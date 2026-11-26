Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. बुद्धि, संतान और रचनात्मकता के इस भाव में चंद्रमा की शुभ उपस्थिति से आप सांसारिक सुख-सुविधाओं का भरपूर आनंद लेंगे और आपकी रचनात्मक ऊर्जा में निखार आएगा.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योग बन रहे हैं. इन शुभ योगों के प्रभाव से व्यावसायिक निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा, सरकारी नौकरी में शुभ समाचार मिलेंगे और युवाओं को जॉब प्लेसमेंट से जुड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग और साध्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Profitable Investment & Financial Improvement)

कारोबारियों के लिए आज का दिन आर्थिक मजबूती और विस्तार के नए अवसर लेकर आ रहा है. व्यावसायिक गतिविधियों में नया निवेश करने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है, जो भविष्य में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. व्यापार में परिस्थितियां पहले से कहीं बेहतर होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा.

सिद्ध और साध्य योग के शुभ प्रभाव से आज कारोबारियों के सामने कोई बड़ी बाधा या समस्या खड़ी नहीं होगी, जिससे आप निश्चिंत होकर काम कर पाएंगे.

करियर और नौकरी (Official Notice & Placement News)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नए उत्तरदायित्व और बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहा है. विशेष रूप से सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल है आपको कोई ऐसा महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस या आदेश मिल सकता है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

वहीं, करियर की शुरुआत कर रहे युवाओं को आज जॉब प्लेसमेंट से संबंधित कोई बड़ी शुभ सूचना मिलने के प्रबल योग हैं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Competitive Exams & Child Supervision)

छात्रों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा और आप किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरने का मन बना सकते हैं. पारिवारिक जीवन में माता-पिता को अपनी संतान की गतिविधियों और उनकी संगति पर पैनी नजर रखने की जरूरत है, अन्यथा लापरवाही के कारण वे किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं.

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और ऊर्जावान बना रहेगा.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 2

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, पंचम भाव के चंद्रमा को बल देने और बुद्धि-विवेक में वृद्धि के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि-विधान से आराधना करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने और किसी मंदिर या जरूरतमंद विद्यार्थी को पीले वस्त्र, केसर युक्त मिठाई या अध्ययन सामग्री दान करने से संतान और करियर से जुड़ी सभी चिंताओं का समाधान होता है.

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