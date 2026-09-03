Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 September 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी घरेलू सुख, माता, पारिवारिक माहौल, मानसिक शांति व आंतरिक स्थिरता स्थान) में संचार करेंगे (वृषभ राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे). 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज कुछ अनपेक्षित पारिवारिक समस्याएं या घरेलू तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य से संभालना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे—पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतने और बिना सोचे-समझे जोखिम न लेने का है. वर्तमान में अपने बिजनेस को सुचारू रखने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी. यदि आप व्यवसाय में कोई नया प्रयोग, नई तकनीक या नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले उसके सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. सरकारी नीतियों में बदलाव का सीधा असर आपके कारोबार पर पड़ सकता है, जिसके कारण बिजनेसमैन के चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें देखने को मिल सकती हैं. ग्रहों की चाल स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज का दिन बाजार के रुख के लिहाज से बेहद कमजोर है; इसलिए उधारी, सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूर रहें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दोहरे वर्कलोड को संभालने और जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षा करने का रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के रोजमर्रा के कामकाज में अचानक कुछ अप्रत्याशित परेशानियां या तकनीकी रुकावटें आ सकती हैं; ऐसे में अपनी फाइलों, जरूरी ईमेल और आधिकारिक दस्तावेजों को पूरी तरह संभालकर और बैकअप लेकर रखें. एंप्लॉयड पर्सन को आगामी फेस्टिवल की तैयारी और दफ्तर के भारी वर्कलोड, दोनों का एक साथ सामना करना पड़ेगा जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है. विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन की शुरुआत में परेशानियों का सिलसिला बना रह सकता है, हालांकि दोपहर बाद स्थितियों में कुछ सुधार होगा और आपको राहत महसूस होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से 4थे भाव के चंद्रमा के कारण आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. घर-परिवार में किसी पुरानी बात या संपत्ति से जुड़े विषय पर सदस्यों के बीच मतभेद उभर सकते हैं, जिससे पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी. प्रेम जीवन (Love Life) में भी साथी के साथ संवादहीनता या गलतफहमी के कारण तनाव भरी स्थितियां बन सकती हैं; इसलिए आज किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बहस करने से बचें और शांति बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन समय प्रबंधन (Time Management) को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का है. अपने अमूल्य समय को दोस्तों के साथ व्यर्थ की गपशप, सोशल मीडिया या फालतू की गतिविधियों में बर्बाद न करें; वर्तमान में गंवाया गया समय आपके भविष्य के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक अशांति, छाती में भारीपन या तनाव के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है. ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारियों के बीच खुद को शांत रखना बेहद जरूरी है. हल्का और सुपाच्य भोजन लें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से ध्यान (Meditation) करें और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव शांत होंगे, पारिवारिक तनाव दूर होगा और कार्यक्षेत्र में आ रही अचानक परेशानियां समाप्त होंगी.

FAQs

Q1. 3 सितंबर 2026 को कुंभ राशि के कारोबारियों को मार्केट में किस बात से सावधान रहना चाहिए?

Ans. दिन व्यापार के लिए कमजोर है; नए प्रयोग करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें और सरकारी नीतियों के बदलाव से सतर्क रहें.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या जरूरी सावधानी रखनी है?

Ans. अपनी जरूरी फाइलें व दस्तावेज संभालकर रखें और फेस्टिवल व ऑफिस के दोहरे वर्कलोड को शांत रहकर योजनाबद्ध तरीके से संभालें.

Q3. आज कुंभ राशि वालों को प्रेम जीवन में तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. पार्टनर के साथ तीखी बहस से बचें, छोटी-मोटी बातों को तूल न दें और आपसी संवाद में कोमलता बनाए रखें.

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