Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार और पब्लिक रिलेशंस) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं.

सप्तम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आप अपने कार्यों को बेहद सुव्यवस्थित, तार्किक और अनुशासित ढंग से अंजाम देंगे, जिससे हर क्षेत्र में अनुकूलता आएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 3 November 2026)

दिनांक: 3 नवंबर 2026, मंगलवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी पूर्वाह्न 11:55 तक, बाद में दशमी तिथि

नक्षत्र: मघा नक्षत्र

शुभ योग: गजकेसरी योग, शुक्ल योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग

विशेष प्रभाव: चंद्रमा-केतु युति

चंद्र गोचर: चंद्रमा सिंह राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Travel)

मार्केट रिसर्च के बाद ही लें निर्णय: इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े जातक अपने विचारों में अड़ियल रुख न अपनाएं. जब तक बाजार की नब्ज और मांग को न समझ लें, कोई बड़ा फैसला न लें.

संबंधियों से धन लाभ व पारिवारिक कारोबार: किसी रिश्तेदार या पुराने संपर्क के माध्यम से कोई बड़ा वित्तीय सौदा हाथ लग सकता है. आपको पुश्तैनी व्यापार में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रस्ताव भी मिल सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

टीमवर्क और सहकर्मियों का साथ: शुक्ल और गजकेसरी योग के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और टीम मेंबर्स से भरपूर सहयोग मिलेगा. जटिल प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

प्रैक्टिकल सोच से तरक्की: आपके सुझाव और आइडियाज उच्चाधिकारियों को पसंद आएंगे, बस उन्हें कागजों से निकालकर व्यावहारिक धरातल पर उतारने की जरूरत है. अपनी बुद्धिमत्ता से करियर की बाधाएं हल कर लेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

रिश्तों में अपनाएं लचीलापन व विवाह योग: दांपत्य और प्रेम संबंधों में केवल अपनी बात मनवाने के बजाय पार्टनर का नजरिया भी समझें. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं. आप किसी सामाजिक या परोपकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे.

विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय: सामान्य व प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करेंगे और परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. अधिक तनाव से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 9

मंगलवार विशेष उपाय:

हनुमान जी को सिंदूर और लाल लंगोट चढ़ाएं. मंगलवार को ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः अथवा ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. गुड़ की मीठी रोटी बनाकर लाल गाय को खिलाने से दांपत्य व व्यावसायिक सुख में वृद्धि होगी.

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