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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 3 November 2026: 7वें चंद्रमा से चमकेगा कारोबार, टीमवर्क से सफलता व विवाह प्रस्ताव के योग

Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 November 2026: 7वें चंद्रमा से चमकेगा कारोबार, टीमवर्क से सफलता व विवाह प्रस्ताव के योग

Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 November 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! 7वें भाव में चंद्रमा, गजकेसरी योग का लाभ, पुश्तैनी व्यापार, कार्यक्षेत्र में टीमवर्क, दांपत्य सुख व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार और पब्लिक रिलेशंस) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. 

सप्तम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आप अपने कार्यों को बेहद सुव्यवस्थित, तार्किक और अनुशासित ढंग से अंजाम देंगे, जिससे हर क्षेत्र में अनुकूलता आएगी.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी पूर्वाह्न 11:55 तक, बाद में दशमी तिथि

नक्षत्र: मघा नक्षत्र

शुभ योग: गजकेसरी योग, शुक्ल योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग

विशेष प्रभाव: चंद्रमा-केतु युति

चंद्र गोचर: चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

मार्केट रिसर्च के बाद ही लें निर्णय: इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े जातक अपने विचारों में अड़ियल रुख न अपनाएं. जब तक बाजार की नब्ज और मांग को न समझ लें, कोई बड़ा फैसला न लें.

संबंधियों से धन लाभ व पारिवारिक कारोबार: किसी रिश्तेदार या पुराने संपर्क के माध्यम से कोई बड़ा वित्तीय सौदा हाथ लग सकता है. आपको पुश्तैनी व्यापार में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रस्ताव भी मिल सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

टीमवर्क और सहकर्मियों का साथ: शुक्ल और गजकेसरी योग के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और टीम मेंबर्स से भरपूर सहयोग मिलेगा. जटिल प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

प्रैक्टिकल सोच से तरक्की: आपके सुझाव और आइडियाज उच्चाधिकारियों को पसंद आएंगे, बस उन्हें कागजों से निकालकर व्यावहारिक धरातल पर उतारने की जरूरत है. अपनी बुद्धिमत्ता से करियर की बाधाएं हल कर लेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

रिश्तों में अपनाएं लचीलापन व विवाह योग: दांपत्य और प्रेम संबंधों में केवल अपनी बात मनवाने के बजाय पार्टनर का नजरिया भी समझें. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं. आप किसी सामाजिक या परोपकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे.

विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय: सामान्य व प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करेंगे और परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. अधिक तनाव से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 9

मंगलवार विशेष उपाय:

हनुमान जी को सिंदूर और लाल लंगोट चढ़ाएं. मंगलवार को ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः अथवा ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. गुड़ की मीठी रोटी बनाकर लाल गाय को खिलाने से दांपत्य व व्यावसायिक सुख में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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