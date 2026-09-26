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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 26 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा व विष दोष से पैसों के लेन-देन में बरतें सावधानी, फेस्टिवल ऑफर्स से मुनाफा

आज का कुंभ राशिफल 26 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा व विष दोष से पैसों के लेन-देन में बरतें सावधानी, फेस्टिवल ऑफर्स से मुनाफा

आज का कुंभ राशिफल 26 सितंबर 2026: 2रे चंद्रमा व विष दोष से पैसों के लेन-देन में बरतें सावधानी, फेस्टिवल ऑफर्स से बड़ा लाभ, बड़े भाई से मिलेगा सहयोग! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और गण्ड योग का प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, वाणी, कुटुंब, नकदी प्रवाह व लेन-देन स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष भी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य व धर्म स्थान) तुला राशि में गोचर करेंगे. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी भी प्रकार के पैसों के लेन-देन, उधारी और वित्तीय सौदों में अत्यधिक सावधानी बरतने की सख्त जरूरत रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए फेस्टिव ऑफर्स लॉन्च करने, स्टॉक प्रबंधन और सूझबूझ से योजनाएं अमलीजामा पहनाने का रहेगा. आगामी त्योहारी सीजन की मांग को भुनाने के लिए नया स्टॉक खरीदने, इन्वेंटरी को सही तरीके से मेंटेन करने और ग्राहकों के लिए आकर्षक फेस्टिवल ऑफर्स लॉन्च करने से आपको जबर्दस्त आर्थिक फायदा होगा. व्यापार में केवल कोरी मेहनत ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक सूझबूझ और चातुर्य का होना भी अनिवार्य है; पहले से सोची गई रणनीतिक प्लानिंग पूरी होने से आप मन में असीम प्रसन्नता और आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे, जिससे आगे के व्यापारिक कार्यों को और भी अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ाएंगे. अपनी व्यावसायिक योजनाओं को ठोस कार्य रूप देने के लिए यह सर्वथा उचित समय है; इस दौरान वरिष्ठों से आपको बहुमूल्य सलाह तथा व्यावहारिक सुझाव भी प्राप्त होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कमजोरियों को ताकत बनाने, ऑफिशियल यात्रा और काम की अधिकता के चलते ओवरटाइम करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन पूरी निष्ठा और लगन से अपने तय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे; अपनी कठिन मेहनत और लगन के बल पर आप अपने कार्यक्षेत्र की पुरानी कमजोरियों (Weaknesses) को मजबूत पक्ष (Strengths) में बदलने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे, इसी सकारात्मक लय के साथ आगे बढ़ते रहें. आधिकारिक दायित्वों के सिलसिले में नौकरीपेशा लोगों को किसी ऑफिशियल यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है. हालांकि, वर्कस्पेस पर आज काम की भारी अधिकता रहेगी, जिसके चलते दिन के जरूरी कार्यों को समय पर निपटाने के लिए आपको अतिरिक्त समय यानी ओवरटाइम (Overtime) भी करना पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 2रे चंद्रमा का संचरण बड़े भाई के संबल और धर्म-कर्म में रुचि बढ़ाने वाला रहेगा. आज किसी महत्वपूर्ण घरेलू या व्यक्तिगत विषय पर आपके बड़े भाई का सहयोग किसी न किसी रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी और निर्णायक साबित होगा. आप सांसारिक आपाधापी से वक्त निकालकर अपना पूरा ध्यान अपने परिवार और परिजनों की सुख-सुविधाओं पर केंद्रित करेंगे. दोपहर 12:38 के बाद बुध के नवम भाव तुला राशि में प्रवेश करने से श्राद्ध पक्ष के शुभारंभ पर आपका मन धर्म-कर्म, पूर्वजों के तर्पण, पूजा-पाठ और परोपकारी कार्यों से गहराई से जुड़ेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक मांसपेशियों की देखभाल करने का रहेगा. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन की ओवरऑल फिटनेस और स्वास्थ्य तो सामान्य बना रहेगा, लेकिन कड़े अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव या बदन दर्द (Muscle Pain) आपको थोड़ा परेशान कर सकता है; इसलिए वॉर्म-अप और स्ट्रेचिंग पर पूरा ध्यान दें और अत्यधिक भारी व्यायाम से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में अधिक काम व ओवरटाइम के कारण शारीरिक थकान और मांसपेशियों में जकड़न रह सकती है. पैसों की लेन-देन की चिंता से मानसिक बेचैनी हो सकती है. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. शनिवार के दिन पौष्टिक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण और 2रे चंद्रमा के धन दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व नीले पुष्प डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को काले छाते, जूते या भोजन का दान करें; इससे लेन-देन में होने वाले नुकसान से बचाव होगा, फेस्टिवल ऑफर्स से व्यापार में भारी मुनाफा मिलेगा, बड़े भाई से संबंध प्रगाढ़ होंगे और मांसपेशियों के दर्द से राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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