और आर्थिक सुदृढ़ता (Business Victory & Financial Flow)

कानूनी कार्यवाही में होगी जीत, विरोधियों के हौसले होंगे पस्त: शास्त्रीय ज्योतिष के 'बृहत्पराशर होराशास्त्र' के अनुसार, जब सप्तम भाव (केंद्र स्थान) में चंद्रमा का गोचर हो और साथ में ऐन्द्र, गजकेसरी व लक्ष्मी योग का संयोग बने, तो व्यापारिक विवादों में विजय और आर्थिक लाभ के प्रबल योग बनते हैं.

अगर व्यापार से जुड़ा कोई कानूनी मामला या विवाद चल रहा है, तो आज उसमें बिजनेसमैन की जीत सुनिश्चित है. आपकी मजबूती के आगे विरोधी घुटने टेक देंगे और धन-संपत्ति (Wealth) के मामले में आपकी स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी.

मार्केट से मिलेगा रुका हुआ पैसा, दूर होंगी व्यापारिक बाधाएं: ग्रहों का अनुकूल साथ मिलने से बिजनेस में आ रही रुकावटें स्वतः ही दूर होने लगेंगी. ऐन्द्र, गजकेसरी और लक्ष्मी योग के प्रभाव से मार्केट में लंबे समय से रुकी हुई कोई पेमेंट (Pending Payment) आज आसानी से प्राप्त हो सकती है और आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

2. करियर में प्रतिभा प्रदर्शन और मल्टीनेशनल अवसर (Career Showcase & MNC Growth)

प्रदर्शन के मिलेंगे कई अवसर, रोजमर्रा के कामों में निखारें अपनी प्रतिभा: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) को आज ऑफिस में अपनी कार्यक्षमता और प्रतिभा प्रदर्शित करने के कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें भुनाने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे. अपनी स्किल्स को रोजमर्रा के कार्यों में निखारने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखें.

एमएनसी में कार्यरत लोगों के काम से प्रभावित होंगे सीनियर्स: अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में कार्यरत हैं, तो आज आपके काम की गुणवत्ता और समर्पण आपके सीनियर्स को खासा प्रभावित कर सकते हैं, जिससे भविष्य में पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे.

3. प्रेम संबंधों में संयम और छात्रों के लिए रिवीजन रणनीति (Relationship Caution & Exam Prep)

ओवर कॉन्फिडेंस में न करें कोई वादा, रिश्तों में रखें यथार्थवादी सोच: पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. अति आत्मविश्वास (Over-confidence) में आकर किसी से कोई बड़ा कमिटमेंट न करें विशेषकर लव रिलेशन (Love Relation) में, क्योंकि परिस्थितियां बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा.

परीक्षा के लिए समय कम, याद करने का काम अभी से करें शुरू: आगामी परीक्षाओं में अब समय कम बचा है, इसलिए कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स (Students) को सलाह है कि वे टालमटोल छोड़कर विषयों को याद करने और रिवीजन करने का काम आज से ही पूरी गंभीरता से स्टार्ट कर दें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

सोमवार, सप्तम चंद्रमा व ग्रहण दोष शांति के अचूक उपाय

आज सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी और सप्तम भाव में बनने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने तथा गजकेसरी व लक्ष्मी योग के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन कर कच्चे दूध व गंगाजल से अभिषेक करें.

'शिव पुराण' एवं 'वैदिक ज्योतिष विधान' के अनुसार, आज "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध, चीनी या नीले-सफेद वस्त्र का दान करें. इससे साझेदारी और रिश्तों की गलतफहमियां दूर होंगी, ग्रहण दोष का असर समाप्त होगा और व्यापार व करियर में निरंतर उन्नति बनी रहेगी.

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