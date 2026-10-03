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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से सुख-सुविधाओं का आनंद, सिद्धि योग से लोन पास होने के योग, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ेगी डिमांड

आज का कुंभ राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से सुख-सुविधाओं का आनंद, सिद्धि योग से लोन पास होने के योग, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ेगी डिमांड

आज का कुंभ राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से सुख-सुविधाओं का आनंद, सिद्धि योग से लोन पास होने के योग, विवाह की बातचीत होगी शुरू! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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Kumbh Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी सांसारिक सुख-सुविधाएं, विद्या, बुद्धि, रचनात्मकता, संतान सुख व आकस्मिक लाभ स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप सांसारिक सुख-सुविधाओं, भौतिक साधनों और आमोद-प्रमोद का भरपूर आनंद लेते हुए दिखाई देंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए बिजनेस लोन की मंजूरी, सिद्धि योग से सफलता और विशिष्ट उत्पादों की बिक्री में उछाल का रहेगा.

बिजनेस लोन की प्रबल संभावना: आगामी त्योहारों के सीजन (Festive Season) की तैयारियों को देखते हुए जो व्यापारी बिजनेस लोन लेने के इच्छुक हैं, वे तुरंत आवेदन करने के साथ-साथ सभी आवश्यक कागजी दस्तावेज (Documents) दुरुस्त रखें; लोन पास होने की बहुत प्रबल संभावना बन रही है.

सिद्धि योग से व्यापारिक सफलता: शुभ सिद्धि योग के निर्माण से कारोबारियों को अपने व्यावसायिक प्रयासों और डील्स में उल्लेखनीय सफलता मिलने के योग बनेंगे.

पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड से सेल्स ग्रोथ: बाजार में आपके किसी खास या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जबर्दस्त डिमांड निकलेगी, जिसका सीधा और बड़ा लाभ आपके व्यापार को मिलेगा और कुल सेल्स में शानदार ग्रोथ दर्ज होगी.

पैतृक बिजनेस में बुजुर्गों की सीख: खानदानी या पैतृक व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े लोगों को घर के अनुभवी व बुजुर्ग सदस्यों की मूल्यवान सीख काम आएगी, जो आपके कारोबार को विस्तार देकर आगे ले जाएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मार्केटिंग में आधिकारिक यात्रा, वर्कप्लेस पर नीरसता से बचने और व्यर्थ की गतिविधियों से दूरी रखने का रहेगा.

मार्केटिंग वालों की ऑफिशियल ट्रैवलिंग: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को किसी आधिकारिक यात्रा (Official Travelling) पर जाना पड़ सकता है; इस यात्रा में शारीरिक भागदौड़ और व्यस्तता अधिक रहेगी.

वर्कप्लेस पर नीरसता का अनुभव: कार्यस्थल पर नियमित काम के सिलसिले में आपको थोड़ी नीरसता, एकरसता या बोरियत का अनुभव हो सकता है; इससे बचने के लिए अपने काम को नए तरीके से करने का प्रयास करें.

अनावश्यक गतिविधियों से रहें दूर: वर्कस्पेस पर किसी भी प्रकार की गपशप, गुटबाजी या व्यर्थ की गतिविधियों से खुद को पूरी तरह दूर रखें; केवल अपने तय लक्ष्यों और कार्यभार पर ही ध्यान केंद्रित करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा विवाह योग्य जातकों के लिए नई उम्मीदें और पारिवारिक सामंजस्य लेकर आया है.

विवाह योग्य जातकों को मिलेगा अच्छा मैच: जो जातक विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के इच्छुक हैं, उन्हें आज किसी प्रतिष्ठित परिवार से एक बहुत अच्छा और अनुकूल जीवनसाथी (Match) मिल सकता है तथा रिश्ते की सकारात्मक बातचीत शुरू हो सकती है.

घरेलू जीवन में आमोद-प्रमोद: परिवार के सदस्यों के साथ सुखद और आनंदमय समय बीतेगा; घर में भौतिक सुविधाओं की बढ़ोतरी से प्रसन्नता का माहौल रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी से भरपूर रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, छात्र और खिलाड़ी स्वयं को बेहद स्वस्थ, तरोताजा और उत्साहित महसूस करेंगे, जिससे खेल अभ्यास और पढ़ाई में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा. सामान्य जातकों के लिए भी पंचम भाव के चंद्रमा के कारण सेहत अच्छी बनी रहेगी; हालांकि मार्केटिंग कर्मियों को लंबी यात्रा की थकान से बचने के लिए समय पर जलपान और पर्याप्त आराम लेना चाहिए.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और उसमें काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे 5वें चंद्रमा से सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, सिद्धि व वरियान योग से बिजनेस लोन की प्रक्रिया सफल होगी, विशिष्ट उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और विवाह के उत्तम योग बनेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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