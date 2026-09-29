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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 29 सितंबर 2026: तीसरे चंद्रमा से पराक्रम व साहस में वृद्धि, लोन का तनाव होगा समाप्त

आज का कुंभ राशिफल 29 सितंबर 2026: तीसरे चंद्रमा से पराक्रम व साहस में वृद्धि, लोन का तनाव होगा समाप्त

आज का कुंभ राशिफल 29 सितंबर 2026: तीसरे चंद्रमा से पराक्रम व साहस में वृद्धि, लोन का तनाव होगा समाप्त, हर्षण योग से सुलझेंगी जटिल समस्याएं! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Sep 2026 03:14 AM (IST)
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Kumbh Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग और सर्वाअमृत योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, परिश्रम, छोटे भाई-बहन, सामाजिक दायरा व मांगलिक आयोजन स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आप अत्यधिक साहसी, ऊर्जावान और परिश्रमी रहेंगे; अपनी मेहनत और लगन से हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए वर्तमान स्थिति में संतोष रखने, लोन संबंधी तनाव से मुक्ति और सुबह के समय वित्तीय योजनाएं बनाने का रहेगा.

वर्तमान स्थिति में संतोष रखें: व्यवसाय में जैसा चल रहा है, उसी में संतोष रखना इस समय सबसे उचित रहेगा; ग्रह-गोचर को देखते हुए व्यवसाय से संबंधित कोई भी नया या बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है.

लोन संबंधी तनाव होगा दूर: बिजनेसमैन के ऊपर बैंक लोन, क्रेडिट या उधारी से जुड़ा जो तनाव लंबे समय से चल रहा था, वह आज पूरी तरह समाप्त होगा; यह सब आपके निरंतर रखे गए धैर्य और सूझबूझ के कारण ही संभव हो पाया है.

दिन की शुरुआत में वित्तीय प्लानिंग: दिन की शुरुआत (डे स्टार्टिंग) आपके बिजनेस और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी; सुबह के समय शांत व फ्रेश मूड में वित्तीय निर्णय लेना आपके व्यापार के लिए बेहद सही और दूरगामी साबित होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सीनियर के सहयोग से जटिलताएं दूर करने, कार्यक्षेत्र में उत्साह और परोपकार की भावना का रहेगा.

जटिल समस्या का समाधान: हर्षण और सर्वाअमृत योग के शुभ प्रभाव से एंप्लॉयड पर्सन वर्कस्पेस पर आ रही किसी बेहद जटिल और उलझी हुई समस्या को अपने सीनियर्स के मार्गदर्शन व सहयोग से सफलतापूर्वक हल करने में कामयाब होंगे.

उत्साहजनक माहौल: नौकरीपेशा लोग आज काम के मोर्चे पर वास्तव में काफी उत्साहित, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे; आपके काम की गति तेज रहेगी.

जरूरतमंद का सहयोग करें: कार्यक्षेत्र या सामाजिक स्तर पर यदि आपको किसी जरूरतमंद सहकर्मी या व्यक्ति का सहयोग करने का अवसर मिले, तो अवश्य करें; मदद करने से कभी पीछे न हटें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तीसरे चंद्रमा का संचरण मांगलिक प्रसंग और पारिवारिक मेलजोल लेकर आया है.

मांगलिक प्रसंग की रूपरेखा: घर-परिवार में किसी मांगलिक या शुभ प्रसंग (समारोह/अनुष्ठान) की रूपरेखा बनेगी; आपको सक्रिय रूप से इस पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल भी होना पड़ेगा, जिससे परिजनों में प्रसन्नता रहेगी.

पारिवारिक सामंजस्य: घर के सदस्यों के साथ आपसी प्रेम और सहयोग बना रहेगा; भाई-बहनों के साथ समय बिताने से पुराने मतभेद मिटेंगे और आत्मीयता बढ़ेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन शारीरिक रूप से फिट रहने और नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का है. आप पूरी तरह स्वस्थ, तरोताजा और उत्साहित होकर अपने-अपने संबंधित फील्ड, खेल के मैदान और अध्ययन में लगातार आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तृतीय भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक स्फूर्ति, पराक्रम और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत रहेगी. फिर भी, दिनभर की अत्यधिक भागदौड़ के चलते कंधों या बाहों में हल्की अकड़न हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्के व्यायाम को दिनचर्या में बनाए रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले अपराजिता के पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे तीसरे चंद्रमा से साहस व पराक्रम बढ़ेगा, लोन की चिंताएं समाप्त होंगी, हर्षण योग से ऑफिस की समस्याएं हल होंगी और घर में मांगलिक खुशियां आएंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Sep 2026 03:14 AM (IST)
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