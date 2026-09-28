Kumbh Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग और व्याघात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, मित्रों का सहयोग, बिजनेस टूर, संचार कौशल, भाई-बहन व ऊर्जा स्थान) में संचार करेंगे, जहां से चंद्रमा-बुध का दृष्टि संबंध भी बनेगा. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने पुराने व विश्वसनीय मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके कई जटिल और अटके हुए काम आसानी से बन जाएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए फेस्टिव ऑफर्स की अग्रिम तैयारी, बिजनेस टूर और सूझबूझ से लाभ कमाने का रहेगा. आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए नया स्टॉक खरीदने, इन्वेंटरी को सही तरीके से मेंटेन करने और ग्राहकों के लिए आकर्षक फेस्टिवल ऑफर्स की प्लानिंग अभी से ही कर लेना बिजनेसमैन के लिए बेहद लाभदायक और दूरगामी साबित होगा. चंद्रमा-बुध का दृष्टि संबंध होने से कारोबार का विस्तार करने और नई डील्स के सिलसिले में आपको अचानक यात्रा (Business Tour) करनी पड़ सकती है; याद रखें कि कभी-कभी इस तरह के बिजनेस टूर कारोबार के लिए अत्यधिक फायदेमंद और नए अवसर खोलने वाले रहते हैं. व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में आपको अपनी दूरदर्शी सूझबूझ और कठिन मेहनत के बेहद उचित व अनुकूल परिणाम हासिल होने वाले हैं. सामाजिक कार्यों से मुंह न मोड़ें, समाज सेवा से भी आपकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नए सप्ताह की ऊर्जावान शुरुआत, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी और दिनचर्या व्यवस्थित करने का रहेगा. वीक की यह स्टार्टिंग नौकरी और करियर के मामले में आपके लिए अत्यंत एनर्जेटिक (ऊर्जावान) और उत्साहवर्धक रहेगी. वर्कस्पेस पर ऑफिस पॉलिटिक्स (कार्यालयी राजनीति) में सीधे शामिल होने से पूरी तरह बचें और किसी भी सहकर्मी की भड़काऊ बात पर तुरंत आक्रामक रिएक्ट न करें; अपनी शांति बनाए रखें. वर्कस्पेस पर अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरी तरह व्यवस्थित करें और आलस्य से खासकर दूरी बनाते हुए कठिन मेहनत के दम पर अपने तय टारगेट को समय पर अचीव (हासिल) करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा का संचरण घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहा है. घर के जरूरी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स या सुख-सुविधाओं पर अत्यधिक पैसे खर्च होने के कारण आपका मासिक बजट थोड़ा डगमगा सकता है, जिससे आप मन ही मन कुछ भ्रमित और पीड़ित रह सकते हैं; इसलिए फिजूलखर्ची से बचें. पारिवारिक वातावरण में मित्रों और परिजनों का सहयोग बना रहेगा, जिससे मन को संबल मिलेगा. पितृ पक्ष के चलते पितरों का स्मरण अवश्य करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अध्ययन की नई शुरुआत और आध्यात्मिक अनुशासन का है. छात्रों को सलाह है कि वे अपने कठिन और गंभीर विषयों को पढ़ने की स्टार्टिंग आज ही से और तुरंत कर दें. साथ ही प्रातः काल जल्दी उठने का नियम बनाएं और सूर्य देव की नित्य विधिवत उपासना व जल अर्पित करें; इससे आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से, तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर शारीरिक स्फूर्ति और पराक्रम बना रहेगा. हालांकि, बिजनेस यात्रा की भागदौड़ और घरेलू खर्चों के मानसिक तनाव के कारण कंधों में जकड़न, बाहों में दर्द या सिर में भारीपन हो सकता है. हल्का, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और खुद को तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर प्रातः जल्दी उठकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को रोली, अक्षत व जल अर्पित करें. इसके बाद शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें.

शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा से मित्रों का सहयोग मिलेगा, बिजनेस टूर अत्यंत सफल रहेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचाव होगा और छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी.

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