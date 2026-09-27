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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से व्यक्तित्व का आकर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में भारी प्रॉफिट, बॉस की गुड लिस्ट में नाम

आज का कुंभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से व्यक्तित्व का आकर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में भारी प्रॉफिट, बॉस की गुड लिस्ट में नाम

आज का कुंभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा से व्यक्तित्व का आकर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में भारी प्रॉफिट, बॉस की गुड लिस्ट में नाम! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Sep 2026 08:00 AM (IST)
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Kumbh Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, व्यक्तित्व का प्रभाव, संचित पूंजी व सामाजिक साख स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी रहेगा. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी सौम्य वाणी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको बेहद पसंद करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए मुनाफे के नए रिकॉर्ड बनाने, मुश्किलों से उबरने और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने का रहेगा. मुश्किलों में फंसना और फिर अपनी सूझबूझ से उनसे बाहर निकलना ही तो एक सफल और दूरदर्शी बिजनेसमैन की असली पहचान है; आज आपके सकारात्मक प्रयास आपको पिछली तमाम व्यापारिक मुश्किलों से सुरक्षित बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे. बिजनेस को और अधिक बेहतर व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपको अपनी वास्तविक कार्यक्षमता और व्यावसायिक लक्ष्यों के बीच सही संतुलन बनाना होगा. साथ ही मनचाही सफलता पाने के लिए बिजनेसमैन को केवल आदेश देने के बजाय अपने एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के साथ खुद कंधे से कंधा मिलाकर जुटना पड़ेगा, तभी सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकेंगे. वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से आज व्यापार में अप्रत्याशित और शानदार प्रॉफिट (लाभ) कमाने के बहुत ही मजबूत योग बनेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस की सराहना, गुड लिस्ट में जगह बनाने और सहकर्मियों से संपर्क मजबूत करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन अपने बेहतरीन कार्यप्रदर्शन के दम पर बॉस की खुली तारीफ बटोर सकते हैं, जिससे उच्च प्रबंधन और बॉस की 'गुड लिस्ट' (Good Books) में आपका नाम प्रमुखता से शामिल हो सकता है. हालांकि, काम की व्यस्तता के चलते साथी को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ आपके संपर्क और बातचीत कुछ कमजोर (Weak) हो सकते हैं; वर्तमान समय में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ संबंधों को पुनः स्ट्रांग करने पर पूरा फोकस करें, यह आपके लिए बेहद जरूरी है. करियर से संबंधित मामलों में मनचाही प्रगति और पदोन्नति देखने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्किल्स को और अधिक बेहतरीन व हाईटेक बनाना अनिवार्य होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 2रे चंद्रमा का संचरण घर में स्नेह और दांपत्य जीवन में मिठास लेकर आया है. आपका गृहस्थ जीवन पूरी तरह प्रेम, आत्मीयता और सुकून से भरपूर रहेगा. हालांकि, चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से किसी छोटी घरेलू बात पर गलतफहमी न पनपे, इसका ध्यान रखें और अपने वैवाहिक संबंधों में किसी भी सूरत में कटुता या रूखापन कतई न आने दें. प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर पितरों का तर्पण व स्मरण करें, जिससे परिवार में पूर्वजों की कृपा और शांति बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक सीमाओं और एकाग्रता के परीक्षण का रहेगा. मांसपेशियों में अचानक तेज खिंचाव (Muscle Strain) और दर्द के चलते स्पोर्ट्स पर्सन को आज खेल के मैदान पर प्रैक्टिस के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको अपनी प्रैक्टिस बीच में ही रोकनी या छोड़नी पड़ सकती है. राहत की बात यह है कि इस शारीरिक असहजता के बावजूद आपका पूरा मानसिक ध्यान अपने खेल और प्रैक्टिस के लक्ष्यों पर पूरी तरह केंद्रित रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से मांसपेशियों में खिंचाव, गर्दन या कंधों में जकड़न और काम के दबाव से शारीरिक थकान की समस्या हो सकती है. अपने शरीर को आवश्यकता से अधिक न थकाएं और पर्याप्त आराम लें. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन अपनी दिनचर्या और आहार को पूरी तरह सात्विक रखें. रविवार के दिन पौष्टिक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल व कुश से तर्पण करें और भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व पीला चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले तिल का दान करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि व वृद्धि योग से व्यापार में बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, बॉस की गुड लिस्ट में जगह पक्की होगी, को-वर्कर्स से संबंध सुधरेंगे और मांसपेशियों के दर्द से जल्द राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Sep 2026 08:00 AM (IST)
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